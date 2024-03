I 10 migliori libri sul Pollino

Esplora la grandiosità del Parco Nazionale del Pollino attraverso una selezione di testi. Dagli approfondimenti storici ai viaggi culinari e alle guide di trekking, queste pubblicazioni offrono uno sguardo completo al ricco patrimonio, alle bellezze naturali e al significato culturale della zona, incoraggiando l’esplorazione e l’apprezzamento.

Di cosa parlano i libri sul Pollino

Il parco nazionale del Pollino fornisce un approfondimento nel più grande parco nazionale d’Europa. Francesco Bevilacqua dà vita ai vari paesaggi, da vasti panorami e fitti boschi a suggestive formazioni rocciose. Con oltre 150 sentieri dettagliati e arricchiti da consigli pratici e centinaia di fotografie, questa guida rappresenta non solo una risorsa utile per gli esploratori ma anche un omaggio alla splendida comunità naturale e culturale del parco.

Passando ai sapori della regione, Parco del Pollino rivela il paradiso culinario del Pollino. Questo volume tenta i lettori con descrizioni di formaggi locali, grani antichi e piatti tipici come il peperone crusco. Realizzato dal team di Repubblica, è un modo per vivere il Pollino attraverso i suoi sapori, alloggiando in accoglienti B&B immersi nella natura e comprendendo il patrimonio enogastronomico del parco insieme alle sue meraviglie naturali.

Pollino il paradiso delle ciaspole di Adalberto Corraro e Luigi Poerio è una guida indispensabile per gli appassionati di ciaspolate alla scoperta del territorio lucano versante del Parco Nazionale del Pollino. Coprendo sentieri, viste panoramiche e percorsi notturni, questa guida svela una prospettiva unica del paesaggio invernale del parco e della sua fauna selvatica, rivolgendosi agli avventurieri desiderosi di esplorare le sue distese innevate.

Pollino che racconta: Torri e castelli di Vincenzo Barone porta alla luce gli edifici storici sparsi nel parco. Attraverso le sue pagine, i lettori possono viaggiare nel tempo, esplorando torri e castelli medievali che si ergono come testimoni silenziosi del ricco passato della zona, aggiungendo uno strato di intrighi storici alla bellezza naturale del Pollino.

Pollino, un parco allo specchio , scritto da Mimmo Pace, presenta un’esplorazione riflessiva del parco. Sebbene manchi di recensioni dettagliate, questo titolo suggerisce una narrazione che rispecchia il rapporto tra l’uomo e il mondo naturale all’interno dell’area, invitando i lettori a contemplare il loro posto all’interno di questo maestoso paesaggio.

Paesaggi, storie e culture del Pollino lucano di Giuliana Campioni e Marcello Pittella offre un ricco arazzo dei paesaggi del Pollino lucano, storia e culture. Documentando gli insediamenti umani e le pratiche agricole nel corso dei millenni, questo lavoro evidenzia il duraturo rapporto uomo-natura nella regione, fungendo da testimonianza della profondità storica e del significato ambientale dell’area.

Viaggiolento nel Pollino di Biagio Accardi sostiene il movimento del viaggio lento, raccontando un viaggio attraverso il parco con lo stile di un narratore. Sottolineando la magia della narrazione in comunione con la natura, le avventure di Accardi con un asino come compagno offrono una nuova prospettiva per vivere gli splendori a un ritmo rilassato, incoraggiando i lettori a impegnarsi profondamente con l’ambiente circostante.

Dalla Murgia al Pollino di Cosimo Buono racconta un trekking stimolante dalla Murgia Materana alla vetta del Pollino. Questo libro di memorie collettive cattura l’essenza dell’avventura e della compagnia, mostrando il potere di trasformazione del camminare nella natura.

Basilicata. Parco nazionale del Pollino di Carlos Solito, sebbene scarso di recensioni, promette uno sguardo accattivante al parco. Questo lavoro conciso funge probabilmente da invitante panoramica.

Sulle tracce della memoria e dei briganti di Giovanni Viceconte intreccia storia e avventura, raccontando un viaggio attraverso i terreni accidentati del Pollino. Questa narrazione fonde immagini straordinarie con racconti di tradizioni locali, leggende e approfondimenti storici, inquadrando il parco non solo come una meraviglia naturale ma come un serbatoio delle ricche narrazioni storiche e dell’identità culturale dell’Italia meridionale.

Lista dei migliori libri sul Pollino su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sul Pollino che si possono trovare su Amazon.it:

Il parco nazionale del Pollino. Guida storico naturalistica ed escursionistica

Titolo: Il parco nazionale del Pollino

Sottotitolo: Guida storico naturalistica ed escursionistica

ISBN-13: 978-8849838213

Autore: Francesco Bevilacqua

Editore: Rubbettino

Edizione: 31 maggio 2014

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Parco del Pollino. Le guide ai sapori e ai piaceri

Titolo: Parco del Pollino

Sottotitolo: Le guide ai sapori e ai piaceri

ISBN-13: 978-8883717772

Editore: Gedi (Gruppo Editoriale)

Edizione: 17 settembre 2019

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pollino, un parco allo specchio

Titolo: Pollino, un parco allo specchio

ISBN-13:

Autore: Mimmo Pace

Editore: Prometeo

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Paesaggi, storie e culture del Pollino lucano. Una terra di uomini

Titolo: Paesaggi, storie e culture del Pollino lucano

Sottotitolo: Una terra di uomini

ISBN-13: 978-8891744340

Autore: Giuliana Campioni

Prefazione: Marcello Pittella

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (17 febbraio 2017)

Pagine: 170

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Viaggiolento nel Pollino. In cammino con il cantastorie

Titolo: Viaggiolento nel Pollino

Sottotitolo: In cammino con il cantastorie

ISBN-13: 978-8896256930

Autore: Biagio Accardi

Editore: Andrea Pacilli Editore

Edizione: 16 giugno 2016

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Basilicata. Parco nazionale del Pollino

Titolo: Basilicata

Sottotitolo: Parco nazionale del Pollino

ISBN-13: 978-8883480577

Autore: Carlos Solito

Editore: Edizioni Pugliesi

Edizione: 1 dicembre 2004

Pagine: 56

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











