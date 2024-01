I 10 migliori libri sul Santo Sepolcro

Trattando argomenti come storia, fede e architettura, questi libri sul Santo Sepolcro offrono un viaggio sicuramente degno di nota. Approfondiscono gli intricati strati della devozione cristiana, del significato storico e delle meraviglie architettoniche che circondano il Santo Sepolcro.

Di cosa parlano i libri sul Santo Sepolcro?

Il Santo Sepolcro a Gerusalemme di Renata Salvarani è un tuffo profondo nella perdurante presenza umana e nella devozione cristiana al Santo Sepolcro. È una guida che esplora i significati storici e religiosi di ogni pietra e struttura, riflettendo la memoria cristiana e il ruolo del sito nella storia della Chiesa globale. Il libro funge sia da catalogo d’arte, sia da manuale storico, sia da guida di viaggio, illustrata per una comprensione profonda del cuore del cristianesimo.

Cavalieri del sepolcro di Valter Guadagno esamina i Cavalieri del Santo Sepolcro, ordine riconosciuto dalla Santa Sede. Si inizia con la storia dell’ordine per poi avventurarsi in un’esplorazione originale dei significati dietro i cinque attributi: ordine, equestre, santo, sepolcro e gerosolimitano. Sebbene alcuni lettori trovino la seconda parte filosofica e divergente, essa offre una prospettiva intrigante per coloro che sono interessati ai significati più profondi dell’ordine.

Il guardiano del Santo Sepolcro di Franco Cardini e Simonetta Della Seta presenta una giornata nella vita di Wajeeh Nusseibeh, il detentore delle chiavi del Santo Sepolcro. Il ruolo di lunga data della sua famiglia come custode del sito offre una finestra unica sul cuore del Medio Oriente e sulla complessa storia di questo sacro santuario. È una narrazione eccezionale, che rivela l’aspetto umano di questo luogo venerato.

In E tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento , Fernando Filoni riflette sulla spiritualità dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il libro esamina i valori, le scelte e il cammino spirituale dei membri dell’Ordine. Sottolinea la loro ricerca di santità e di connessione con Gesù. È una lettura chiara e veloce per i Cavalieri del Santo Sepolcro e per coloro che sono interessati alla crescita spirituale all’interno di un ordine religioso.

Il Santo Sepolcro e la Gerusalemme celeste di Maria Losito esplora l’evoluzione architettonica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Ripercorrendo la sua storia dall’epoca costantiniana al XII secolo, il libro rivela la sua influenza sull’architettura religiosa europea. Lo studio dettagliato collega il Santo Sepolcro con altre strutture significative. Offre una prospettiva ricca e multiculturale su questa meraviglia architettonica.

Libri in inglese

Jerusalem. The Holy Sepulchre , a cura di Grazia Tucci, parla delle sfide sismiche che Gerusalemme e il Santo Sepolcro devono affrontare. Questo studio interdisciplinare, che coinvolge architetti, geologi e ingegneri, mostra come la nuova tecnologia è stata utilizzata per creare un modello digitale della basilica. Fornisce spunti cruciali per futuri sforzi di ricerca e conservazione. È una testimonianza della fusione di storia, scienza e tecnologia nella preservazione dei siti del patrimonio.

The Order of the Holy Sepulchre di Charles River Editors approfondisce la storia dell’Ordine cattolico fondato durante le Crociate. Esamina lo sviluppo dell’ordine, la sua missione e la vita dei cavalieri. Nonostante alcune critiche sulla sua profondità, il libro offre una sintesi della storia di questo importante Ordine e del suo ruolo nella difesa di uno dei luoghi più santi della cristianità.

The House Was Filled With the Fragrance of the Perfume di Fernando Cardinale Filoni non ha recensioni ma rappresenta un’esplorazione approfondita della spiritualità dell’Ordine del Santo Sepolcro. Questo libro approfondisce la vita spirituale e lo sviluppo dei suoi membri. È una lettura preziosa per coloro che sono interessati agli aspetti religiosi dell’Ordine.

