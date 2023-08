I 10 migliori libri sul mostro di Firenze

Benvenuti in una raccolta di libri accuratamente curata che approfondiscono l’enigmatico mondo del “Mostro di Firenze”, uno dei misteri criminali più intricati e duraturi d’Italia. Si tratta di un killer che rappresenta un capitolo agghiacciante e prolungato nella vera storia del crimine italiano, con una complessa rete di indagini, 16 raccapriccianti omicidi e una serie di domande irrisolte che hanno confuso sia le forze dell’ordine che il pubblico per decenni.

Non c’è bisogno di vagliare innumerevoli titoli; abbiamo fatto il lavoro per te, presentandoti una selezione a tutto tondo che cattura l’essenza di questa saga agghiacciante.

Di cosa parlano i libri sul mostro di Firenze?

Diversi libri di questa raccolta mirano ad analizzare e far luce su diversi aspetti del caso. “Mostro di Firenze: Al di là di ogni ragionevole dubbio” approfondisce la lunga storia del caso, scoprendo nuove prove e prospettive. Sfida le convinzioni precedentemente sostenute e presenta una rivalutazione completa.

“Il Mostro di Firenze: Criminogenesi e criminodinamica della serie omicidiaria” approfondisce la criminologia degli omicidi seriali, esplorando i motivi e le dinamiche dietro gli omicidi. Combina documenti investigativi ufficiali con esami in loco per offrire nuove conoscenze.

“Storia del mostro di Firenze: L’esordio” è uno studio storico dei primi delitti attribuiti al Mostro, fornendo un resoconto dettagliato dell’omicidio “Locci – Lo Bianco” del 1968 e delle successive indagini, complete con documenti e interviste.

Per chi è incuriosito dal contesto culturale e storico del caso, “Quando sei con me il Mostro non c’è” presenta il Mostro all’interno del più ampio panorama sociale dell’epoca, mettendo in discussione l’identità del mostro killer e sfidando le teorie esistenti.

“Il mostro di Firenze: Ultimo atto” rivisita le infinite complessità del caso, inclusi elementi bizzarri come rituali satanici, spionaggio e l’ombra di un serial killer americano. Offre una prospettiva aggiornata sull’indagine, mantenendo i lettori coinvolti con nuovi approfondimenti e domande senza risposta.

Infine, “MDF. La storia del mostro di Firenze” ricostruisce minuziosamente la sequenza dei delitti e il collegamento con la Sardegna, svelando l’enigma che circonda il Mostro. Combina una narrazione avvincente con una rigorosa ricerca storica.

Mostro di Firenze. Al di là di ogni ragionevole dubbio

Titolo: Mostro di Firenze

Sottotitolo: Al di là di ogni ragionevole dubbio

ISBN-13: 978-8897674771

Autore: Paolo Cochi

Prefazione: Roberta Bruzzone

Editore: Runa Editrice

Edizione: 7 maggio 2020

Pagine: 538

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Mostro di Firenze. Criminogenesi e criminodinamica della serie omicidiaria

Titolo: Il Mostro di Firenze

Sottotitolo: Criminogenesi e criminodinamica della serie omicidiaria

ISBN-13: 978-8865152058

Autore: Fabio Colaiuda (a cura di)

Editore: SEU

Edizione: Prima edizione (20 ottobre 2022)

Pagine: 254

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia del mostro di Firenze. L'esordio (Vol. 1)

Titolo: Storia del mostro di Firenze

Sottotitolo: L’esordio (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8892337046

Autore: Frank Powerful

Editore: ilmiolibro self publishing

Edizione: 22 dicembre 2017

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quando sei con me il Mostro non c'è: Il Mostro di Firenze fuori dal buio

Titolo: Quando sei con me il Mostro non c’è

Sottotitolo: Il Mostro di Firenze fuori dal buio

ISBN-13: 9791221036510

Autore: Antonio Segnini

Editore: 210

Edizione: 17 giugno 2023

Pagine: 469

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mostro di Firenze. Ultimo atto

Titolo: Il mostro di Firenze

Sottotitolo: Ultimo atto

Note: edizione ampliata

ISBN-13: 978-8865945773

Autori: Alessandro Cecioni, Gianluca Monastra

Editore: Nutrimenti

Edizione: Enlarged (5 luglio 2018)

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La vera storia del Mostro di Firenze

Titolo: La vera storia del Mostro di Firenze

ISBN-13: 978-8869974847

Autori: Chiara Penna, Flaminia Bolzan (Avanti)

Presentazione: Stefania Panza

Editore: Nobel

Pagine: 148

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mostro di Firenze. Enigma senza fine

Titolo: Il mostro di Firenze

Sottotitolo: Enigma senza fine

ISBN-13: 978-8832292077

Autori: Giuseppe Di Bernardo, Luca Blengino (a cura di)

Illustratori: Vittorio Santi, Paciaroni, Francesco (Letterer)

Editore: Inkiostro

Edizione: 15 gennaio 2020

Pagine: 56

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il mostro di Firenze. Scene del delitto e profili criminologici

Titolo: Il mostro di Firenze

Sottotitolo: Scene del delitto e profili criminologici

ISBN-13: 978-8884213235

Autori: Luca Marrone, Micaela Marrazzo

Editore: EdUP

Edizione: 12 marzo 2020

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il rosso oltre il verde. Una storia sul mostro di Firenze

Titolo: Il rosso oltre il verde

Sottotitolo: Una storia sul mostro di Firenze

ISBN-13: 978-8855461641

Autore: Alessio Caccia

Editore: Porto Seguro

Edizione: 3 settembre 2020

Pagine: 267

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











