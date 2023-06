I 10 migliori libri sul peperoncino

Abbiamo curato con cura una selezione di libri che approfondiscono l’affascinante mondo del peperoncino. Questo assortimento di titoli offre una ricchezza di conoscenze su vari aspetti dei peperoncini, tra cui la loro coltivazione, botanica, storia, proprietà medicinali, gastronomia e significato culturale.

Di cosa parlano i libri sul peperoncino?

Alcuni titoli forniscono guide complete sulla coltivazione di piante di peperoncino, offrendo suggerimenti pratici e consigli per coltivare una vasta gamma di varietà di peperoncino. Questi libri forniscono ai lettori le conoscenze necessarie per coltivare le piante dal seme al raccolto, affrontando sfide comuni e delineando le migliori pratiche per garantire un giardino di peperoncini di successo.

Tra i titoli troverai Peperoncino e Il meraviglioso mondo dei peperoncini piccanti . Questi libri approfondiscono gli aspetti botanici dei peperoni, comprese le loro diverse varietà, tecniche di coltivazione e proprietà nutrizionali. Forniscono anche una serie di ricette gastronomiche che mostrano la versatilità dei peperoni in cucina. Se stai cercando una guida completa ai peperoni, questi libri potrebbe essere utili.

189 varietà di peperoncini offre un accattivante catalogo visivo con 378 splendide fotografie che mostrano 189 varietà di peperoni. Sebbene il contenuto scritto sia conciso, il libro fornisce un utile riferimento per identificare diversi peperoni in base al loro aspetto.

Se sei interessato ad esplorare il significato culturale dei peperoni, Storia del peperoncino ti accompagna in un viaggio attraverso la storia e il simbolismo di questo alimento vegetale mentre, per chi ha poco spazio per il giardinaggio, La coltivazione in vaso del peperoncino fornisce un breve manuale su come coltivare con successo peperoni in vaso. Se stai cercando un compendio completo sui peperoni, Il peperoncino offre oltre 500 preziosi consigli su come, quando e dove usare i peperoni. Mentre copre brevemente la storia e le proprietà dei peperoni, il libro si concentra principalmente sulle ricette che incorporano i peperoni come ingredienti chiave. Re di sapori ha un approccio incentrato sul gusto, presentando oltre 800 ricette di varie tradizioni culinarie in tutto il mondo.

Lista dei migliori libri sul peperoncino su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sul peperoncino che si possono trovare su Amazon versione italiana:

Peperoncino. Piccante passione

Titolo: Peperoncino

Sottotitolo: Piccante passione

ISBN-13: 978-8872203835

Autore: Claudio Dal Zovo

Editore: L’Informatore Agrario

Edizione: 1 agosto 2018

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Scopri l’arte di coltivare e prendersi cura di varie varietà di peperoncino, da quelle ornamentali a quelle super piccanti. Ottieni consigli pratici su come piantare, affrontare i parassiti e garantire la sicurezza alimentare.





Il meraviglioso mondo dei peperoncini piccanti

Titolo: Il meraviglioso mondo dei peperoncini piccanti

ISBN-13: 978-8848817066

Autore: Antonio Germani

Editore: Lampi di Stampa

Edizione: 5 settembre 2014

Pagine: 111

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida In breve: Esplora il mondo dei peperoncini piccanti attraverso la loro storia, le tecniche di coltivazione, le proprietà nutritive e le golose ricette. Una lettura interessante e istruttiva con abbondanti informazioni utili.





189 varietà di peperoncini: 378 foto per riconoscerli, storia, botanica e coltivazione

Titolo: 189 varietà di peperoncini

Sottotitolo: 378 foto per riconoscerli, storia, botanica e coltivazione

ISBN-13: 978-1710274400

Autore: Fabrizio Savi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 76

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Immergiti nel mondo dei peperoncini con questo manuale con 378 foto di 189 varietà. Ottieni informazioni sulla loro famiglia, un breve background storico e tecniche di coltivazione.





