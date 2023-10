I 10 migliori libri sul premio Nobel

I libri sul Premio Nobel offrono approfondimenti sui premi più prestigiosi del mondo, esplorando i contributi innovativi dei vincitori nel campo delle scienze, della letteratura e della pace. Vanno a vantaggio di studiosi, studenti e appassionati che cercano ispirazione e conoscenza in questi campi.

Di cosa parlano i libri sul premio Nobel?

I premi Nobel dal 1901 al 2019 approfondisce le vite, le scoperte e i risultati dei premi Nobel in vari paesi campi, tra cui fisica, chimica, medicina, letteratura, pace ed economia. Questo compendio completo fornisce una rapida panoramica dei loro contributi, evidenziando il loro impegno nel migliorare la vita umana e l’ambiente.

Se sei curioso di conoscere la storia del Premio Nobel e la sua intersezione con la società, la politica e la cultura, Come vincere un Nobel di Massimiano Bucchi è una lettura avvincente. Bucchi esplora le storie intriganti, le controversie e le connessioni del Nobel, facendo luce sulla mutata percezione pubblica della scienza nel secolo scorso. Dal tumultuoso viaggio del Nobel di Einstein ai vincitori dimenticati, questo libro attinge da un decennio di ricerca presso la Fondazione Nobel e l’Accademia reale svedese delle scienze.

Per un approccio più leggero e divertente ai premi Nobel, Strafalcioni da Nobel di Silvano Fuso approfondisce le bizzarre teorie e i colossali errori dei vincitori del Premio Nobel in fisica, chimica, medicina e letteratura. Dimostra che anche i vincitori più stimati non sono immuni da errori imbarazzanti.

Se sei particolarmente interessato al Premio Nobel per la pace e al suo collegamento con le guerre mondiali, I premi Nobel per la pace e le guerre mondiali di Giuliano Procacci offre una prospettiva unica. Questo libro analizza le idee e le azioni dei vincitori del Premio Nobel per la Pace dal 1901 al 1944, evidenziando i criteri per la loro selezione.

Un’amicizia da Nobel di Michael Lewis esamina più da vicino l’amicizia e la collaborazione tra gli psicologi israeliani Daniel Kahneman e Amos Tversky, il cui lavoro rivoluzionario sul processo decisionale umano è valso a Kahneman un premio Nobel nel 2002.

Una vita nella scienza di Peter Doherty ci accompagna in un viaggio attraverso le affascinanti storie dei passati vincitori del premio. Doherty, lui stesso premio Nobel, condivide approfondimenti su dibattiti scientifici cruciali, compresi gli alimenti geneticamente modificati e le intersezioni tra scienza, filosofia e religione.

Per un pubblico più giovane, 21 nobel per l’Italia presenta nove studenti delle scuole medie che contemplano la loro futura carriera. Traendo ispirazione dalle storie di 21 premi Nobel italiani in vari campi, questo libro incoraggia i giovani lettori a immaginare il proprio potenziale di successo.

In Come ho vinto un premio Nobel di Julius Taranto, entriamo nel mondo del mondo accademico e dello scandalo. La storia ruota attorno a Helen, una brillante fisica, e alla sua decisione di seguire il suo mentore caduto in disgrazia in una controversa università. Questo romanzo d’esordio esplora con umorismo la cultura dell’annullamento, l’etica e la ricerca della conoscenza.

C’è vita dopo il Premio Nobel di Eric R. Kandel fornisce un resoconto personale del viaggio dell’autore dopo aver ricevuto il Premio Nobel Premio Nobel per la fisiologia o la medicina. Kandel riflette sulle sue scoperte scientifiche legate alla memoria, all’invecchiamento e alle neuroscienze.

Come vincere un Nobel. Il premio più famoso della scienza

Un’amicizia da Nobel. Kahneman e Tversky, l’incontro che ha cambiato il nostro modo di pensare

Una vita nella scienza. Guida per vincere il Premio Nobel

21 nobel per l’Italia

Memorie del primo Premio Nobel per la pace

How I Won a Nobel Prize: A Novel

There Is Life After the Nobel Prize

