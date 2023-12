I 10 migliori libri sul rococò

Di cosa parlano i libri sul rococò?

Barocco e rococò svela la grandiosità dell’architettura barocca e rococò, con un’enfasi sui suoi elementi strutturali. Questo volume, sebbene leggermente esteso nella trattazione dei dettagli architettonici, offre una panoramica completa di questi stili, arricchendo i lettori con la sua profondità di informazioni e ricchezza illustrativa.

Transizione a Architettura barocca e rococò a Napoli , Anthony Blunt e F. Lenzo danno vita alle meraviglie architettoniche di Napoli. Quest’opera, acclamata per la sua visione dettagliata e panoramica, approfondisce le sfumature dell’architettura napoletana dal XV secolo all’epoca di Ferdinando Fuga e Luigi Vanvitelli, completata da un’ampia raccolta visiva di disegni e fotografie.

In tema di Storia universale dell’arte barocco e rococò , questo volume si distingue come un volume monumentale e squisitamente aggiunta progettata alla collezione di qualsiasi amante dell’arte. Le sue ricche appendici, immagini straordinarie e preziosi commenti creano un’esperienza coinvolgente nei regni dell’arte barocca e rococò.

Andiamo avanti, Storia dell’architettura barocca e rococò di Daniela Tarabra e Claudia Zanlungo racconta l’evoluzione dell’architettura barocca e rococò. Il libro bilancia magistralmente gli stili classici con innovazioni audaci, tracciando gli sviluppi significativi in varie regioni europee, rendendolo una guida indispensabile per comprendere queste meraviglie architettoniche.

Storia sociale dell’arte. Rococò. Neoclassicismo. Romanticismo (Vol. 3) di Arnold Hauser esplora l’intreccio dell’arte con i cambiamenti sociali durante il rococò, il neoclassicismo e il romanticismo. I lettori trovano lo stile narrativo coinvolgente, trasformando uno studio accademico in una deliziosa esperienza di lettura, offrendo ampiezza e profondità nei suoi volumi.

Riferendosi a Storia della scultura nel mondo. Barocco e Rococò , questo titolo rimane un enigma con informazioni limitate. Tuttavia, la sua attenzione alla scultura barocca e rococò offre potenzialmente una prospettiva su questi stili.

Nel caso del Rococò di Eva Gesine Baur, il libro è una festa visiva, che mette in mostra l’eleganza dell’arte rococò. Anche se potrebbe non approfondire l’analisi accademica, le sue immagini straordinarie e i contenuti accessibili lo rendono una deliziosa introduzione allo stile rococò, attraente sia per gli appassionati che per i nuovi arrivati.

Libri in inglese

Per quanto riguarda Rococò di Klaus H. Carl, il libro racchiude l’essenza dell’era rococò. Ne ripercorre le origini, il picco e l’eventuale declino, intervallati da approfondimenti sui principali artisti e sulle loro opere. Il libro si distingue per il suo approccio completo ma accessibile a questo stile artistico stravagante.

Infine, Baroque and Rococo di Barbara Borngasser offre un’esplorazione a tutto tondo di questi periodi artistici. Arricchito con grandi fotografie e testi informativi, fornisce uno sguardo dettagliato sulle arti barocche e rococò, comprese la scultura e la pittura, rendendolo una risorsa preziosa per coloro che sono profondamente interessati a questi periodi.

Art and Architecture in Italy, 1600-1750: Late Baroque and Rococo, 1675-1750 funge da studio critico dell’arte e dell’architettura barocca italiana. Coprendo un ampio arco da Venezia alla Sicilia, approfondisce l’apice dell’alto barocco romano, rendendolo una lettura essenziale per studiosi e appassionati.

Lista dei migliori libri sul rococò su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sul rococò che sono presenti su Amazon Italia (gli ultimi 3 sono in inglese):

Barocco e rococò

Titolo: Barocco e rococò

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8880585015

Autori: vari

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (1 gennaio 2003)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Architettura barocca e rococò a Napoli

Titolo: Architettura barocca e rococò a Napoli

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8837031855

Autori: Anthony Blunt, F. Lenzo (a cura di)

Editore: Mondadori Electa

Edizione: illustrata (6 giugno 2006)

Pagine: 367

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Storia universale dell'arte barocco e rococo'

Titolo: Storia universale dell'arte barocco e rococo'

ISBN-13: 978-8840203621

Autori: vari

Editore: De Agostini

Edizione: Prima edizione

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Storia dell'architettura barocca e rococò

Titolo: Storia dell'architettura barocca e rococò

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8837085384

Autori: Daniela Tarabra, Claudia Zanlungo

Editore: Mondadori Electa

Edizione: illustrata (7 febbraio 2012)

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Storia sociale dell'arte. Rococò. Neoclassicismo. Romanticismo (Vol. 3)

Titolo: Storia sociale dell'arte. Rococò. Neoclassicismo

Sottotitolo: Romanticismo (Vol. 3)

ISBN-13: 978-8806160173

Autore: Arnold Hauser

Traduttore: A. Bovero

Editore: Einaudi

Edizione: 10 settembre 2001

Pagine: 251

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Rococo

Titolo: Rococo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-3822826997

Autore: Eva Gesine Baur

Editore: Taschen

Edizione: illustrata (6 settembre 2007)

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Rococo

Titolo: Rococo

ISBN-13: 978-1646992775

Autore: Klaus H. Carl

Editore: Parkstone International

Edizione: 27 novembre 2019

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Baroque and Rococo

Titolo: Baroque and Rococo

ISBN-13: 978-3936761573

Autori: Barbara Borngasser, Rolf Toman (a cura di)

Fotografo: Achim Bednorz

Editore: Feierabend Verlag

Edizione: 29 giugno 2003

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Art and Architecture in Italy, 1600-1750: Late Baroque and Rococo, 1675-1750 (3)

Titolo: Art and Architecture in Italy, 1600-1750

Sottotitolo: Late Baroque and Rococo, 1675-1750 (3)

ISBN-13: 978-0300079418

Autori: Rudolf Wittkower, Joseph Connors, Jennifer Montagu

Editore: Yale Univ Pr

Edizione: 4 Rev ed (22 settembre 1999)

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