The Church of the Holy Sepulchre di Kosta Kafarakis offre una panoramica storica del cristianesimo a Gerusalemme, concentrandosi sulla Chiesa di il Santo Sepolcro. Narra la storia turbolenta della chiesa, il suo ruolo nei concili cristiani e il suo significato duraturo come luogo di pellegrinaggio. Il testo fornisce uno sguardo completo sull’impatto della Chiesa sul cristianesimo e sulla sua sopravvivenza attraverso numerosi conflitti.

Infine, The Architectural History of the Church of the Holy Sepulchre at Jerusalem del Rev. Robert Willis MA discute l’evoluzione della chiesa dalla sua costruzione da parte dell’imperatore Costantino. Si concentra sull’influenza della chiesa sull’architettura ecclesiastica, esplorando le sue varie ricostruzioni e il significato di pellegrinaggio che ha avuto nel corso della storia cristiana.

Lista dei migliori libri sul Santo Sepolcro su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sul Santo Sepolcro che sono in vendita su Amazon (gli ultimi 5 sono in inglese):

Il Santo Sepolcro a Gerusalemme

Titolo: Il Santo Sepolcro a Gerusalemme

ISBN-13: 978-8897941231

Autore: Renata Salvarani

Editore: Bams Photo

Edizione: Prima edizione (5 ottobre 2018)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il guardiano del Santo Sepolcro

Titolo: Il guardiano del Santo Sepolcro

ISBN-13: 978-8804459040

Autori: Franco Cardini, Simonetta Della Seta

Editore: Mondadori

Edizione: 1 gennaio 2000

Pagine: 278

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Santo Sepolcro e la Gerusalemme celeste

Titolo: Il Santo Sepolcro e la Gerusalemme celeste

ISBN-13: 978-8880829591

Autore: Maria Losito

Editore: Adda

Edizione: 1 ottobre 2011

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Jerusalem. The Holy Sepulchre. Research and investigations (2007-2011)

Titolo: Jerusalem

Sottotitolo: The Holy Sepulchre. Research and investigations (2007-2011)

ISBN-13: 978-8894869781

Autore: Grazia Tucci (a cura di)

Editore: Altralinea

Edizione: prima (4 dicembre 2019)

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







The Order of the Holy Sepulchre: The History of the Catholic Order Established during the Crusades for the Promised Land

Titolo: The Order of the Holy Sepulchre

Sottotitolo: The History of the Catholic Order Established during the Crusades for the Promised Land

ISBN-13: 978-1978083479

Autore: Charles River Editors

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: 9 ottobre 2017

Pagine: 52

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The House Was Filled With the Fragrance of the Perfume: A Spirituality of the Order of the Holy Sepulchre

Titolo: The House Was Filled With the Fragrance of the Perfume

Sottotitolo: A Spirituality of the Order of the Holy Sepulchre

ISBN-13: 978-1682782347

Autore: Fernando Cardinal Filoni

Editore: Ewtn Pub Inc

Edizione: 15 giugno 2021

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Church of the Holy Sepulchre: The History of Christianity in Jerusalem and the Holy City’s Most Important Church

Titolo: The Church of the Holy Sepulchre

Sottotitolo: The History of Christianity in Jerusalem and the Holy City’s Most Important Church

ISBN-13: 978-1506104836

Autore: Kosta Kafarakis

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: 9 gennaio 2015

Pagine: 58

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Architectural History of the Church of the Holy Sepulchre at Jerusalem

Titolo: The Architectural History of the Church of the Holy Sepulchre at Jerusalem

ISBN-13: 978-1481087988

Autore: Rev. Robert Willis M.A.

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: 24 novembre 2012

Pagine: 186

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sul Santo Sepolcro





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul Santo Sepolcro