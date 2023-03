I 10 migliori libri sul Molise

Il Molise è una piccola regione italiana, situata nell’area meridionale, tra gli Appennini e il mare Adriatico. Anche il Molise, così come gran parte delle altre regioni italiane, può vantare un patrimonio culturale e naturale abbastanza ricco fatto soprattutto di rocche, castelli, antiche rovine, artigianato tradizionale e, soprattutto, paesaggi naturali splendidi. Inoltre è una delle zone meno “battute” a livello turistico e quindi si rivela adatta, proprio per questo motivo, anche a scampagnate, camminate e in generale visite per chi è interessato soprattutto alla tranquillità. I borghi, le cittadine storiche e la cucina tradizionale sono la tra le principali attrazioni della regione.

Libri da leggere sul Molise

Tra i vari libri sul Molise presenti su Amazon quello che ha probabilmente avuto più successo è Molise insolito e segreto , un testo che qualcuno ha definito come “davvero coinvolgente” e che descrive le varie attrazioni, spesso tesori nascosti, dell’area.

Una guida più tradizionale per chi intende visitare il Molise è invece Molise del Touring Club italiano: in poco meno di 200 pagine il libro descrive le principali attrazioni da visitare, come i borghi rupestri, i castelli, gli antichi tratturi e tante altre curiosità e segreti. Per chi è interessato alla cucina ci sono invece due libri, Ricette di Abruzzo e Molise e Terra e sapori .

Lista dei migliori libri sul Molise su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri sul Molise che si trovano su Amazon versione Italia:

Molise insolito e segreto

Titolo: Molise insolito e segreto

ISBN-13: 978-2361955212

Autore: Lucio Sandon

Prefazione: Franco Valente

Editore: Jonglez

Edizione: 13 luglio 2021

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Molise

Titolo: Molise

ISBN-13: 978-8836578795

Autore:

Editore: Touring

Edizione: 31 marzo 2022

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ricette di Abruzzo e Molise: la Cucina Abruzzese e Molisana

Titolo: Ricette di Abruzzo e Molise

Sottotitolo: la Cucina Abruzzese e Molisana

ISBN-13: 978-8884995933

Autore: Bianca Minerdo (a cura di)

Editore: Slow Food

Edizione: 17 settembre 2019

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Molise rock. Da Frosolone alla Rocca di Oratino. Vie sportive, trad e multipitch

Titolo: Molise rock

Sottotitolo: Da Frosolone alla Rocca di Oratino. Vie sportive, trad e multipitch

ISBN-13: 978-8885475632

Autore: Pietro Radassao, Riccardo Quaranta

Editore: Versante Sud

Edizione: 22 luglio 2020

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Terra e sapori: Il cuore antico del Molise a tavola

Titolo: Terra e sapori

Sottotitolo: Il cuore antico del Molise a tavola

ISBN-13: 9798501446588

Autore: S.ra Elisa Vitone

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Molise dalla A alla Z. 55 motivi per scegliere la Regione che non esiste

Titolo: Il Molise dalla A alla Z

Sottotitolo: 55 motivi per scegliere la Regione che non esiste

ISBN-13: 9791281120051

Autore: Erica Lorenzini

Editore: Giaconi Editore

Edizione: 1 luglio 2022

Pagine: 130

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Abruzzo e Molise

Titolo: Abruzzo e Molise

ISBN-13: 978-8859278825

Autore: Remo Carulli, Denis Falconieri, Luigi Farrauto

Editore: Lonely Planet Italia

Edizione: 17 giugno 2021

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Molise in treno

Titolo: Molise in treno

ISBN-13: 978-8809912076

Autore:

Editore: Giunti Editore

Edizione: 10 maggio 2023

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Molise della bellezza. Rocche, fortezze, castelli

Titolo: Il Molise della bellezza

Sottotitolo: Rocche, fortezze, castelli

ISBN-13: 978-8899847432

Autore: Gabriella Di Rocco

Editore: Espera

Edizione: 1 marzo 2022

Pagine: 148

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











