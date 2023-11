I 10 migliori libri sul Parco Nazionale d’Abruzzo

Ecco alcuni libri importanti sul Parco Nazionale d’Abruzzo. Ogni libro offre la sua prospettiva, da guide di viaggio e resoconti storici a rappresentazioni artistiche ed esplorazioni culinarie.

Di cosa parlano i libri sul Parco Nazionale d'Abruzzo?

Avventurandosi nel cuore del parco nazionale più antico d’Italia, i Sentieri nel Parco Nazionale d’Abruzzo si rivelano una guida preziosa. Scritto da Stefano Ardito, questo lavoro non solo traccia sentieri panoramici, ma offre anche uno sguardo sulla ricca fauna selvatica del parco, tra cui orsi e lupi, e sui siti storici.

Per chi cerca un compagno più mirato, il Parco d’Abruzzo è una mappa escursionistica dettagliata e impermeabile. Lodato per la sua precisione tecnica, è uno strumento indispensabile sia per chi viaggia a piedi che in mountain bike.

Un tuffo negli anni d’oro del parco, Avventura parco scritto da Franco Tassi, racconta le battaglie eco-sociologiche che animarono il parco come modello internazionale. Questo racconto, scritto in collaborazione con Francesco Mossolin, intreccia un arazzo emozionante ma educativo sugli sforzi di conservazione.

Segue nel compendio Escursioni parco nazionale d’Abruzzo di Alessandro Bardi e dei fratelli Petretti. Questo volume offre una miscela di percorsi adatti alle famiglie e impegnativi, arricchendo il viaggio con approfondimenti storici e naturali, una guida perfetta sia per gli esploratori principianti che per quelli esperti.

Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise offre una mappa completa per turisti ed escursionisti. Le sue dimensioni e il suo design soddisfano coloro che pianificano escursioni estese.

Gli appassionati di fotografia e gli amanti della natura troveranno Le meraviglie del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise attraverso lo sguardo di Giancarlo Mancori coinvolgente. Catturando l’essenza del parco attraverso l’obiettivo di Giancarlo Mancori, questo viaggio visivo riflette un profondo amore per la natura, sebbene il suo contenuto testuale rimanga non rivisto.

In Storia del parco nazionale d’Abruzzo dalle origini al 1969 , a cura di Franco Pedrotti, Luigi Piccioni e Corradino Guacci, svelano una ricca storia del parco fino al 1969. Nonostante il suo iniziale accantonamento, questo testo recuperato rimane rilevante e innovativo, offrendo una nuova prospettiva sui difficili primi anni del parco.

Parco nazionale d’Abruzzo , a cura di F. Tassi e F. Pratesi, rimane un enigma senza feedback da parte dei clienti, ma il titolo suggerisce un’esplorazione completa del parco più antico d’Italia.

Parco d’Abruzzo di Stefano Ardito offre un ampio ventaglio di proposte e informazioni sul parco.

Chiudendo questa selezione, I parchi d’Abruzzo, del Gran Sasso e della Majella offre una vista panoramica dei tre parchi abruzzesi. Le sue dimensioni compatte e le informazioni essenziali ne fanno una guida pratica, seppur elementare, per chi si avvicina ai paesaggi selvaggi dell’Abruzzo.

Lista dei migliori libri sul Parco Nazionale d'Abruzzo su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sul Parco Nazionale d’Abruzzo che sono disponibili su Amazon.it:

Parco d’Abruzzo. Carta escursionistica 1:25.000

Titolo: Parco d’Abruzzo

Sottotitolo: Carta escursionistica 1:25.000

ISBN-13: 978-8881772889

Autore: Iter Edizioni

Editore: Iter Edizioni

Edizione: 15 luglio 2020

Pagine: 2

Recensioni: vedi

Formato: Mappa







Avventura parco. Gli anni d’oro del Parco Nazionale d’Abruzzo

Titolo: Avventura parco

Sottotitolo: Gli anni d’oro del Parco Nazionale d’Abruzzo

ISBN-13: 978-8899462628

Autori: Franco Tassi, Francesco Mossolin (a cura di)

Editore: Stella Mattutina Edizioni

Edizione: 17 giugno 2020

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Escursioni parco nazionale d’Abruzzo

Titolo: Escursioni parco nazionale d’Abruzzo

ISBN-13: 978-8883140754

Autori: Alessandro Bardi, Alessio Petretti, Francesco Petretti

Editore: Cierre Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia del parco nazionale d’Abruzzo dalle origini al 1969. Un libro perduto e ritrovato

Titolo: Storia del parco nazionale d’Abruzzo dalle origini al 1969

Sottotitolo: Un libro perduto e ritrovato

ISBN-13: 978-8884601858

Autori: Franco Pedrotti (a cura di), Luigi Piccioni (a cura di), Corradino Guacci (a cura di)

Editore: Palladino Editore

Edizione: 10 marzo 2023

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Parco nazionale d’Abruzzo. Alla scoperta del parco più antico d’Italia

Titolo: Parco nazionale d’Abruzzo

Sottotitolo: Alla scoperta del parco più antico d’Italia

ISBN-13: 978-8885854642

Autori: F. Tassi (a cura di), F. Pratesi (a cura di)

Editore: CARSA

Edizione: 1 novembre 2001

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Parco d’Abruzzo. I monti dell’orso e del camoscio

Titolo: Parco d’Abruzzo

Sottotitolo: I monti dell’orso e del camoscio

ISBN-13: 978-8881771998

Autore: Stefano Ardito

Editore: Iter Edizioni

Edizione: 13 novembre 2012

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul Parco Nazionale d'Abruzzo





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul Parco Nazionale d'Abruzzo