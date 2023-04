I 10 migliori libri sul petrolio

Il petrolio è una risorsa non rinnovabile, un liquido denso estratto dal sottosuolo mediante trivellazione. I suoi usi vanno dall’alimentazione di veicoli e macchinari alla produzione di materiali e cosmetici. Data la sua importanza in vari settori e l’impatto sulle economie globali, le persone possono mettersi alla ricerca di libri e guide per capire il ruolo di questa importante risorsa energetica nel mondo odierno, anche in chiave futura.

Di cosa parlano i libri sul petrolio?

I libri sul petrolio possono parlare di tanti argomenti collegabile a questa risorsa, tra cui accenni di scienza e tecnologia, fattori economici e politici, impatti ambientali e sociali e relazioni internazionali. In particolare i libri che elenchiamo sono incentrati sul tema del petrolio e sul suo impatto sulla società, sulla politica e sull’ambiente. Alcuni libri sono resoconti storici di personaggi come Mattei, che sfidò il potere delle multinazionali del petrolio, e di altri personaggi che sognavano l’indipendenza energetica italiana. Altri libri si concentrano sulla politica globale e l’economia del petrolio, esplorando la competizione per le risorse nella regione del Mar Caspio e gli scandali che sono sorti nel settore.

Alcuni libri esaminano la relazione tra petrolio e cambiamento climatico, compreso l’impatto delle attività umane sul clima. Altri esplorano la mitologia e il futuro del petrolio come risorsa controversa. Questi libri sono scritti da autori di diversa estrazione, come giornalisti, accademici ed esperti vari del settore petrolifero. I libri possono altresì variare per quanto riguarda la lunghezza: alcuni sono più corti di 250 pagine mentre altri sono lunghi quasi 600 pagine. Le date di pubblicazione di questi libri variano, con alcuni libri recentemente pubblicati (tra il 2022 e il 2020), mentre altri sono stati pubblicati oltre un decennio fa.

Lista dei migliori libri sul petrolio su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri sul petrolio che sono presenti su Amazon Italia:

Elogio del petrolio

Titolo: Elogio del petrolio

ISBN-13: 978-8807173646

Autore: Massimo Nicolazzi

Editore: Feltrinelli

Edizione: 12 settembre 2019

Pagine: 300









Mattei. Storia dell’italiano che sfidò i signori del petrolio

Titolo: Mattei

Sottotitolo: Storia dell’italiano che sfidò i signori del petrolio

ISBN-13: 978-8804766063

Autore: Carlo Maria Lomartire

Editore: Mondadori

Edizione: 2 novembre 2022

Pagine: 368









Petrolio e politica. Il padre di tutti gli scandali raccontato dal magistrato che lo scoprì

Titolo: Petrolio e politica

Sottotitolo: Il padre di tutti gli scandali raccontato dal magistrato che lo scoprì

ISBN-13: 978-8835957737

Autore: Mario Almerighi

Editore: Editori Riuniti

Edizione: 3 luglio 2006

Pagine: 430









L’aratro, la peste, il petrolio. L’impatto umano sul clima

Titolo: L’aratro, la peste, il petrolio

Sottotitolo: L’impatto umano sul clima

ISBN-13: 978-8883500114

Autore: William Ruddiman

Traduttore: N. Negro

Editore: Università Bocconi Editore

Edizione: 15 gennaio 2015

Pagine: 246









Il re nero. Petrolio, risorse naturali e le regole che governano il mondo

Titolo: Il re nero

Sottotitolo: Petrolio, risorse naturali e le regole che governano il mondo

ISBN-13: 978-8861052499

Autore: Leif Wenar

Traduttore: Domenico Melidoro

Editore: Luiss University Press

Edizione: 3 novembre 2016

Pagine: 601









Il grande gioco del petrolio: Affari, politica, guerre

Titolo: Il grande gioco del petrolio

Sottotitolo: Affari, politica, guerre

ISBN-13: 978-8842549987

Autore: Benito Li Vigni

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 1 marzo 2020

Pagine: 432









La vita al tempo del petrolio. Oil Lifestyle

Titolo: La vita al tempo del petrolio

Sottotitolo: Oil Lifestyle

ISBN-13: 978-8897461968

Autore: Aldo Ferrara (a cura di), Claudio Venturelli (a cura di), Carlo Sgandurra (a cura di), Stefania Giambartolomei (a cura di), Vittorio Azzarà (a cura di), Leo Sisti (Dopo)

Prefazione: Leonardo Coen

Editore: Agorà & Co. (Lugano)

Edizione: 9 maggio 2017

Pagine: 248













