I 10 migliori libri sul rischio

Il rischio è quella situazione che si viene a creare quando ci si espone al pericolo per ottenere qualcosa, ad esempio un vantaggio. Il rischio è uno dei concetti fondamentali dell’economia. Ad esempio quando si investono dei capitali si corrono dei rischi, sostanzialmente il rischio che parte o tutto il capitale possa andare perso e che in generale non ci sia profitto. Lo stesso concetto di rischio è alla base anche di tutto l’ampio settore delle assicurazioni.

Parlando o di economia, il rischio può essere diviso in due categorie: il rischio sistematico e quello non sistematico. Il primo risiede nell’incertezza del mercato e quindi nell’incertezza dell’investimento. Il rischio non sistematico è rappresentato invece dai rischi che possono essere ricondotti a fattori esterni ed è uno di quei fattori di rischio che tutte le aziende devono prendere in considerazione.

Su Amazon ci sono molti libri sul concetto di rischio. Essendo un concetto molto vasto, le cui applicazioni possono ricadere in tantissimi settori diversi dello scibile umano, i libri sul rischio su Amazon variano grandemente in termini contestuali. Alcuni trattano il rischio a livello sociologico, altri volumi si concentrano sui rischi a cui l’intera umanità può andare incontro, altri ancora sul rischio nei rapporti umani (ad esempio sul rischio di fidarsi). Infine ci sono diversi libri sul concetto di rischio in economia e nella finanza.

Lista dei migliori libri sul rischio su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sul rischio che sono presenti su Amazon.it:

Sociologia del rischio

Titolo: Sociologia del rischio

ISBN-10: 8857541525

ISBN-13: 9788857541525

Autore: Le Breton

Editore: Mimesis Edizioni

Edizione: 30 novembre 2017

Pagine: 120

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il rischio. Da Pascal a Fukushima

Titolo: Il rischio. Da Pascal a Fukushima

ISBN-10: 8833925035

ISBN-13: 9788833925035

Autore: Simona Morini

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 27 marzo 2014

Pagine: 116

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione

Titolo: Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione

ISBN-10: 8823838246

ISBN-13: 9788823838246

Autore: Andrea Resti, Andrea Sironi

Editore: EGEA

Edizione: seconda (2 febbraio 2021)

Pagine: 1000

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







La regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario

Titolo: La regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario

ISBN-10: 8891605788

ISBN-13: 9788891605788

Autore: Francesco Campanella, Annamaria Zampanella

Editore: Maggioli Editore

Edizione: prima (1 giugno 2014)

Pagine: 120

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Trattato di money management. La gestione professionale del rischio

Titolo: Trattato di money management

Sottotitolo: La gestione professionale del rischio

Note: nuova edizione

ISBN-10: 8820386412

ISBN-13: 9788820386412

Autore: Andrea Unger

Editore: Hoepli

Edizione: New (31 agosto 2018)

Pagine: 280

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







La società del rischio. Verso una seconda modernità

Titolo: La società del rischio. Verso una seconda modernità

ISBN-10: 8843068142

ISBN-13: 9788843068142

Autore: Ulrich Beck, W. Privitera (a cura di)

Editore: Carocci

Edizione: 11 aprile 2013

Pagine: 380

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno

Titolo: Responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno

ISBN-10: 8828835288

ISBN-13: 9788828835288

Autore: Trimarchi

Collaboratore: Trimarchi

Editore: Giuffrè

Edizione: terza (15 giugno 2021)

Pagine: 758

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Elogio del rischio

Titolo: Elogio del rischio

ISBN-10: 8834341056

ISBN-13: 9788834341056

Autore: Anne Dufourmantelle

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: 29 ottobre 2020

Pagine: 216

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il rischio di fidarsi

Titolo: Il rischio di fidarsi

ISBN-10: 8815266354

ISBN-13: 9788815266354

Autore: Salvatore Natoli

Editore: Il Mulino

Edizione: 6 ottobre 2016

Pagine: 167

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











FAQ sui libri sul rischio

Come si gestisce il rischio in azienda?

Il rischio a livello aziendale può essere gestito identificando innanzitutto il tipo di rischio a cui si può andare incontro. Poi il rischio può essere “quantificato”: quant’è la probabilità che ciò che potrebbe accadere accada realmente? In base a questi primi passaggi si possono poi creare delle strategie per trattare lo stesso rischio e si possono calcolare dei tempi per mettere in atto queste strategie. Infine si deve decidere quali devono essere gli elementi del personale che si debbono incaricare di questi piani strategici e che dovrebbero metterli in atto qualora la previsione del rischio si avveri.





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul rischio









Articoli correlati