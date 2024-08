I 10 migliori libri sul marketing politico

Questa selezione di libri sul marketing politico e la comunicazione offre un’analisi approfondita di come la politica moderna si interseca con le strategie di marketing, le tecniche di comunicazione e le dinamiche sociali. Ogni titolo offre preziosi spunti su come le entità politiche interagiscono con gli elettori, modellano la percezione pubblica e sfruttano i media per influenzare i risultati elettorali.

Di cosa parlano i libri sul marketing politico

Il nuovo marketing politico di Marco Cacciotto si addentra nel mondo frenetico della politica moderna, dove la tecnologia e i cambiamenti sociali hanno ridefinito il modo in cui si vincono le elezioni e si gestisce la governance. Il libro sottolinea il passaggio dalle strategie di campagna tradizionali alla costruzione di relazioni a lungo termine con gli elettori, considerandoli consumatori. Esplora il concetto di candidati e partiti come marchi all’interno di un ciclo di notizie 24 ore su 24, 7 giorni su 7, evidenziando l’importanza dei dati prodotti dai media digitali e la necessità di un contatto diretto con i cittadini.

In Alto volume , Francesco Giorgino esplora la trasformazione della politica in un dominio fortemente influenzato dalla comunicazione e dal marketing. Il libro discute di come il populismo, i social network e l’analisi dei dati abbiano alterato la rappresentanza politica e il discorso pubblico. Giorgino introduce il framework MICS, che combina Marketing, Informazione, Comunicazione e Sistema, utilizzando recenti eventi politici italiani come caso di studio. Il lavoro esamina anche l’ibridazione dei formati politici e la mediatizzazione della vita pubblica.

L’arte della persuasione di Michele Rosco collega la retorica greca antica al marketing politico moderno. Il libro esplora l’arte della persuasione così come era intesa da personaggi come Platone e Aristotele, confrontandola con le strategie contemporanee utilizzate nella comunicazione politica odierna. Rosco cerca di costruire una nuova teoria della persuasione incentrata sulla ragione (logos), esaminando come l’attrattiva emotiva e le virtù politiche giochino un ruolo nell’attuale panorama mediatico disintermediato.

Il marketing politico ed elettorale di Antonio Foglio discute l’intersezione tra politica, marketing e coinvolgimento degli elettori. Il libro, che copre quasi 400 pagine, affronta il modo in cui le campagne politiche sono progettate per servire i cittadini. Descrive le competenze professionali richieste per un marketing elettorale di successo. Fornisce una panoramica storica delle elezioni italiane ed esamina come la comunicazione politica si è evoluta in risposta ai cambiamenti sociali e culturali. affronta anche il ruolo delle istituzioni pubbliche nel coinvolgere i cittadini nei processi decisionali.

Marketing per il territorio di Marco Castellett e Marco D’Acunto discute il marketing territoriale nel contesto della globalizzazione e della forte competizione tra regioni e città per investimenti e sviluppo. Il libro descrive come le politiche di sviluppo locale possono essere allineate con le identità e le esigenze uniche delle popolazioni locali mentre competono su uno scenario globale. Descrive l’importanza di soddisfare le esigenze dei residenti sfruttando al contempo il potenziale dei sistemi locali per attrarre risorse e investimenti esterni.

Elementi di comunicazione politica di Roberto Grandi e Cristian Vaccari fornisce un’analisi della comunicazione politica, concentrandosi sia sui momenti elettorali sia sulle interazioni in corso tra istituzioni e cittadini. Il libro esamina l’apertura di nuovi spazi comunicativi all’interno della società ed esplora lo sviluppo storico delle elezioni italiane. Considera inoltre la trasformazione della comunicazione politica in risposta ai cambiamenti sociali e culturali, evidenziando lo spostamento verso un modello più partecipativo che incorpora più canali mediatici.

La Reputazione è Tutto di Davide Ippolito esamina il ruolo cruciale della reputazione nel panorama digitale odierno, in cui la presenza online può fare la differenza per un individuo o un’organizzazione. Il libro delinea strategie per gestire e migliorare la reputazione di aziende, entità politiche e istituzioni pubbliche. Basandosi su esempi tratti da vari settori, l’autore sottolinea l’importanza di una comunicazione coerente e strategica per mantenere una reputazione positiva in un mondo in cui la disinformazione e gli attacchi digitali sono comuni. Tuttavia, alcuni lettori hanno criticato il libro per la sua mancanza di profondità e la scarsa formattazione.

