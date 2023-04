I 10 migliori libri sul Pakistan

Il Pakistan è una nazione asiatica che confina con India, Afganistan, Iran e Cina. È la quinta nozione più popolata del mondo con più di 220 milioni di abitanti Ed è anche conosciuta per la storica storia e l’eredità culturale oltre che per la posizione strategica che, al di là di tutto, le conferisce una certa importanza geopolitica. Il paese possiede anche armi nucleari, cosa che ha aumentato ancora di più la sua importanza strategica nella regione.

Di cosa parlano i libri sul Pakistan

I libri sul Pakistan parlano della storia e della politica, nonché della cultura e della situazione contemporanea, del paese. Molti libri esplorano la complessa e difficile relazione del paese con la vicina India, così come il suo ruolo negli affari regionali e globali. Altri esaminano le sfide che il paese deve affrontare, come la povertà, la corruzione, il terrorismo, la situazione riguardante i diritti umani delle donne, ed altro ancora.

Chi può trovare utili i libri sul Pakistan

Si tratta di libri utili per chi intende recarsi in Pakistan o per chi, per motivi di lavoro, deve frequentare persone pakistane. Molti di questi libri, infatti, oltre ad offrire informazioni importanti sulla storia forniscono tante nozioni relative alla cultura e alle norme sociali del paese. In generale sono libri utili per coloro che vogliono capire di più riguardo alla situazione geopolitica, ancora oggi molto difficile, dell’Asia meridionale.

Lista dei migliori libri sul Pakistan su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri sul Pakistan che sono acquistabili su Amazon italiano:

Pakistan dreaming. Un’avventura da Islamabad alle montagne del Karakorum

Titolo: Pakistan dreaming

Sottotitolo: Un’avventura da Islamabad alle montagne del Karakorum

ISBN-13: 978-8865494042

Autore: Marco Rizzini

Editore: Ediciclo

Edizione: 21 aprile 2022

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pakistan. Islam, potere e democratizzazione

Titolo: Pakistan

Sottotitolo: Islam, potere e democratizzazione

ISBN-13: 978-8843047574

Autore: Elisa Giunchi

Editore: Carocci

Edizione: 4 giugno 2009

Pagine: 220

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La spartizione. 1947: alle origini di India e Pakistan

Titolo: La spartizione. 1947

Sottotitolo: alle origini di India e Pakistan

ISBN-13: 978-8815239938

Autore: Ian Talbot, Gurharpal Singh, P. Capuzzo (a cura di)

Traduttore: C. Bertolotti

Editore: Il Mulino

Edizione: 20 settembre 2012

Pagine: 257

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Oltre il velo. Nel cuore del Pakistan

Titolo: Oltre il velo

Sottotitolo: Nel cuore del Pakistan

ISBN-13: 978-8831160919

Autore: Daniela Bignone

Editore: Città Nuova

Edizione: terza (11 febbraio 2013)

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nel magico mondo delle montagne pakistane

Titolo: Nel magico mondo delle montagne pakistane

ISBN-13: 978-8896308776

Autore: Odina Grosso Roviera, Bruna Ganio Vecchiolino (a cura di)

Editore: Hever

Edizione: 30 novembre 2019

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pakistan graffiti

Titolo: Pakistan graffiti

ISBN-13: 978-8897462132

Autore: Shandana Minhas

Traduttore: Valentina Ballardini

Editore: La Linea (Bologna)

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Shahbaz Bhatti. L’aquila del Pakistan

Titolo: Shahbaz Bhatti

Sottotitolo: L’aquila del Pakistan

ISBN-13: 978-8825045031

Autore: Paolo Affatato, Emmanuel Parvez, Fernando Filoni (Dopo)

Prefazione: Joseph Coutts

Editore: EMP

Edizione: 4 marzo 2020

Pagine: 174

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pericolo Pakistan

Titolo: Pericolo Pakistan

ISBN-13: 978-8807172533

Autore: Ahmed Rashid

Traduttore: B. Amato

Editore: Feltrinelli

Edizione: 17 aprile 2013

Pagine: 219

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pakistan Zindabad: Di canti, chai e biciclette

Titolo: Pakistan Zindabad

Sottotitolo: Di canti, chai e biciclette

ISBN-13: 9798429683331

Autore: Filippo Graglia

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 339

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La terra dei puri. Ideologia e geopolitica del Pakistan

Titolo: La terra dei puri

Sottotitolo: Ideologia e geopolitica del Pakistan

ISBN-13: 978-8898444878

Autore: Daniele Perra

Editore: Anteo (Cavriago)

Edizione: 8 ottobre 2021

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











