I 10 migliori libri sul Monferrato

Questi libri, ciascuno una finestra sull’incantevole mondo del Monferrato, invitano i lettori in un viaggio attraverso storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Sono una guida essenziale per chiunque desideri esplorare questa regione italiana unica. Offre approfondimenti sulle sue gemme nascoste, delizie culinarie e ricco patrimonio.

Di cosa parlano i libri sul Monferrato?

Langhe, Roero e Monferrato funge da pratico compagno per soggiorni brevi, presentando il meglio di queste regioni. Suggerisce luoghi imperdibili e tesori nascosti, migliorando l’esperienza di viaggio. Tuttavia, alcuni lettori potrebbero trovarlo carente di approfondimento per alcune aree come il Barolo, suggerendo il potenziale per un’esplorazione più completa.

Monferrato Insolito di Martina Pugno e Daniele Farina svela gli aspetti bizzarri e meno conosciuti della regione del Monferrato. È un delizioso mix di imprevisto, dalle balene che si tuffano nei vigneti ai paesaggi lunari, che promette un viaggio attraverso destinazioni fuori dai sentieri battuti che persino la gente del posto potrebbe non conoscere.

35 borghi imperdibili del Monferrato di Adriana Maria Soldini mette in mostra panorami incantevoli ricchi di storia e arte. Questo libro ti porta attraverso villaggi adornati da castelli e chiese, incastonati tra colline, valli e vigneti. Offre un’esplorazione a misura d’uomo di questa regione storica.

Touring Club | Guida delle Langhe Roero e Monferrato è una guida alla bellezza di Langhe, Roero e Monferrato, che abbraccia storia, arte e contemporaneità. Prevede l’esplorazione dettagliata di ogni angolo, dalle colline ricoperte di vigneti alla città di Alessandria, per un’esperienza di viaggio approfondita.

Sentieri di collina tra Monferrato e langa astigiana di Franco Correggia offre un tuffo profondo nei paesaggi naturali e culturali dell’astigiano Provincia. Dai sentieri collinari ai siti storici, ti guida attraverso un viaggio panoramico, anche se alcuni potrebbero trovarlo più simile a una guida culturale che a un manuale di trekking.

A piedi sulle colline di Langhe, Roero Monferrato di Stefano Camanni e Franco Correggia, offre un’esperienza unica di camminata attraverso i Paesaggi patrimonio dell’UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato. Con 20 escursioni imperdibili, è uno scrigno di tesori per gli amanti della natura e degli escursionisti.

Langhe-Roero e Monferrato si distingue come guida ai magici paesaggi UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato. Coprendo un ampio spettro, dai festival alla gastronomia, è un mosaico di esperienze in attesa di essere scoperto, anche se non ancora recensito su Amazon.

Langhe e Monferrato del Touring Club Italiano offre una nuova prospettiva su queste splendide regioni. Combina testi chiari e accattivanti con numerose fotografie e mappe, anche se alcuni potrebbero trovarlo privo di aiuti pratici alla navigazione come mappe dettagliate.

Alla scoperta del Monferrato di Luca Sartori è un viaggio nel cuore del Monferrato, fondendo arte, storia, natura, e gastronomia. È più di un semplice itinerario di viaggio; è un’esplorazione delle meraviglie del Monferrato. Offre percorsi dettagliati attraverso città storiche e percorsi tematici.

Vignale Monferrato di Luigi Monzeglio presenta una cronaca unica di Vignale Monferrato dal 1848 al 1960. Si avvale di resoconti storici di giornali per dipinge un’immagine vivida della zona. Offre uno sguardo distintivo al suo passato, sebbene non abbia ancora raccolto recensioni.

Lista dei migliori libri sul Monferrato su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri sul Monferrato che sono presenti su Amazon:

Langhe, Roero e Monferrato. Con Carta geografica ripiegata

Titolo: Langhe, Roero e Monferrato

Sottotitolo: Con Carta geografica ripiegata

ISBN-13: 978-8859273455

Editore: Lonely Planet Italia

Edizione: 10 settembre 2020

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







35 borghi imperdibili del Monferrato

Titolo: 35 borghi imperdibili del Monferrato

ISBN-13: 978-8877073211

Autore: Adriana Maria Soldini

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 20 aprile 2017

Pagine: 159

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sentieri di collina tra Monferrato e langa astigiana. Passeggiate naturalistiche e culturali

Titolo: Sentieri di collina tra Monferrato e langa astigiana

Sottotitolo: Passeggiate naturalistiche e culturali

ISBN-13: 978-8877072061

Autore: Franco Correggia

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 8 ottobre 2014

Pagine: 141

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A piedi sulle colline di Langhe, Roero Monferrato

Titolo: A piedi sulle colline di Langhe, Roero Monferrato

ISBN-13: 978-8877075192

Autori: Stefano Camanni, Franco Correggia

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 14 ottobre 2021

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Langhe e Monferrato

Titolo: Langhe e Monferrato

ISBN-13: 978-8836533985

Autore: Touring Club Italiano

Editore: Touring

Edizione: 28 novembre 2006

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alla scoperta del Monferrato. 12 percorsi tra storia, arte, natura ed enogastronomia

Titolo: Alla scoperta del Monferrato

Sottotitolo: 12 percorsi tra storia, arte, natura ed enogastronomia

ISBN-13: 978-8877071897

Autore: Luca Sartori

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 16 ottobre 2013

Pagine: 143

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vignale Monferrato. 1848-1950. Notizie di cronaca

Titolo: Vignale Monferrato

Sottotitolo: 1848-1950. Notizie di cronaca

ISBN-13: 9791259686442

Autore: Luigi Monzeglio

Editore: EBS Print

Edizione: 4 luglio 2022

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sul Monferrato