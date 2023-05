I 10 migliori libri sul mondiale del 1982

Appassionati e ricercatori sono alla ricerca di libri, manuali e guide sui Mondiali del 1982. Queste risorse forniscono resoconti completi, che coprono vari aspetti come squadre partecipanti, giocatori chiave, partite memorabili, tattiche e narrazioni fuori dal campo. Esplorano strategie, controversie e l’impatto complessivo del torneo, uno dei più significativi per l’Italia visto che ne è uscita vincitrice.

Di cosa parlano i libri sul mondiale del 1982?

In questa lista abbiamo una raccolta di libri che ruotano attorno al tema della vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982.

Diversi titoli forniscono un resoconto completo del torneo e del suo significato storico. Approfondiscono i momenti critici della competizione, analizzando le partite, le strategie e le prestazioni della squadra italiana. Alcuni libri nell’elenco si concentrano su esperienze personali e storie legate alla Coppa del Mondo del 1982. Queste narrazioni offrono una prospettiva più intima ed emotiva, esplorando l’impatto di questa vittoria sugli individui e sulla memoria collettiva dei tifosi italiani.

Infine ci sono diversi libri nella lista che si concentrano in maniera specifica su una delle partite più iconiche giocate dall’Italia in questo mondiale, quella che l’ha vista superare il Brasile per 3 a 2 dopo una rocambolesca serie di gol.

Lunghezza e date di pubblicazione

I libri in questo elenco variano in termini di lunghezza, con il libro più corto di circa 100 pagine e il libro più lungo di oltre 600 pagine. La maggior parte dei libri rientra nell’intervallo da circa 100 a 500 pagine.

Alcuni libri sono stati pubblicati relativamente di recente, con edizioni rilasciate tra il 2020 e il 2023. Queste edizioni più recenti potrebbero offrire prospettive e approfondimenti aggiornati. D’altra parte, ci sono anche edizioni più vecchie, con la prima che risale al 2010.

Piero Trellini è autore di due titoli in questa lista, ognuno dei quali offre una prospettiva diversa sulla partita Italia-Brasile. Paolo Rossi, figura di spicco nella storia del calcio italiano, è coautore di un libro che riflette sulle sue esperienze durante i Mondiali del 1982.

Lista dei migliori libri sul mondiale del 1982 su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sul mondiale del 1982 che sono disponibili su Amazon.it:

Italia 1982: Storia critica del Mondiale più bello

Titolo: Italia 1982

Sottotitolo: Storia critica del Mondiale più bello

ISBN-13: 978-8898117291

Autore: Stefano Olivari

Editore: Indiscreto

Edizione: 10 luglio 2022

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







1982. Il mio mitico mondiale

Titolo: 1982

Sottotitolo: Il mio mitico mondiale

ISBN-13: 978-8807884269

Autore: Paolo Rossi, Federica Cappelletti

Editore: Feltrinelli

Edizione: 7 maggio 2014

Pagine: 252

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dov’è la vittoria? Cronaca delle cronache dei Mondiali di Spagna 1982

Titolo: Dov’è la vittoria? Cronaca delle cronache dei Mondiali di Spagna 1982

ISBN-13: 978-8811000037

Autore: Vittorio Sermonti

Prefazione: Dino Zoff

Editore: Garzanti

Edizione: 10 giugno 2022

Pagine: 528

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







11 luglio 1982

Titolo: 11 luglio 1982

ISBN-13: 978-8807551086

Autore: Paolo Castaldi

Editore: Feltrinelli

Edizione: 1 luglio 2022

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lettera a Bearzot. Il Vecio, Pablito, il Mundial ’82 e altri incantesimi

Titolo: Lettera a Bearzot

Sottotitolo: Il Vecio, Pablito, il Mundial ’82 e altri incantesimi

ISBN-13: 978-8893235150

Autore: Darwin Pastorin

Prefazione: Alessandro Di Nuzzo

Editore: Compagnia Editoriale Aliberti

Edizione: 29 giugno 2022

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Italia-Brasile 3 a 2

Titolo: Italia-Brasile 3 a 2

ISBN-13: 978-8838924804

Autore: Davide Enia

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 6 maggio 2010

Pagine: 100

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La partita. Le immagini di Italia-Brasile

Titolo: La partita

Sottotitolo: Le immagini di Italia-Brasile

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8804746546

Autore: Piero Trellini

Editore: Mondadori

Edizione: illustrata (28 giugno 2022)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La partita. Il romanzo di Italia-Brasile

Titolo: La partita

Sottotitolo: Il romanzo di Italia-Brasile

ISBN-13: 978-8804729174

Autore: Piero Trellini

Editore: Mondadori

Edizione: 26 gennaio 2021

Pagine: 624

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











