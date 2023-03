I 10 migliori libri sul macramè

Il macramè può essere considerato come una forma d’arte, sicuramente un ottimo hobby e passatempo, che si basa sull’annodatura di corde o piccole stringhe per creare motivi molto intricati oppure disegni. Questa tecnica è originaria del Medio Oriente ma si è poi diffusa in Europa nel corso del Rinascimento. Proprio in Europa il macramè, con le sue varie tecniche diventate con il tempo sempre più complesse, è diventato molto popolare per quanto riguarda la creazione di pizzi, passamanerie e oggetti decorativi vari, soprattutto per abbellire la casa. Negli ultimi anni, il macramè ha registrato una rinascita di popolarità, in particolare nel mondo del fai-da-te e dell’arredamento della casa.

Questo insieme di tecniche può rivelarsi utile per creare pezzi di arredamento come runner da tavolo oggetti simili. E soprattutto può essere un’attività molto rilassante e meditativa, per alcuni un vero e proprio metodo per distendersi e rilassarsi dopo una giornata di lavoro.

Di cosa parlano i libri sul macramè

I libri sul macramè ovviamente si concentrano soprattutto sulle varie tecniche che possono essere usate in questa pratica. Forniscono istruzioni per creare vari disegni e progetti e per realizzare diverse tipologie di nodi o di strutture intricate. Forniscono consigli anche per quanto riguarda la scelta dei materiali e la personalizzazione dei disegni.

Alcuni dei testi possono anche concentrarsi sulla storia sul significato culturale di questa pratica o su come prendere ispirazione dall’arredamento della casa. Alcuni libri si concentrano sulla creazione di gioielli o pezzi di bigiotteria e sugli accessori di moda.

Per chi possono risultare interessanti i libri sul macramè

I libri sul macramè possono essere utili per chiunque sia interessato ad apprendere questa specie di forma d’arte. Possono anche essere utili per chi cerca modi creativi e sostenibili per decorare la propria casa o esprimere il proprio stile personale così come per professionisti come interior designer e stilisti in cerca di ispirazione per incorporare oggetti in stile macramè nelle case dei loro clienti.

Parlando di professionisti ci vengono in mente anche i professionisti del benessere: anche per questi ultimi potrebbe essere utile capire gli effetti positivi della tecnica del macramè sulla salute mentale dei propri pazienti onde eventualmente suggerirlo come attività distensiva.

Lista dei migliori libri sul macramè su Amazon

E adesso la top list dei 10 migliori libri sul macramè che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Macramè. Creazioni per la casa con l'arte dei nodi

Titolo: Macramè

Sottotitolo: Creazioni per la casa con l’arte dei nodi

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8827601617

Autore: Fanny Zedenius

Fotografo: Kim Lightbody

Traduttore: Fabiola Marchet

Editore: Il Castello

Edizione: illustrata (5 agosto 2020)

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bijoux macramé. Tecniche e modelli originali. Con Altri prodotti

Titolo: Bijoux macramé

Sottotitolo: Tecniche e modelli originali. Con Altri prodotti

ISBN-13: 978-2889354764

Autore: Diana Crialesi

Editore:

Edizione: 20 aprile 2021

Pagine: 86

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un macramè doc

Titolo: Un macramè doc

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8881635191

Autore: Rosalba Niccoli, Marcella De Ferrari

Editore: ERGA

Edizione: illustrata (8 ottobre 2007)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il fascino del macramè

Titolo: Il fascino del macramè

ISBN-13: 978-8885743090

Autore: Alicja Kwartnik

Editore: Nuova S1

Edizione: prima (28 marzo 2019)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il micro macramé. Ediz. illustrata (Vol. 2)

Titolo: Il micro macramé

Note: ed. illustrata (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8897709237

Autore: F. Manni (a cura di)

Editore: Prestigio

Edizione: illustrata (1 gennaio 2014)

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il micro macramè. Sequenze fotografiche di tutte le realizzazioni (Vol. 4)

Titolo: Il micro macramè

Sottotitolo: Sequenze fotografiche di tutte le realizzazioni (Vol. 4)

ISBN-13: 978-8897709374

Autore: Alessandra Pedrotti

Editore: Prestigio

Edizione: 1 gennaio 2016

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il macramè di Sabrina

Titolo: Il macramè di Sabrina

ISBN-13: 978-8889262993

Autore: Sabrina Salvioli

Editore: Nuova S1

Edizione: prima (3 ottobre 2017)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Macramé di moda

Titolo: Macramé di moda

ISBN-13: 978-8896299883

Autore: Francesca Peterlini

Editore: Peter Edizioni

Edizione: 16 maggio 2022

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











