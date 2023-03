I 10 migliori libri sul marketing della moda

Anche il settore della moda è un settore commerciale e quindi c’è bisogno di pubblicità affinché le aziende possono semplicemente andare avanti. Il marketing nel contesto della moda implica la comprensione del comportamento dei consumatori, l’identificazione delle tendenze, la creazione di un’immagine relativa al marchio e la costruzione di relazioni con i clienti per guidare le vendite e generare entrate. Ne consegue, quindi, che chiunque sia il responsabile del marketing di un’azienda di moda, sia essa di piccole che di grosse dimensioni, debba essere a conoscenza di tantissimi fattori per un ruolo che è diventato oggi cruciale nell’intera industria di questo settore.

Un marketing efficace aiuta le aziende di moda a rimanere rilevanti e competitive in un mercato affollato. Stando al passo con le tendenze e le preferenze dei consumatori, le aziende che operano nel settore della moda possono personalizzare i loro prodotti e messaggi per soddisfare le esigenze dei loro clienti.

Di cosa parlano i libri sul marketing della moda

I libri che riguardano il marketing della moda spiegano le varie strategie e tutte le nozioni, anche quelle di tipo tecniche e che riguardano i medi prodotti come i capi di vestiario, per capire cose come il comportamento dei consumatori, le pubbliche relazioni e come pianificare gli eventi. I testi che elenchiamo qui sotto, poi, possono trattare anche la storia e l’evoluzione della stessa industria della moda nonché le tendenze attuali e le tecnologie emergenti che stanno plasmando il futuro del marketing collegato a questo settore.

In generale, però, si tratta di libri che forniscono consigli pratici e indicazioni per professionisti e aziende che desiderano migliorare le proprie strategie di marketing, a volte anche con esempi di campagne di marketing di successo.

Un ottimo libro con cui si può cominciare è Fashion marketing , una specie di manuale che tratta argomenti come la brand experience, il co-branding e la brand-community ed altri relativi al fashion marketing.

Lista dei migliori libri sul marketing della moda su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sul marketing della moda che sono presenti su Amazon Italia:

Il marketing della moda e dei prodotti lifestyle

Titolo: Il marketing della moda e dei prodotti lifestyle

ISBN-13: 978-8843079346

Autore: Romano Cappellari

Editore: Carocci

Edizione: 11 febbraio 2016

Pagine: 141

Formato: copertina flessibile







Il marketing della moda. Politiche e strategie di fashion marketing

Titolo: Il marketing della moda

Sottotitolo: Politiche e strategie di fashion marketing

ISBN-13: 978-8846480811

Autore: Antonio Foglio

Editore: Franco Angeli

Edizione: quinta (7 settembre 2015)

Pagine: 408

Formato: copertina flessibile







Fashion branding 3.0. La multicanalità come approccio strategico per il marketing della moda

Titolo: Fashion branding 3.0

Sottotitolo: La multicanalità come approccio strategico per il marketing della moda

ISBN-13: 978-8856823998

Autore: Giuseppe Iacobelli (a cura di)

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (30 gennaio 2015)

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Onlife Fashion. 10 regole per un mondo senza regole

Titolo: Onlife Fashion

Sottotitolo: 10 regole per un mondo senza regole

ISBN-13: 978-8820398811

Autore: Philip Kotler, Riccardo Pozzoli, Giuseppe Stigliano

Editore: Hoepli

Edizione: 9 aprile 2021

Pagine: 288

Formato: copertina flessibile







Moda e metaverso. Costruire identità di marca tra NFT, communities e social commerce

Titolo: Moda e metaverso

Sottotitolo: Costruire identità di marca tra NFT, communities e social commerce

ISBN-13: 978-8835137030

Autore: Valeria Volponi

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (1 settembre 2022)

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Fashion business. Teoria e casi di strategic fashion management

Titolo: Fashion business

Sottotitolo: Teoria e casi di strategic fashion management

ISBN-13: 978-8835110439

Autore: Dario Golizia

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (1 giugno 2021)

Pagine: 296

Formato: copertina flessibile







Digital Fashion Media. Come è cambiato il modo di comunicare la moda

Titolo: Digital Fashion Media

Sottotitolo: Come è cambiato il modo di comunicare la moda

ISBN-13: 978-8833651040

Autore: Giulia Rossi

Editore: Nuova Cultura

Edizione: 18 settembre 2018

Pagine: 214

Formato: copertina flessibile











