I 10 migliori libri sul nuovo coronavirus COVID-19 su Amazon

La pandemia provocata dal cosiddetto “nuovo coronavirus”, che poi tanto “nuovo” in realtà non è perché è molto simile a quelli che hanno scatenato epidemie minori in passato, ha di certo disegnato una linea non solo per quanto riguarda la storia italiana recente ma anche quella mondiale.

Si può certamente dire che c’è un “prima” del coronavirus e un “dopo”, un periodo, quest’ultimo, nel quale molte cose sembrano essere cambiate, finanche a livelli di rapporti interpersonali e a livello sociale.

Si tratta di un evento ancora in corso, totalmente nuovo, ed è quindi difficile trarre conseguenze non solo definitive ma anche di un certo peso a livello storico-sociale. In sostanza è ancora troppo presto per capire quanto davvero questa pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere e quanto peso possa avere sulla nostra società sul lungo periodo.

Ed è questo anche il motivo per il quale i libri che trattano il nuovo coronavirus, denominato scientificamente SARS SARS-CoV-2 (COVID-19 è il nome della patologia correlata), sono abbastanza pochi su Amazon italiano e molti sono pubblicati in via indipendente, probabilmenteanche per accelerare lo stesso processo di pubblicazione dato che si parla di un processo in corso le cui conseguenze sulle nostre società possono cambiare anche da una settimana all’altro, se non da un giorno all’altro.

Tuttavia su Amazon italiano si possono già trovare diversi libri, molti dei quali esplicativi e divulgativi, che hanno già riscosso un certo successo in termini di voti e di apprezzamento degli utenti di Amazon. La classifica che segue è una classifica che comunque potrebbe cambiare sostanzialmente anche nel giro di soli due o tre mesi.

C’è da dire che anche per quanto riguarda i libri pubblicati su Amazon sembra esserci un confine relativamente netto, da parte degli stessi autori, per quanto riguarda l’approccio a questa pandemia e a come i vari governi, soprattutto il governo italiano, l’hanno affrontata.

In sostanza c’è chi ha un approccio più morbido e “scientifico” e si rivela abbastanza favorevole alle varie “imposizioni” che un governo deve attuare nei confronti della popolazione per limitare le conseguenze della pandemia e c’è chi ha invece un approccio più “negazionista” o comunque trova che le stesse imposizioni siano state comunque esagerate.

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri sul coronavirus che si possono comprare su Amazon (versione in italiano) al momento, ossia al 20 luglio 2020:

Coronavirus: la Terza Guerra Mondiale è contro un nemico invisibile Titolo: Coronavirus: la Terza Guerra Mondiale è contro un nemico invisibileSottotitolo: Un viaggio nella storia del virus, nelle fakenews, nell’economia a pezzi e uno sguardo al futuro>

ISBN-10:

ISBN-13: 9798642916339

Autore: Pistore, Gianluca (Autore), Di Grazia, Salvo (Avanti), Ricciardi, Walter (Presentazione)

Editore: Independently published

Edizione:

Pagine: 200

Note: Introduzione di Walter Ricciardi

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Covid-19: Storie dalla Zona Rossa: La raccolta Titolo: Covid-19: Storie dalla Zona Rossa: La raccolta

ISBN-10:

ISBN-13: 9798645596033

Autore: Salvi, Manuela (Autore)

Editore: Independently published

Edizione:

Pagine: 190

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Coronavirus. Il nemico invisibile Titolo: Coronavirus. Il nemico invisibile

Sottotitolo: La minaccia globale, il paradigma della paura e la militarizzazione del paese

ISBN-10: 8833800578

ISBN-13: 9788833800578

Autore: Perucchietti, Enrica (Autore), D’Auria, Luca (Autore)

Editore: Uno Editori

Edizione: terza (4 giugno 2020)

Pagine: 251

Note: Ediz. ampliata

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Il mondo dopo il Covid-19 Titolo: Il mondo dopo il Covid-19

Sottotitolo: Conseguenze geopolitiche e strategiche • Posture dei gruppi jihadisti e dell’estremismo violento

ISBN-10: 8842562917

ISBN-13: 9788842562917

Autore: Sanfelice di Monteforte, Ferdinando (Autore), Quadarella Sanfelice di Monteforte, Laura (Autore)

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 10 luglio 2020

Pagine: 252

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Coronavirus Covid-19. No! Non è andato tutto bene Titolo: Coronavirus Covid-19. No! Non è andato tutto bene

ISBN-10: 8865802960

ISBN-13: 9788865802960

Autore: Volpi, Roberto (Autore), Serravalle, Eugenio (Autore)

Editore: Il Leone Verde

Edizione: 24 giugno 2020

Pagine: 150

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Covid 19(84) – Oltre il Corona Virus Titolo: Covid 19(84) – Oltre il Corona Virus

Sottotitolo: Tutto quello che devi sapere – Dalla sottomissione dell’umanità a un futuro transumano

ISBN-10:

ISBN-13: 9798652984366

Autore: Bizzocchi, Andrea (Autore)

Editore: Independently published

Edizione:

Pagine: 202

Note: prefazione di Tommaso Minniti

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Simulazione del ciclo di replicazione del Coronavirus SARS-CoV-2 Titolo: Simulazione del ciclo di replicazione del Coronavirus SARS-CoV-2

Sottotitolo: Un’applicazione alla progettazione antivirale

ISBN-10: 6202625647

ISBN-13: 9786202625647

Autore: Ramos-Pascual, Miguel (Autore)

Editore: Edizioni Sapienza

Edizione: 12 luglio 2020

Pagine: 68

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Psicovirus. Dal trauma da COVID-19 al Risveglio interiore Titolo: Psicovirus

Sottotitolo: Dal trauma da COVID-19 al Risveglio interiore

ISBN-10:

ISBN-13: 9798652712792

Autore: Massignan, Marco (Autore)

Editore: Independently published

Edizione: 18 giugno 2020

Pagine: 313

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Diritto e Covid-19 Titolo: Diritto e Covid-19

ISBN-10: 8892134638

ISBN-13: 9788892134638

Autore: Santise, M. (a cura di), Chiesi, G. A. (a cura di)

Editore: Giappichelli

Edizione: 12 giugno 2020

Pagine: 688

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile





Coronavirus: stato di paura Titolo: Coronavirus: stato di paura

Sottotitolo: La storia controversa e documentata di una pandemia

ISBN-10: 8833633837

ISBN-13: 978-8833633831

Autore: Leonardo Facco, Lao Tse

Editore: goWare, Tramedoro

Edizione: 6 luglio 2020

Pagine: 358

Formato: Copertina flessibile



Formato: Copertina flessibile









