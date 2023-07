I 10 migliori libri sul popolo curdo

Nell’elenco di oggi presentiamo una selezione di cinque libri disponibili su Amazon che approfondiscono la storia, le lotte e la cultura del popolo curdo. Questi titoli coprono una vasta gamma di argomenti, dai dilemmi politici che circondano la questione curda al ricco folklore e alle leggende della regione. Attraverso questi testi, i lettori possono ottenere informazioni sul sogno curdo di una società egualitaria e sulla loro incessante ricerca di identità e riconoscimento.

Di cosa parlano i libri sul popolo curdo?

Il primo libro, Kurdistan. Utopia di un popolo tradito , svela i continui tradimenti subiti dai curdi e il modo in cui simboleggiano i valori che l’Occidente dovrebbe difendere. La seconda opera, Storia dei curdi , ripercorre la storia curda dall’antichità alla guerra del Golfo, evidenziandone le complesse questioni di esistenza, autodeterminazione e risorse naturali in Kurdistan.

Il terzo libro, è una dedica al popolo curdo, sottolineando la sua lotta per i diritti umani, la pace e l’unità. Storie e leggende del popolo curdo conduce i lettori in un viaggio attraverso la saggezza e il folklore curdo, mostrando la cultura di questa antica nazione. Kurdistan, la nazione invisibile offre un approccio globale alla questione curda, analizzando il loro ruolo cruciale in Medio Oriente crisi.

Curdi offre una dissezione dell’identità curda transnazionale, con contributi di esperti in aree specifiche. Copre le molteplici sfaccettature della lotta curda e il loro coinvolgimento geopolitico, fornendo un resoconto inclusivo e diversificato della loro cultura e storia.

In La montagna dei Curdi troverete un approfondito esame della ricca composizione etnica e religiosa di Afrin, documentando la sperimentazione politica nella regione. Questo libro offre un’istantanea unica del panorama socio-politico di Afrin prima della sua violenta invasione, evidenziando il potenziale per una coesistenza pacifica.

I curdi rappresenta una risorsa preziosa sulla questione curda, catturando l’essenza della società curda e l’importanza delle donne in la sua evoluzione. La sua narrativa avvincente è rafforzata dall’esperienza di vari autori, presentando un’esplorazione a tutto tondo.

Guerra all’ISIS fornisce un resoconto avvincente della battaglia curda contro l’ISIS, offrendo prospettive uniche dei diversi gruppi coinvolti. Kurdistan svela la ricca storia e le lotte del popolo curdo, presentate insieme al saggio di Abdullah Ocalan. Questo libro funge da narrativa avvincente che svela lo spirito resiliente e la lotta duratura per il riconoscimento della nazione curda.

Lista dei migliori libri sul popolo curdo su Amazon

Ecco la classifica dei 10 migliori libri sul popolo curdo che si possono trovare su Amazon (in versione italiana):

Kurdistan. Utopia di un popolo tradito

Titolo: Kurdistan

Sottotitolo: Utopia di un popolo tradito

ISBN-13: 978-8869733734

Autore: Marco Gombacci

Editore: Salerno Editrice

Edizione: 5 dicembre 2019

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Storia dei curdi

Titolo: Storia dei curdi

ISBN-13: 978-8878013964

Autore: Mirella Galletti

Editore: Jouvence

Edizione: 21 giugno 2004

Pagine: 404

Formato: copertina flessibile







Essere curdo. Il più grande popolo senza Stato, tradito dalla storia

Titolo: Essere curdo

Sottotitolo: Il più grande popolo senza Stato, tradito dalla storia

ISBN-13: 978-8824936651

Autori: Shorsh A. Surme, Lorenzo Guella

Editore: Booksprint

Edizione: 31 gennaio 2020

Pagine: 92

Formato: copertina flessibile







Storie e leggende del popolo curdo

Titolo: Storie e leggende del popolo curdo

ISBN-13: 978-8898823635

Autore: Baykar Sivazliyan (a cura di)

Editore: Tarka

Edizione: 6 ottobre 2015

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Kurdistan, la nazione invisibile

Titolo: Kurdistan, la nazione invisibile

ISBN-13: 978-8804740025

Autore: Stefano M. Torelli (a cura di)

Editore: Mondadori

Edizione: 6 maggio 2021

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







Curdi

Titolo: Curdi

ISBN-13: 978-8878856585

Autori: Antonella De Biasi, Giovanni Caputo, Kamal Chomani, Nicola Pedde

Editore: Rosenberg & Sellier

Edizione: 6 dicembre 2018

Pagine: 196

Formato: copertina flessibile







La montagna dei Curdi. Autodeterminazione e pulizia etnica nella regione di Afrin nel Rojava

Titolo: La montagna dei Curdi

Sottotitolo: Autodeterminazione e pulizia etnica nella regione di Afrin nel Rojava

ISBN-13: 978-8855196833

Autore: Thomas Schmidinger

Traduttore: Francesco Marilungo

Editore: Meltemi

Edizione: 14 ottobre 2022

Pagine: 182

Formato: copertina flessibile







I curdi. Viaggio in un paese che non c’è

Titolo: I curdi

Sottotitolo: Viaggio in un paese che non c’è

ISBN-13: 978-8835944812

Autore: Jonathan C. Randal

Editore: Editori Riuniti

Edizione: 1 maggio 1998

Pagine: 352

Formato: copertina flessibile







Guerra all’ISIS. Diario dal fronte curdo

Titolo: Guerra all’ISIS

Sottotitolo: Diario dal fronte curdo

ISBN-13: 978-8815263346

Autore: Gastone Breccia

Editore: Il Mulino

Edizione: 31 marzo 2016

Pagine: 210

Formato: copertina flessibile







Kurdistan. Storia di un popolo e della sua lotta

Titolo: Kurdistan

Sottotitolo: Storia di un popolo e della sua lotta

ISBN-13: 978-8872851937

Autore: Aziz Namo

Traduttore: D. Frisullo

Editore: Manifestolibri

Edizione: 1 gennaio 2000

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile











