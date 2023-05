I 10 migliori libri sul management sanitario

La gestione delle strutture dedicate alla salute sta guadagnando un’attenzione significativa nel mondo complesso di oggi tanto che oramai anche in Italia già da molti anni si formano le persone nello specifico settore del management sanitario. Questo settore implica l’organizzazione, il coordinamento e la supervisione di vari aspetti riguardanti questo tipo di strutture. Qui sotto ne abbiamo selezionato 10 che secondo noi sono i migliori e che sono utili anche per i relativi concorsi pubblici.

Di cosa parlano i libri sul management sanitario?

In questa raccolta di libri sulla gestione e la leadership nel settore sanitario, troverai una serie di titoli che coprono vari aspetti di questo specifico complesso campo. Questi libri approfondiscono argomenti come l’organizzazione sanitaria, la gestione delle risorse, le capacità di leadership e i principi economici nel settore sanitario. Scritti da esperti del settore, questi libri offrono preziose informazioni e indicazioni per professionisti e aspiranti direttori o responsabili nel settore sanitario.

Libri simili e confronti

Alcuni libri si concentrano su aree specifiche come la gestione nella sanità pubblica o le responsabilità dei coordinatori sanitari. Altri offrono una prospettiva più ampia, esplorando l’economia sanitaria, i principi organizzativi e la legislazione.

Altri dettagli

In termini di lunghezza, i libri in questo elenco vanno da poco più di 100 pagine a quasi 500 pagine. Il libro più lungo della raccolta è Management in sanità con circa 454 pagine, che fornisce un’ampia esplorazione dell’argomento. Management infermieristico è invece il libro più corto, con circa 126 pagine.

Le date di pubblicazione delle edizioni in questo elenco variano, con alcuni libri pubblicati negli ultimi anni e altri risalenti a un decennio o più. L’edizione più vecchia è Economia e management per le professioni sanitarie , pubblicato nell’ottobre 2010. Quella più recente è Gestione in sanità. Manuale per direttori di struttura complessa , la cui pubblicazione è del 2023. Alcuni dei libri sono scritti dagli stessi autori, come Federico Lega e Annalisa Pennini.

Pubblico di destinazione

Questi libri si rivolgono a un’ampia gamma di professionisti e individui interessati alla gestione e alla leadership sanitaria. Amministratori ospedalieri, dirigenti sanitari, manager, responsabili delle risorse umane e aspiranti leader nel settore sanitario troveranno in questi libri preziose informazioni e indicazioni pratiche. Anche gli studenti che frequentano corsi di laurea in amministrazione sanitaria o campi correlati possono beneficiare delle conoscenze condivise all’interno di queste pagine.

Lista dei migliori libri sul management sanitario su Amazon

Di seguito l’elenco dei 10 migliori libri sul management sanitario che sono presenti su Amazon (versione in italiano):

Economia e management sanitario. Settore, sistema, aziende, protagonisti

Titolo: Economia e management sanitario

Sottotitolo: Settore, sistema, aziende, protagonisti

ISBN-13: 978-8823823082

Autore: Federico Lega

Editore: EGEA

Edizione: seconda (29 ottobre 2020)

Pagine: 280

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Management sanitario e gestione delle risorse umane

Titolo: Management sanitario e gestione delle risorse umane

ISBN-13: 978-8874667918

Autore: Tiziana Lavalle

Editore: Carocci

Edizione: 26 luglio 2018

Pagine: 298

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Strumenti di management per i coordinatori delle professioni sanitarie

Titolo: Strumenti di management per i coordinatori delle professioni sanitarie

ISBN-13: 978-8838646089

Autore: Annalisa Pennini

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 marzo 2013

Pagine: 301

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Manuale di management, organizzazione e legislazione in sanità

Titolo: Manuale di management, organizzazione e legislazione in sanità

ISBN-13: 978-8835120629

Autore: Maria Triassi (a cura di), Antonio Nardone (a cura di)

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (9 settembre 2021)

Pagine: 330

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Management e performance nella sanità pubblica

Titolo: Management e performance nella sanità pubblica

ISBN-13: 978-8821767203

Autore: Vari

Collaboratore: Vari

Editore: Ipsoa

Edizione: 15 giugno 2018

Pagine: 249

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie

Titolo: Le responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie

ISBN-13: 978-8838639975

Autore: Annalisa Pennini, Giannantonio Barbieri

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: seconda (29 giugno 2017)

Pagine: 344

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Management infermieristico

Titolo: Management infermieristico

ISBN-13: 978-8874666317

Autore: Anne Destrebecq, Stefano Terzoni, Paolo Ferrara

Editore: Carocci

Edizione: seconda (19 gennaio 2012)

Pagine: 126

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Economia e management per le professioni sanitarie

Titolo: Economia e management per le professioni sanitarie

ISBN-13: 978-8838636905

Autore: A. Zangrandi (a cura di)

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 ottobre 2010

Pagine: 358

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Management in sanità. Manuale per direttori di struttura complessa

Titolo: Management in sanità

Sottotitolo: Manuale per direttori di struttura complessa

ISBN-13: 978-8891663108

Autore: Fosco Foglietta (a cura di)

Editore: Maggioli Editore

Edizione: quarta (15 marzo 2023)

Pagine: 454

Recensioni:

Formato: copertina flessibile











