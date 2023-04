I 10 migliori libri sul marxismo

Il marxismo è una teoria politica ed economica sviluppata da Karl Marx e Friedrich Engels a metà del XIX secolo. Questa forma di pensiero politico e sociale mira a rovesciare il capitalismo analizzando e affrontando le sue condizioni sociali ed economiche. Secondo imbarcatisi la lotta tra borghesia e proletariato è il “motore” della storia e una società senza classi, il comunismo, è l’obiettivo finale.

Di cosa parlano i libri sul marxismo?

I libri sul marxismo possono parlare della storia e dello sviluppo della teoria marxista, dell’analisi della società del capitale e delle sue contraddizioni nonché della critica dell’imperialismo e del colonialismo. Diversi libri che abbiamo inserito nella lista sottostante sono stati scritti proprio dai fondatori di questo pensiero o da sui massimi esponenti.

Manifesto Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels è una nuova edizione che include saggi e contributi di vari autori che discutono l’attualità di questo importante documento storico che è alla base di tutta la corrente di pensiero marxista. Si tratta di una delle migliori edizioni per approcciare a questo importante documento onde capire le Fondamenta stesse del marxismo.

L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza di Engels, invece, esplora l’evoluzione del socialismo dalla forma di pensiero utopista fino alla messa in pratica con taglio “scientifico”, uno dei principali documenti del marxismo insieme al Manifesto.

. Compendio del Capitale: Il marxismo spiegato a tutti di Carlo Cafiero è una spiegazione del marxismo e del Capitale di Marx per tutti i lettori. Allo stesso modo, Riforma sociale o rivoluzione? di Rosa Luxemburg è una discussione sulla necessità di riforme e rivoluzioni sociali.

Quando i libri sul marxismo possono aiutare

Si tratta in generale di libri che si rivelano particolarmente utili nel fornire un quadro teorico per comprendere la disuguaglianza sociale ed economica e le lotte dei gruppi emarginati. Possono anche essere utili per attivisti e organizzatori che cercano di costruire movimenti sociali e politici che sfidano lo status quo e lottano per la giustizia sociale. Inoltre, i libri sul marxismo possono essere preziosi per studiosi e studenti di storia, scienze politiche, sociologia, filosofia e altri campi

Lista dei migliori libri sul marxismo su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sul marxismo che sono presenti su Amazon:

Il manifesto comunista. Con saggi e contributi sull’attualità del Manifesto

Titolo: Il manifesto comunista

Sottotitolo: Con saggi e contributi sull’attualità del Manifesto

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8833310084

Autore: Karl Marx, Friedrich Engels, C17 (a cura di)

Traduttore: Marina Montanelli

Traduttore: Riccardo Antoniucci

Traduttore: Giovanna Ferrara

Traduttore: Elisa Gigliarelli

Traduttore: Vincenzo Ostuni

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: New (3 maggio 2018)

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza

Titolo: L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza

ISBN-13:

Autore: Engels Friedrich

Editore: Editori Riuniti

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stato e rivoluzione

Titolo: Stato e rivoluzione

ISBN-13: 978-8865966891

Autore: Lenin

Traduttore: Christian Kolbe

Editore: Edizioni Clandestine

Edizione: 26 ottobre 2017

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Compendio del Capitale: Il marxismo spiegato a tutti

Titolo: Compendio del Capitale

Sottotitolo: Il marxismo spiegato a tutti

ISBN-13: 978-1795728522

Autore: Carlo Cafiero, Cogito Edizioni (a cura di)

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 83

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Riforma sociale o rivoluzione?

Titolo: Riforma sociale o rivoluzione?

ISBN-13: 978-8880221425

Autore: Rosa Luxemburg, Agnese La Greca (a cura di)

Editore: Prospettiva

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 88

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Marxismo e soggettività. La conferenza di Roma del 1961

Titolo: Marxismo e soggettività

Sottotitolo: La conferenza di Roma del 1961

ISBN-13: 978-8882731533

Autore: Jean-Paul Sartre, R. Kirchmayr (a cura di)

Editore: Marinotti

Edizione: 17 dicembre 2015

Pagine: 162

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Smascherare il Marxismo

Titolo: Smascherare il Marxismo

ISBN-13: 9798565827408

Autore: Ludwig von Mises, Riccardo Dal Ferro (Avanti)

Traduttore: Edson Netto Freitas Amaral

Traduttore: Alessio Cotroneo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Marx e il marxismo

Titolo: Marx e il marxismo

ISBN-13: 978-8806243371

Autore: Gregory Claeys

Traduttore: Alessandro Manna

Editore: Einaudi

Edizione: 4 febbraio 2020

Pagine: 464

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Karl Marx dal barbiere. La vita e l’ultimo viaggio di un rivoluzionario tedesco

Titolo: Karl Marx dal barbiere

Sottotitolo: La vita e l’ultimo viaggio di un rivoluzionario tedesco

ISBN-13: 978-8859247340

Autore: Uwe Wittstock

Traduttore: Gabriella Rovagnati

Editore: EDT

Edizione: 10 maggio 2018

Pagine: 305

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale

Titolo: Gli spettri di Marx

Sottotitolo: Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale

ISBN-13: 978-8870782967

Autore: Jacques Derrida

Traduttore: G. Chiurazzi

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 1 febbraio 1996

Pagine: 246

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul marxismo





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul marxismo