Storia del peperoncino. Cibi, simboli e culture tra Mediterraneo e mondo

Titolo: Storia del peperoncino

Sottotitolo: Cibi, simboli e culture tra Mediterraneo e mondo

ISBN-13: 978-8868432348

Autore: Vito Teti

Editore: Donzelli

Edizione: 23 luglio 2015

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Immergiti nella ricca storia e nel significato culturale dei peperoncini, in particolare nella regione mediterranea. Scopri come questo ingrediente infuocato ha caratterizzato tradizioni e pratiche culinarie nel tempo.





La coltivazione in vaso del peperoncino: Realizza il tuo sogno più piccante

Titolo: La coltivazione in vaso del peperoncino

Sottotitolo: Realizza il tuo sogno più piccante

ISBN-13: 978-1723730160

Autore: Antonino Adragna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 45

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Impara gli elementi essenziali per coltivare con successo i peperoncini in vaso, dalla semina e trapianto alla concimazione e conservazione. Include aspetti gastronomici classici e alcune gustose ricette.





Vip very important peperoncino. Crea «dipendenza» che fa bene alla salute

Titolo: Vip very important peperoncino

Sottotitolo: Crea «dipendenza» che fa bene alla salute

ISBN-13: 978-8849241112

Autore: Erminia Gerini Tricarico, Massimo Lopez, Francesco Maria Spanò

Editore: Gangemi Editore

Edizione: 6 ottobre 2021

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Scopri le storie non raccontate, i segreti della coltivazione e i vari benefici per la salute dei peperoncini. Approfondisci la sua storia, l’identificazione e le stuzzicanti ricette, accompagnate da consigli utili e foto accattivanti.





Il peperoncino. Ricette, sfizi, segreti, rimedi naturali, storia, miti e scienza

Titolo: Il peperoncino

Sottotitolo: Ricette, sfizi, segreti, rimedi naturali, storia, miti e scienza

ISBN-13: 978-8854186859

Autore: Lorena Fiorini

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 4 gennaio 2016

Pagine: 287

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida In breve: Con oltre 500 preziosi suggerimenti, questo libro fornisce una guida completa su come, quando e perché utilizzare i peperoncini. Copre una breve panoramica storica e un’ampia raccolta di ricette.





Re di sapori. Il peperoncino protagonista di ricordi, passioni, sentimenti. Con 842 ricette dall’Italia e dal mondo

Titolo: Re di sapori

Sottotitolo: Il peperoncino protagonista di ricordi, passioni, sentimenti. Con 842 ricette dall’Italia e dal mondo

ISBN-13: 978-8855800624

Autore: Monica Giunchiglia

Editore: Marco Tropea Editore

Edizione: 20 novembre 2008

Pagine: 482

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Intraprendi un viaggio nel gusto con 842 ricette a base di peperoncini provenienti da tutto il mondo, organizzate secondo culture gastronomiche comuni. Una vera delizia per gli amanti del cibo avventurosi.





Il peperoncino. Fonte di potenza e di salute

Titolo: Il peperoncino

Sottotitolo: Fonte di potenza e di salute

ISBN-13: 978-8879382267

Autore: Elena Bortolini

Editore: Hermes Edizioni

Edizione: 1 marzo 2004

Pagine: 178

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Scopri le diverse proprietà terapeutiche dei peperoncini, esplora deliziose ricette e concediti fatti curiosi. Questo volume include anche tre illustrazioni di piante in bianco e nero.





Peperoncino amore mio. Storia, botanica, medicina, gastronomia segreti e misteri della spezia più amata del mondo

Titolo: Peperoncino amore mio

Sottotitolo: Storia, botanica, medicina, gastronomia segreti e misteri della spezia più amata del mondo

ISBN-13: 978-8849843460

Autore: Enzo Monaco

Editore: Rubbettino

Edizione: 31 dicembre 2014

Pagine: 334

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Svela i segreti, i misteri e gli usi medicinali della spezia amata in tutto il mondo: il peperoncino. Immergiti nella sua storia, botanica, proprietà medicinali, gastronomia e nell’arte di domare il suo calore infuocato.









FAQ sui libri sul peperoncino





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul peperoncino