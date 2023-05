I 10 migliori libri sul surrealismo

Il surrealismo è un movimento accattivante ed enigmatico che ha affascinato gli amanti dell’arte, in particolare della pittura, per decenni. Nato all’inizio del XX secolo, il surrealismo tende ad esplorare l’immaginazione umana tentando di sbloccarne il subconscio, ponendo vere e proprie sfide alla logica e al pensiero convenzionale.

Per comprendere di più riguardo a questo movimento artistico ci sono diverse interessanti risorse su Amazon che possono fornire importanti approfondimenti sulle sue origini, principi e tecniche nonché sulle figure più importanti.

Di cosa parlano i libri sul surrealismo?

I libri che abbiamo selezionato esplorano diversi aspetti del surrealismo nonché il suo impatto sul mondo dell’arte in generale e su quello della filosofia e della cultura.

Diversi dei libri forniscono una panoramica completa del movimento approfondendone non solo l’aspetto artistico ma anche quello storico. Questi libri offrono un’ampia copertura ed esplorano la storia, la filosofia e le implicazioni politiche del movimento. Forniscono preziose informazioni sulle figure chiave, le idee e le manifestazioni artistiche associate al Surrealismo.

Altri libri nell’elenco si concentrano su aspetti o sottoargomenti specifici relativi al Surrealismo. Ad esempio, ci sono libri che approfondiscono la connessione tra Surrealismo e pittura, esaminando come il movimento abbia influenzato e trasformato questa forma d’arte.

In generale abbiamo fatto la selezione cercando di soddisfare i diversi interessi e i diversi livelli di coinvolgimento che una persona appassionata all’arte può avere nei confronti di questa particolare espressione artistica.

Lista dei migliori libri sul surrealismo su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri sul surrealismo che sono disponibili su Amazon in versione italiana:

Surrealismo

Titolo: Surrealismo

ISBN-13: 978-8809994331

Autore: Giuliano Serafini

Editore: Giunti Editore

Edizione: 8 febbraio 2017

Pagine: 49

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Surrealismo 1919-1969

Titolo: Surrealismo 1919-1969

ISBN-13: 978-8892822917

Autore: Paola Dècina Lombardi

Editore: Electa

Edizione: 25 ottobre 2022

Pagine: 704

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il surrealismo e la pittura

Titolo: Il surrealismo e la pittura

ISBN-13: 978-8884167460

Autore: André Breton

Collaboratore: Angela Sanna

Traduttore: Ettore Capriolo

Editore: Abscondita

Edizione: 4 dicembre 2018

Pagine: 86

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Da Magritte a Duchamp. 1929: il grande Surrealismo dal Centre Pompidou

Titolo: Da Magritte a Duchamp. 1929

Sottotitolo: il grande Surrealismo dal Centre Pompidou

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8857239309

Autore: Didier Ottinger (a cura di), Marie Sarré (a cura di)

Collaboratore: Marie Sarré

Editore: Skira

Edizione: illustrata (25 ottobre 2018)

Pagine: 247

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il surrealismo. Ieri e oggi. Storia, filosofia, politica

Titolo: Il surrealismo

Sottotitolo: Ieri e oggi. Storia, filosofia, politica

ISBN-13: 978-8857216348

Autore: Arturo Schwarz

Editore: Skira

Edizione: 22 ottobre 2014

Pagine: 800

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Manifesti del Surrealismo

Titolo: Manifesti del Surrealismo

ISBN-13: 978-8806165543

Autore: André Breton

Editore: Einaudi

Edizione: 1 aprile 2003

Pagine: 258

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia del surrealismo

Titolo: Storia del surrealismo

ISBN-13: 978-8845703331

Autore: Maurice Nadeau

Traduttore: Massimo Cardellini

Editore: Massari Editore

Edizione: 16 luglio 2020

Pagine: 271

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sulle tracce del surrealismo (flâneurs, visionari, sognatori)

Titolo: Sulle tracce del surrealismo (flâneurs, visionari, sognatori)

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8860580719

Autore: Silvana Cirillo

Editore: Esedra

Edizione: illustrata (25 maggio 2016)

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Arte contemporanea: metafisica, dada, surrealismo

Titolo: Arte contemporanea

Sottotitolo: metafisica, dada, surrealismo

ISBN-13: 978-8843057870

Autore: Ilaria Schiaffini

Editore: Carocci

Edizione: 14 aprile 2011

Pagine: 217

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il magico surrealismo di Max Ernst.

Titolo: Il magico surrealismo di Max Ernst.

ISBN-13: 5698875280433

Autore: Ruggeri Giorgio

Editore: Galleria Marescalchi

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul surrealismo





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul surrealismo