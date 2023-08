I 10 migliori libri sul Natale pop up

In questa selezione di pubblicazioni, ci immergiamo nell’incantevole mondo del Natale, una stagione ricca di meraviglie e tradizioni. Il filo conduttore tra queste opere è la loro caratteristica principale, quella di essere libri “popup” oltre alla celebrazione dello spirito natalizio, ognuna delle quali offre la sua interpretazione unica dei festeggiamenti.

In sintesi, questa raccolta offre una deliziosa serie di libri a tema natalizio, dalla classica storia della Natività ai racconti fantasiosi ambientati nel Polo Nord e nel mondo magico di Harry Potter.

Di cosa parlano i libri sul Natale pop up?

Diversi titoli si concentrano sul racconto commovente della Natività. Danno vita alla storia senza tempo della nascita di Gesù, reinventata in vivaci illustrazioni pop-up, rendendola accessibile e coinvolgente per i giovani lettori. Questi libri servono come bellissime introduzioni al significato religioso del Natale.

Per coloro che cercano un’esplorazione più ampia delle festività natalizie, spicca “Aspettando Natale”. Questo volume colorato offre uno sguardo completo ai preparativi di Babbo Natale, dall’addestramento delle renne alla creazione di regali e alle battaglie con le palle di neve degli elfi. È una scelta ideale per i bambini desiderosi di immergersi nella magia del Natale.

Inoltre, ci sono titoli come “Natale polare” e “La renna di Babbo Natale” che esplorano aspetti unici della storia del Natale, forse con un focus sul Polo Nord e le renne di Babbo Natale.

Per gli appassionati di Harry Potter, “Harry Potter. Natale a Hogwarts” porta i lettori in un viaggio pop-up nel magico mondo di Hogwarts durante il periodo natalizio. È un’aggiunta deliziosa per i fan dell’amata serie di JK Rowling.

Infine, “Il Natale. Primi pop-up” offre una sintetica introduzione al Natale, rendendolo perfetto per i lettori più piccoli.

Lista dei migliori libri sul Natale pop up su Amazon

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri sul Natale pop up che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

La notte prima di Natale. Le mie prime fiabe pop-up

Titolo: La notte prima di Natale

Sottotitolo: Le mie prime fiabe pop-up

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8855639965

Autore:

Editore: Edibimbi

Edizione: illustrata (4 novembre 2022)

Pagine: 14

Formato: Cartonato







Buon Natale. Il presepe pop-up

Titolo: Buon Natale

Sottotitolo: Il presepe pop-up

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8856661972

Autore: Agostino Traini

Editore: Piemme

Edizione: illustrata (24 ottobre 2017)

Pagine: 14

Formato: copertina rigida







La notte prima di Natale. Le mie prime fiabe pop-up

Titolo: La notte prima di Natale

Sottotitolo: Le mie prime fiabe pop-up

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8855638159

Autori: vari

Editore: Edibimbi

Edizione: illustrata (4 novembre 2021)

Pagine: 14

Formato: Cartonato







Aspettando Natale. Un libro pop-out

Titolo: Aspettando Natale

Sottotitolo: Un libro pop-out

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8860239198

Autore: Stella Caldwell

Illustratore: Lewis Choong

Traduttore: Maurizia De Martin

Editore: IdeeAli

Edizione: illustrata (30 ottobre 2019)

Pagine: 62

Formato: copertina rigida







La notte di Natale. Libro pop-up

Titolo: La notte di Natale

Sottotitolo: Libro pop-up

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8817086042

Autore: Robert Sabuda

Traduttore: Paola Parazzoli

Editore: Rizzoli

Edizione: illustrata (3 novembre 2016)

Pagine: 12

Formato: copertina flessibile







Natale polare. Libro pop-up

Titolo: Natale polare

Sottotitolo: Libro pop-up

ISBN-13: 978-8867145652

Autori: Janet Lawler, Pippa Curnick, Yevgeniya Yeretskaya

Traduttore: M. Sala

Editore: Emme Edizioni

Edizione: 31 ottobre 2016

Pagine: 12

Formato: copertina rigida







La renna di Babbo Natale. Primefiabe pop-up

Titolo: La renna di Babbo Natale

Sottotitolo: Primefiabe pop-up

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8855636728

Autore: Helen Graper

Editore: Edibimbi

Edizione: illustrata (26 novembre 2020)

Pagine: 10

Formato: Cartonato







Natale nel bosco. Pop-up miniclassici Natale

Titolo: Natale nel bosco

Sottotitolo: Pop-up miniclassici Natale

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8869460487

Autore: Javier Inaraja

Editore: Chiara Edizioni

Edizione: illustrata (17 ottobre 2018)

Pagine: 10

Formato: Cartonato







Harry Potter. Natale a Hogwarts. Il libro pop-up

Titolo: Harry Potter

Sottotitolo: Natale a Hogwarts. Il libro pop-up

ISBN-13: 978-8893679398

Autore: J. K. Rowling

Traduttore: Nicolò Porro

Editore: Magazzini Salani

Edizione: 18 novembre 2021

Pagine: 96

Formato: Cartonato







Il Natale. Primi pop-up

Titolo: Il Natale

Sottotitolo: Primi pop-up

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8833718231

Autore: Benedetta Nigelli

Editore: Edizioni del Borgo

Edizione: illustrata (4 ottobre 2023)

Pagine: 9

Formato: Cartonato