Introduzione alla comunicazione politica a cura di Gianpietro Mazzoleni, fornisce un’introduzione completa alla comunicazione politica nel contesto dei significativi cambiamenti globali dell’ultimo decennio. Il libro copre argomenti come l’ascesa del populismo, il terrorismo, l’impatto dei social media e l’evoluzione del ruolSleep(100)

Send(“{CTRLDOWN}v{CTRLUP}”); o del giornalismo. Offre un’analisi dettagliata delle relazioni tra istituzioni politiche, media e cittadini. È una risorsa essenziale per comprendere le dinamiche della comunicazione politica odierna.

#PA brand expert di Annalisa D’Errico e Gianluigi Bonanomi si concentra sul ruolo emergente del PA brand expert, una figura multidisciplinare che integra relazioni pubbliche, economia digitale e psicologia all’interno della pubblica amministrazione. Il libro delinea le competenze necessarie per comunicare efficacemente nell’era digitale, in particolare nell’ambito delle istituzioni pubbliche. Fornisce spunti preziosi per i professionisti della gestione dei social media, del giornalismo e della comunicazione istituzionale.

Rubare 7 segreti di Personal Marketing a 7 politici di successo di Alessandro Principali esplora l’applicazione delle strategie di marketing utilizzate dai politici di successo al personal branding. L’autore identifica sette politici, tra cui personaggi come Obama, Trump e Berlusconi, e analizza le tecniche che hanno utilizzato per ottenere un ampio sostegno. Il libro offre consigli pratici per i professionisti che desiderano distinguersi in ambienti competitivi. Descrive l’importanza di messaggi chiari e autorevoli per attrarre e mantenere clienti o sostenitori.

Lista dei migliori libri sul marketing politico su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sul marketing politico che sono disponibili su Amazon italiano:

Il nuovo marketing politico. Vincere le elezioni e governare al tempo della politica veloce

Titolo: Il nuovo marketing politico

Sottotitolo: Vincere le elezioni e governare al tempo della politica veloce

ISBN-13: 978-8815280985

Autore: Marco Cacciotto

Editore: Il Mulino

Edizione: 9 maggio 2019

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alto volume. Politica, comunicazione e marketing

Titolo: Alto volume

Sottotitolo: Politica, comunicazione e marketing

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8861054806

Autore: Francesco Giorgino

Prefazione: Giovanni Orsina

Editore: Luiss University Press

Edizione: seconda (30 gennaio 2020)

Pagine: 222

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte della persuasione. Marketing della politica e retorica greca

Titolo: L’arte della persuasione

Sottotitolo: Marketing della politica e retorica greca

ISBN-13: 978-8855250399

Autore: Michele Rosco

Editore: Francesco D’Amato

Edizione: 26 novembre 2020

Pagine: 241

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Marketing per il territorio. Strategie e politiche per lo sviluppo locale nell’economia globalizzata

Titolo: Marketing per il territorio

Sottotitolo: Strategie e politiche per lo sviluppo locale nell’economia globalizzata

ISBN-13: 978-8846476098

Autori: Marco Castellett, Marco D’Acunto

Editore: Franco Angeli

Edizione: 1A (17 aprile 2008)

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Elementi di comunicazione politica. Marketing elettorale e strumenti per la cittadinanza

Titolo: Elementi di comunicazione politica

Sottotitolo: Marketing elettorale e strumenti per la cittadinanza

ISBN-13: 978-8843040896

Autori: Roberto Grandi, Cristian Vaccari

Editore: Carocci

Edizione: 15 marzo 2007

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione alla comunicazione politica

Titolo: Introduzione alla comunicazione politica

ISBN-13: 978-8815293619

Autore: Gianpietro Mazzoleni (a cura di)

Editore: Il Mulino

Edizione: 26 agosto 2021

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







#PA brand expert. Competenze e strumenti per i comunicatori della pubblica amministrazione

Titolo: #PA brand expert

Sottotitolo: Competenze e strumenti per i comunicatori della pubblica amministrazione

ISBN-13: 978-8835117179

Autori: Annalisa D’Errico, Gianluigi Bonanomi

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (27 aprile 2021)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sul marketing politico