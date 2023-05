I 10 migliori libri sul maschilismo

Definire il maschilismo può risultare complicato ma si può dire che è una sorta di “sistema di credenze culturali” basate sul dominio maschile e sulla superiorità da parte degli stessi maschi nei confronti delle donne. Si tratta di un concetto non di poco conto, al di là delle difficoltà nelle definizioni. Il maschilismo ha avuto per millenni un certo impatto sui ruoli e sulle aspettative di genere ed ha contribuito a perpetuare la disuguaglianza di genere e, in generale, le discriminazioni. Ancora oggi il maschilismo continua ad avere un certo impatto sui diritti delle donne.

Ci sono diversi libri sul maschilismo presenti su Amazon e molti di essi affrontano proprio l’impatto che questo atteggiamento può avere per quanto riguarda i diritti delle donne e le comunità LGBTQ+.

Questi libri possono essere utili per attivisti e sostenitori dei diritti delle donne, per sociologi ed antropologi, per psicologi, per studiosi e ricercatori sui problemi di genere e per i giornalisti e gli assistenti sociali. In particolare questi testi possono rivelarsi utili per elaborare più efficacemente le campagne di sensibilizzazione sulla parità di genere o per le discussioni comunitarie sulle questioni di genere.

Lista dei migliori libri sul maschilismo su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sul maschilismo che si possono trovare su Amazon in italiano:

Psicosociologia del maschilismo

Titolo: Psicosociologia del maschilismo

ISBN-13: 978-8858107430

Autore: Chiara Volpato

Editore: Laterza

Edizione: quarta (30 maggio 2013)

Pagine: 173

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il dominio maschile

Titolo: Il dominio maschile

ISBN-13: 978-8807884054

Autore: Pierre Bourdieu

Traduttore: A. Serra

Editore: Feltrinelli

Edizione: 1 gennaio 2014

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il maschilismo orecchiabile. Mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana

Titolo: Il maschilismo orecchiabile

Sottotitolo: Mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana

ISBN-13: 978-8831304160

Autore: Riccardo Burgazzi

Editore: Prospero Editore

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sarà la donna che voglio. Il maschilismo spiegato a mia figlia e agli uomini di coraggio

Titolo: Sarà la donna che voglio

Sottotitolo: Il maschilismo spiegato a mia figlia e agli uomini di coraggio

ISBN-13: 978-8894163520

Autore: Aurora Cecchini

Editore: Emia Edizioni

Edizione: Prima edizione (1 giugno 2019)

Pagine: 162

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design

Titolo: Per soli uomini

Sottotitolo: Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design

ISBN-13: 978-8875789282

Autore: Griglié Emanuela, Guido Romeo

Prefazione: Enrico Giovannini

Editore: Codice

Edizione: 17 febbraio 2021

Pagine: 145

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La sindrome del panda. Manuale di maschilismo reazionario

Titolo: La sindrome del panda

Sottotitolo: Manuale di maschilismo reazionario

ISBN-13: 978-8863662344

Autore: Andrea Torquato Giovanoli

Editore: Gribaudi

Edizione: 2 settembre 2016

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mussolini ha fatto tanto per le donne! Le radice fasciste del maschilismo italiano

Titolo: Mussolini ha fatto tanto per le donne! Le radice fasciste del maschilismo italiano

ISBN-13: 978-8830459274

Autore: Mirella Serri

Editore: Longanesi

Edizione: 6 settembre 2022

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











