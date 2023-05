I 10 migliori libri sul real estate

Con l’espressione “real estate” si intende il settore degli investimenti negli immobili, dunque l’acquisto di terreni ed edifici per la rivendita o comunque per ottenere una rendita, anche sul lungo periodo. Si tratta di una tipologia di investimenti che può apprezzarsi nel tempo e generare reddito da locazione.

I libri sul real estate possono essere preziosi perché offrono molti consigli sull’acquisto, la vendita, l’affitto e l’investimento in proprietà, coprendo una vasta gamma di argomenti.

Di cosa parlano i libri sul real estate?

Questo elenco di libri sugli immobili copre una vasta gamma di argomenti relativi agli investimenti immobiliari, alla gestione e al marketing. I libri variano in lunghezza da circa 150 pagine a quasi 700 pagine e sono stati pubblicati tra il 2012 e il 2022.

Molti di questi libri si concentrano sulle strategie di investimento immobiliare, fornendo consigli e indicazioni su come investire nel settore immobiliare a scopo di lucro. Alcuni si concentrano specificamente sugli investimenti nel mercato immobiliare americano, mentre altri forniscono consigli più generali. Questi libri spesso includono informazioni sugli aspetti legali e finanziari degli investimenti immobiliari, nonché suggerimenti su come trovare e valutare opportunità di investimento. Altri libri in questo elenco si concentrano maggiormente sulla gestione e sul marketing degli immobili ed altri ancora possono variare nel loro livello di dettaglio e specificità. Alcuni forniscono un’ampia panoramica degli investimenti o della gestione immobiliare, mentre altri approfondiscono aree di interesse più specifiche.

Lista dei migliori libri sul real estate su Amazon

Di seguito l’elenco dei 10 migliori libri sul real estate che si possono trovare su Amazon versione italiana:

IL GRANDE LIBRO DEL REAL ESTATE

Titolo: IL GRANDE LIBRO DEL REAL ESTATE

ISBN-13: 978-8863662511

Autore: Robert T. Kiyosaki

Traduttore: Roberto Merlini

Editore: Gribaudi

Edizione: 11 luglio 2017

Pagine: 352

Real estate. L’ABC degli investimenti immobiliari

Titolo: Real estate

Sottotitolo: L’ABC degli investimenti immobiliari

ISBN-13: 978-8863661132

Autore: Ken McElroy

Editore: Gribaudi

Edizione: 1 marzo 2013

Pagine: 194

Real estate. Economia, diritto, marketing e finanza immobiliare

Titolo: Real estate

Sottotitolo: Economia, diritto, marketing e finanza immobiliare

ISBN-13: 978-8823832954

Autore: Claudio Cacciamani (a cura di)

Editore: EGEA

Edizione: terza (2 aprile 2012)

Pagine: 691

Marketing immobiliare. Metodi e strumenti per il successo nel real estate

Titolo: Marketing immobiliare

Sottotitolo: Metodi e strumenti per il successo nel real estate

ISBN-13: 978-8823838581

Autore: Piero Almiento

Prefazione: Antonella Carù

Editore: EGEA

Edizione: seconda (3 febbraio 2022)

Pagine: 256

Mr Real Estate a Dubai: perchè investire in immobili nella città del futuro

Titolo: Mr Real Estate a Dubai

Sottotitolo: perchè investire in immobili nella città del futuro

ISBN-13: 9798488426351

Autore: Salvatore Leggiero, PentAgency

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 148

Real Estate dalla A alla Z

Titolo: Real Estate dalla A alla Z

ISBN-13: 9798360435235

Autore: Dott Davide Onesti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 192

