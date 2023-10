I 10 migliori libri sul riciclo della plastica

I libri sul riciclaggio della plastica offrono preziosi spunti sulla gestione sostenibile dei rifiuti. Inoltre, possono essere utili per gli appassionati di ambiente, i politici e le imprese che mirano ad adottare pratiche più ecologiche.

Di cosa parlano i libri sul riciclo della plastica?

I testi di questo assortimento riflettono la crescente importanza del riciclaggio della plastica nel nostro mondo moderno. Il riciclo della plastica. L’impatto economico della filiera italiana di Mattia Cai e G. Domencio Savio, approfondisce nello specifico le complesse dinamiche dei processi di riciclo della plastica in Italia, sottolineandone il ruolo vitale nel panorama economico del Paese.

Passando a una prospettiva più ampia, Riciclo della plastica: Una guida di Alberto Ollero Herrán offre una panoramica completa della situazione globale tendenze e progressi nel riciclaggio della plastica. Questo manuale fornisce preziose informazioni sulle nuove tecniche di riciclaggio, sulle dinamiche di mercato e sulle strategie per migliorare l’efficienza aziendale, inclusa la logistica della gestione dei rifiuti.

In termini più leggeri, per chi cerca un connubio tra creatività ed eco-consapevolezza, Creare pupazzi riciclando bottiglie di plastica di Monika e Nicole Helbig approfondisce il regno artistico, insegnando ai lettori come realizzare giocattoli riciclando bottiglie di plastica. Questo titolo è particolarmente coinvolgente per il pubblico più giovane e per le famiglie interessate a promuovere pratiche sostenibili attraverso l’arte.

Nella lista abbiamo inserito anche Plasticamente: Le materie plastiche e le scelte ecofriendly . Elena Genero Santoro fornisce uno scenario storico, tracciando l’aumento della plastica a partire dagli anni ’50 e le sue successive ripercussioni sull’ambiente.

Plastic Detox di Jose Luis Gallego è una guida pratica che offre 50 modi tangibili per ridurre l’uso quotidiano di plastica. Sottolinea l’urgenza di frenare la produzione di plastica e sostiene un movimento verso un futuro più sostenibile. La guida è una risorsa utile per le persone desiderose di apportare cambiamenti piccoli ma significativi nella loro routine quotidiana.

Libri in inglese

La selezione dei titoli approfondisce la questione urgente del riciclo della plastica e della sostenibilità. La guida illustrativa Can I Recycle This? di Jennie Romer offre uno sguardo diretto sul mondo, spesso confuso, del riciclaggio. Mira ad alleviare le idee sbagliate comuni fornendo approfondimenti sui materiali riciclabili.

Passando all’aspetto tecnico, Understanding Plastics Recycling di Natalie Rudolph e altri esplora l’economia, l’ecologia e le tecniche riguardanti rifiuti di plastica. Destinato a un vasto pubblico, fa luce sulle strategie di riciclo che puntano ai benefici economici e ambientali.

Per quanto riguarda il riciclaggio della plastica flessibile, una categoria speciale di rifiuti, Recycling of Flexible Plastic Packaging delinea Michael Niaounakis le tecniche di gestione. Ingegneri, ricercatori e professionisti della ricerca e sviluppo potrebbero trovare le sue intuizioni particolarmente preziose.

Per coloro che desiderano rimanere aggiornati, Recent Developments in Plastic Recycling , a cura di Jyotishkumar Parameswaranpillai e altri, funge da resoconto esaustivo delle procedure contemporanee nel riciclaggio della plastica. Questo titolo potrebbe essere particolarmente utile per studenti e professionisti nel campo della scienza dei materiali.

Infine, No. More. Plastic. fornisce passaggi attuabili per i singoli individui. Con un impegno di soli due minuti, i lettori hanno la possibilità di fare differenze tangibili nel ridurre la loro impronta di plastica. Questo pezzo è un grido di battaglia per l’azione collettiva ed è perfetto per coloro che desiderano dare un contributo personale alla conservazione dell’ambiente.

Lista dei migliori libri sul riciclo della plastica su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri sul riciclo della plastica che sono disponibili su Amazon Italia (gli ultimi 5 sono in inglese):

Il riciclo della plastica. L'impatto economico della filiera italiana del riciclo indipendente della plastica

Titolo: Il riciclo della plastica

Sottotitolo: L'impatto economico della filiera italiana del riciclo indipendente della plastica

ISBN-13: 978-8820421700

Autori: Mattia Cai, G. Domencio Savio

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (15 marzo 2013)

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Riciclo della plastica: Una guida completa per comprendere e sfruttare le tendenze attuali

Titolo: Riciclo della plastica

Sottotitolo: Una guida completa per comprendere e sfruttare le tendenze attuali

ISBN-13: 9798376975015

Autore: Alberto Ollero Herrán

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 51

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Creare pupazzi riciclando bottiglie di plastica

Titolo: Creare pupazzi riciclando bottiglie di plastica

ISBN-13: 978-8884571434

Autori: Monika Helbig, Nicole Helbig

Editore: Edizioni del Borgo

Edizione: 1 dicembre 2006

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Plasticamente: Le materie plastiche e le scelte ecofriendly. Manuale pratico.

Titolo: Plasticamente

Sottotitolo: Le materie plastiche e le scelte ecofriendly. Manuale pratico.

ISBN-13: 9791254582497

Autore: Elena Genero Santoro

Editore: PubMe

Edizione: 14 dicembre 2022

Pagine: 90

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Plastic detox. 50 idee per ridurre la plastica nella vita di tutti i giorni

Titolo: Plastic detox

Sottotitolo: 50 idee per ridurre la plastica nella vita di tutti i giorni

ISBN-13: 978-8867006809

Autore: Jose Luis Gallego

Traduttore: Giulia Fossati

Editore: Corbaccio

Edizione: 24 ottobre 2019

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Can I Recycle This?: A Guide to Better Recycling and How to Reduce Single-Use Plastics

Titolo: Can I Recycle This?

Sottotitolo: A Guide to Better Recycling and How to Reduce Single-Use Plastics

ISBN-13: 978-0143135678

Autore: Jennie Romer

Illustratore: Christie Young

Editore: Penguin Books

Edizione: 13 aprile 2021

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Understanding Plastics Recycling: Economic, Ecological, and Technical Aspects of Plastic Waste Handling

Titolo: Understanding Plastics Recycling

Sottotitolo: Economic, Ecological, and Technical Aspects of Plastic Waste Handling

ISBN-13: 978-1569908464

Autori: Natalie Rudolph, Raphael Kiesel, Chuanchom Aumnate

Editore: Hanser Pub Inc

Edizione: seconda (30 aprile 2021)

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Recycling of Flexible Plastic Packaging

Titolo: Recycling of Flexible Plastic Packaging

ISBN-13: 978-0128163351

Autore: Michael Niaounakis

Editore: Elsevier Science Ltd

Edizione: prima (4 dicembre 2019)

Pagine: 449

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Recent Developments in Plastic Recycling

Titolo: Recent Developments in Plastic Recycling

ISBN-13: 978-9811636295

Autori: Jyotishkumar Parameswaranpillai (a cura di), Sanjay Mavinkere Rangappa (a cura di), Arpitha Gulihonnehalli Rajkumar (a cura di), Suchart Siengchin (a cura di)

Editore: Springer Nature

Edizione: 1st ed. 2021 (3 ottobre 2022)

Pagine: 392

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











