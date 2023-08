I 10 migliori libri sul nazionalsocialismo

Questa raccolta di libri approfondisce vari aspetti dell’ideologia nazista e il suo impatto storico. Questi testi forniscono collettivamente un’esplorazione completa del nazismo, delle sue origini e della sua influenza su diversi domini.

Di cosa parlano i libri sul nazionalsocialismo?

La raccolta offre una vasta gamma di prospettive sul nazismo, esplorandone gli aspetti storici, ideologici e sociali. Che si tratti di narrazioni storiche, discipline accademiche, esperienze personali o influenze occulte, questi libri contribuiscono a una comprensione più completa di uno dei capitoli più oscuri della storia umana.

Un gruppo di libri si concentra sulla narrazione storica del nazismo, facendo luce sulla sua ascesa, figure chiave e conseguenze. Queste opere offrono approfondimenti sull’ascensione politica di Adolf Hitler, sulle atrocità in tempo di guerra e sui profondi effetti del regime nazista sulla Germania e sul mondo. Analizzano le dinamiche sociali, politiche e culturali che hanno contribuito allo sviluppo dell’ideologia nazista.

Un altro gruppo di testi esplora il rapporto tra nazismo e varie discipline, come il management e la teosofia. Questi libri offrono prospettive uniche su come i principi nazisti sono stati incorporati in diversi campi, discutendo argomenti come le tecniche di gestione del Terzo Reich e l’interazione tra il regime nazista e le credenze teosofiche. Queste analisi fanno luce sui diversi modi in cui l’ideologia nazista ha permeato diversi aspetti della società.

Inoltre, alcuni libri approfondiscono dimensioni meno conosciute della Germania nazista. Ad esempio, un’opera si concentra sulle esperienze dei turisti nella Germania nazista, illustrando come le persone comuni percepivano il regime durante i loro viaggi. Questa prospettiva aggiunge profondità alla nostra comprensione della vita quotidiana sia dei tedeschi che dei visitatori durante quel periodo.

Inoltre, ci sono testi che esaminano l’eredità duratura del nazismo al di là del suo immediato contesto storico. Questi lavori analizzano le politiche economiche del regime nazista, il suo impatto sull’Europa e la sua influenza su eventi successivi come l’immigrazione di massa e i conflitti nei Balcani.

Infine, un libro si distingue per la sua indagine sulle radici occulte del nazismo, rivelando come i culti ariani segreti e le credenze esoteriche abbiano influenzato l’ideologia nazista. Ciò fornisce un punto di vista unico per comprendere le origini ideologiche del regime.

Lista dei migliori libri sul nazionalsocialismo su Amazon

Qui sotto la classifica dei 10 migliori libri sul nazionalsocialismo che sono acquistabili su Amazon Italia (l’ultimo è in inglese):

Breve storia del nazismo (1920-1945)

Titolo: Breve storia del nazismo (1920-1945)

ISBN-13: 978-8815257161

Autore: Gustavo Corni

Editore: Il Mulino

Edizione: 9 aprile 2015

Pagine: 207

Formato: copertina flessibile







Nazismo e management. Liberi di obbedire

Titolo: Nazismo e management

Sottotitolo: Liberi di obbedire

ISBN-13: 978-8806247539

Autore: Johann Chapoutot

Traduttore: Duccio Sacchi

Editore: Einaudi

Edizione: 30 marzo 2021

Pagine: 142

Formato: copertina flessibile







Turisti nel Terzo Reich. Viaggiare in Germania all’epoca del nazismo

Titolo: Turisti nel Terzo Reich

Sottotitolo: Viaggiare in Germania all’epoca del nazismo

ISBN-13: 978-8861058804

Autore: Julia Boyd

Editore: Luiss University Press

Edizione: 3 febbraio 2023

Pagine: 424

Formato: copertina flessibile







Nazionalsocialismo e teosofia

Titolo: Nazionalsocialismo e teosofia

Note: edizione integrale

ISBN-13: 978-8897691983

Autore: Hermann Rudolph

Illustratore: Giacomo Tognacci

Traduttori: Alessandro Rossolini, Marco Linguardo, Marco Linguardo

Editore: Thule Italia

Edizione: Unabridged (14 marzo 2022)

Pagine: 80

Formato: copertina flessibile







L’eredità del nazionalsocialismo. Immigrazione di massa. Guerre balcaniche. Islamismo

Titolo: L’eredità del nazionalsocialismo. Immigrazione di massa

Sottotitolo: Guerre balcaniche. Islamismo

ISBN-13: 978-8883230547

Autore: Ernst Nolte

Editore: Di Renzo Editore

Edizione: seconda (1 gennaio 2003)

Pagine: 96

Formato: copertina flessibile







Il nazionalsocialismo. Storia e documenti (1933-1945)

Titolo: Il nazionalsocialismo

Sottotitolo: Storia e documenti (1933-1945)

ISBN-13: 978-8866972082

Autore: Walter Hofer (a cura di)

Editore: Res Gestae

Edizione: 24 agosto 2017

Pagine: 315

Formato: copertina flessibile







Il nazionalsocialismo

Titolo: Il nazionalsocialismo

ISBN-13: 978-8829001330

Autore: Nicolao Merker

Editore: Carocci

Edizione: 24 settembre 2020

Pagine: 296

Formato: copertina flessibile







La politica economica del nazionalsocialismo

Titolo: La politica economica del nazionalsocialismo

ISBN-13: 978-8893130950

Autori: Mark Harrison, Ulrich Herbert, Larry Liu, Otto Nathan, Peter Robinett

Editore: Asterios

Edizione: 27 settembre 2018

Pagine: 266

Formato: copertina flessibile







La guerra civile europea 1917-1945. Nazionalsocialismo e bolscevismo

Titolo: La guerra civile europea 1917-1945

Sottotitolo: Nazionalsocialismo e bolscevismo

ISBN-13: 978-8817102971

Autore: Ernst Nolte

Traduttori: F. Coppellotti, V. Bertolino, G. Russo

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: rizzoli (19 aprile 2018)

Pagine: 740

Formato: copertina flessibile







The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology

Titolo: The Occult Roots of Nazism

Sottotitolo: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology

ISBN-13: 978-1838601850

Autore: Nicholas Goodrick-Clarke

Editore: Tauris Parke

Edizione: Reissue (16 maggio 2019)

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











