I 10 migliori libri sul Made in Italy

Ora ci concentriamo su 10 libri disponibili su Amazon che approfondiscono l’affascinante mondo del “Made in Italy”. Queste pubblicazioni coprono una vasta gamma di argomenti, dagli aspetti culturali e storici alle sfide e alle opportunità affrontate dall’industria manifatturiera italiana. Forniscono approfondimenti sull’eccellenza e l’artigianato associati ai prodotti italiani, esplorando come vengono percepiti e apprezzati a livello globale. Gli autori fanno luce sull’importanza delle strategie di marketing nella promozione dei prodotti italiani e sul ruolo della tecnologia nell’ampliare la portata del mercato. Inoltre, questi testi esaminano l’importanza della gestione della catena di approvvigionamento e dell’innovazione nel mantenere il vantaggio competitivo dell’Italia.

Di cosa parlano i libri sul Made in Italy?

Raccontare il Made in Italy di Marco Bettiol esplora le sfide affrontate dalla manifattura italiana nel promuovere la qualità del i suoi prodotti.

Il made in Italy. Natura, settori e problemi parla della realtà eterogenea dei prodotti italiani, esaminando il fil rouge che unisce diversi settori e voci commerciali sotto l’insegna della “Fatto in Italia.” Storia culturale del made in Italy di Carlo Marco Belfanti fa risalire al fiorente periodo artistico del 1400 e 1500 le motivazioni per le quali l’Italia sia diventata sinonimo di eccellenza artistica. Esplora l’evoluzione del concetto di “Made in Italy”, il suo riconoscimento internazionale e l’impatto che ha avuto sull’arte italiana, la storia e l’emergere dell’industria della moda.

Supply chain management e made in Italy sottolinea l’importanza di rafforzare l’industria manifatturiera italiana attraverso la gestione della filiera e l’innovazione di processo.

Industria 4.0. Sfide e opportunità per il made in Italy tratta la posizione dell’Italia come una delle principali potenze industriali e tecnologiche, sottolineando il significato della quarta rivoluzione industriale, comunemente nota come Industria 4.0.

Lo stile italiano ci accompagna in un viaggio attraverso la storia, l’economia e la cultura del Made in Fenomeno Italia. Esplora i fattori che hanno contribuito alla resilienza e alla crescita delle industrie italiane, dall’arte e la moda al design e all’artigianato.

Bello, buono e ben fatto spiega come il Made in Italy ha trasformato l’Italia in un’entità unica e prestigiosa. Questo libro esplora l’evoluzione del marchio italiano negli ultimi anni, analizzandone la bellezza, le capacità progettuali e la qualità.

Il design e l’invenzione del Made in Italy parla dei segreti dietro il fascino del design italiano e la sua trasformazione in un simbolo internazionale di eleganza. L’autore approfondisce lo sviluppo storico del design italiano, evidenziandone il passaggio dall’artigianato artistico alla produzione industriale.

Con Post-Made in Italy poi approfondire la complessità del fenomeno Made in Italy nella società globale. Questa prospettiva sociologica esamina i cambiamenti socioculturali legati al territorio, ai processi di virtualizzazione e all’identità dei prodotti e servizi italiani.

Diritto e impresa agroalimentare esplora i numerosi aspetti legali e non del settore agroalimentare in Italia. Offre una panoramica completa del settore, concentrandosi sull’uso di nuove tecnologie e reti internazionali per valorizzare i prodotti Made in Italy.

Lista dei migliori libri sul Made in Italy su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sul Made in Italy che si trovano su Amazon:

Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame tra cultura e manifattura

Titolo: Raccontare il Made in Italy

Sottotitolo: Un nuovo legame tra cultura e manifattura

ISBN-13: 978-8831721653

Autore: Marco Bettiol

Editore: Marsilio

Edizione: 23 gennaio 2015

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il made in Italy. Natura, settori e problemi

Titolo: Il made in Italy

Sottotitolo: Natura, settori e problemi

ISBN-13: 978-8843060078

Autori: Ampelio Bucci, Vanni Codeluppi, Mauro Ferraresi, S. Ironico (a cura di)

Editore: Carocci

Edizione: 12 maggio 2011

Pagine: 174

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia culturale del made in Italy

Titolo: Storia culturale del made in Italy

ISBN-13: 978-8815283764

Autore: Carlo Marco Belfanti

Editore: Il Mulino

Edizione: prima (9 maggio 2019)

Pagine: 258

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Supply chain management e made in Italy. Lezioni da nove casi di eccellenza

Titolo: Supply chain management e made in Italy

Sottotitolo: Lezioni da nove casi di eccellenza

ISBN-13: 978-8823833449

Autore: Raffaele Secchi

Editore: EGEA

Edizione: 27 febbraio 2012

Pagine: 308

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lo stile italiano. Storia, economia e cultura del Made in Italy

Titolo: Lo stile italiano

Sottotitolo: Storia, economia e cultura del Made in Italy

ISBN-13: 978-8868438517

Autore: Romano Benini

Editore: Donzelli

Edizione: 18 ottobre 2018

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il design e l’invenzione del Made in Italy

Titolo: Il design e l’invenzione del Made in Italy

ISBN-13: 978-8806251406

Autore: Elena Dellapiana

Editore: Einaudi

Edizione: 11 ottobre 2022

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Post-Made in Italy. Nuovi significati, nuove sfide nella società globale

Titolo: Post-Made in Italy

Sottotitolo: Nuovi significati, nuove sfide nella società globale

ISBN-13: 978-8899688431

Autore: Riccardo Giumelli

Editore: Altravista

Edizione: 1 marzo 2019

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diritto e impresa agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all’innovazione

Titolo: Diritto e impresa agroalimentare

Sottotitolo: Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all’innovazione

ISBN-13: 978-8827907214

Autore: Antonino La Lumia (a cura di)

Editore: Key Editore

Edizione: 2020 (18 novembre 2020)

Pagine: 276

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul Made in Italy





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul Made in Italy