I 10 migliori libri sul sales management

Nel panorama aziendale competitivo di oggi, la gestione delle vendite gioca un ruolo fondamentale nel guidare il successo e raggiungere gli obiettivi organizzativi. Man mano che la funzione di vendita si evolve, i professionisti devono migliorare le proprie competenze e adattarsi alle mutevoli dinamiche dei mercati e delle aziende. Questa raccolta curata di libri copre una vasta gamma di argomenti relativi alla gestione delle vendite, fornendo preziose informazioni e strategie pratiche per i professionisti che cercano di eccellere nei loro ruoli.

Di cosa parlano i libri sul sales management?

Dall’esplorazione di metodologie innovative all’esplorazione delle complessità nei processi di vendita, questi libri offrono una solida struttura per l’organizzazione e la gestione efficiente delle attività di vendita. Con una guida manageriale concreta e storie di successo nella vita reale, questi testi forniscono ai responsabili delle vendite le conoscenze e gli strumenti necessari per prosperare nel mondo sempre più scientifico e strategico delle vendite.

Gestisci le vendite presenta un modello di gestione delle vendite che copre sistematicamente concetti e strumenti essenziali per l’organizzazione e la gestione professionale delle vendite. Offre un approccio metodico, supportato da ricerche approfondite ed esempi pratici, per migliorare le capacità di vendita in ambienti di mercato complessi.

Il sales manager di successo guida i lettori attraverso aspetti chiave di un’efficace gestione del team di vendita, tra cui comunicazione, leadership, processo decisionale, definizione delle priorità e costruzione di relazioni.

Marketing commerciale e gestione delle vendite analizza gli effetti delle discontinuità legate ai modelli di acquisto dei consumatori, la competizione tra vendite offline e online canali, posizionamento del marchio negli assortimenti commerciali e altro ancora.

Abbiamo poi nella lista una serie di libri in inglese. Sales Management. Simplified. di Mike Weinberg Scopri i fattori chiave che spesso impediscono alle organizzazioni di vendita di raggiungere il loro pieno potenziale. Attraverso esempi pratici e aneddoti, Mike Weinberg presenta un quadro collaudato per un’efficace leadership nelle vendite.

Sales Management di Brian Tracy identifica sei caratteristiche chiave che contraddistinguono i manager delle vendite di successo. Attingendo dalla sua vasta ricerca, Tracy offre strategie pratiche per selezionare e reclutare campioni delle vendite, stabilire obiettivi chiari, motivare i team e condurre efficaci revisioni delle prestazioni.

Cracking the Sales Management Code di Jason Jordan e Michelle Vazzana approfondisce la scienza alla base della gestione delle vendite, rivelando il metriche e processi essenziali che guidano le performance di vendita. Jordan e Vazzana forniscono una guida completa per scegliere i giusti processi di vendita, misurare gli indicatori chiave di prestazione e allineare le attività del venditore con i risultati aziendali.

The Ultimate Sales Machine di Chet Holmes, Michael Gerber e Jay Conrad Levinson è un bestseller che offre un modello per aumentare la crescita aziendale attraverso un’attenzione incessante su dodici strategie chiave. Chet Holmes presenta strumenti pratici, esempi di vita reale e tecniche collaudate per migliorare le prestazioni di vendita.

Infine abbiamo Sales Management For Dummies di Butch Bellah. Questa guida è rivolta sia agli individui che alle organizzazioni e offre consigli pratici sulla gestione dei team di vendita per prestazioni ottimali. Bellah copre una vasta gamma di argomenti, tra cui l’ispirazione per grandi prestazioni, la ricerca di potenziali clienti, il reclutamento e l’aumento del successo complessivo delle vendite.

Lista dei migliori libri sul sales management su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sul sales management che si possono trovare su Amazon (gli ultimi 5 sono in inglese):

Gestire le vendite. L’eccellenza nel sales management

Titolo: Gestire le vendite

Sottotitolo: L’eccellenza nel sales management

ISBN-13: 978-8823837751

Autori: Marco Aurelio Sisti, Paolo Guenzi, Paola Caiozzo

Editore: EGEA

Edizione: seconda (10 settembre 2020)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il sales manager di successo

Titolo: Il sales manager di successo

ISBN-13: 978-8821752759

Autore: Olivari

Collaboratore: Olivari

Editore: Ipsoa

Edizione: 15 giugno 2015

Pagine: 482

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Trade marketing & sales management. Le nuove sfide commerciali

Titolo: Trade marketing & sales management

Sottotitolo: Le nuove sfide commerciali

ISBN-13: 978-8823834613

Autore: Daniele Fornari

Editore: EGEA

Edizione: seconda (30 novembre 2018)

Pagine: 373

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sales management. Con software online

Titolo: Sales management

Sottotitolo: Con software online

ISBN-13: 978-1307803709

Autore:

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 giugno 2022

Pagine: 294

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sales Management. Simplified. The Straight Truth About Getting Exceptional Results from Your Sales Team

Titolo: Sales Management

Sottotitolo: Simplified. The Straight Truth About Getting Exceptional Results from Your Sales Team

ISBN-13: 978-0814436431

Autore: WEINBERG

Editore: AMACOM

Edizione: Edizione speciale (22 marzo 2018)

Pagine: 210

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Sales Management

Titolo: Sales Management

ISBN-13: 978-1400222278

Autore: Brian Tracy

Editore: Amacom Books

Edizione: 17 dicembre 2019

Pagine: 123

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Cracking the Sales Management Code: The Secrets to Measuring and Managing Sales Performance

Titolo: Cracking the Sales Management Code

Sottotitolo: The Secrets to Measuring and Managing Sales Performance

ISBN-13: 978-0071765732

Autori: Jason Jordan, Michelle Vazzana

Editore: McGraw Hill

Edizione: 16 ottobre 2011

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







The Ultimate Sales Machine: Turbocharge Your Business with Relentless Focus on 12 Key Strategies

Titolo: The Ultimate Sales Machine

Sottotitolo: Turbocharge Your Business with Relentless Focus on 12 Key Strategies

ISBN-13: 8601400965528, 9781591842156, 8601417163474

Autore: Chet Holmes

Collaboratori: Michael Gerber, Jay Conrad Levinson

Editore: Penguin Publishing Group

Edizione: Reprint (27 maggio 2008)

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Sales Management For Dummies

Titolo: Sales Management For Dummies

ISBN-13: 978-1119094227

Autore: Butch Bellah

Editore: For Dummies

Edizione: 1. (25 settembre 2015)

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











