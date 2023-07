I 10 migliori libri sul terzo settore

In questa selezione di libri, abbiamo una gamma completa di testi che approfondiscono gli aspetti legali, finanziari e sociali del terzo settore, noto anche come settore non profit o settore del volontariato. Questi volumi affrontano la crescente rilevanza del terzo settore da varie prospettive e forniscono spunti preziosi per professionisti e organizzazioni che operano in questo ambito.

Di cosa parlano i libri sul terzo settore?

Un insieme di libri è incentrato sulla dimensione giuridica del terzo settore. Esplorano l’evoluzione della legislazione e dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni non profit, comprese le recenti riforme e il loro impatto sul ruolo del settore nella società italiana. Mentre alcuni libri offrono un’analisi più ampia del quadro giuridico, altri si concentrano specificamente su questioni come il processo di registrazione e le sue implicazioni per le entità del settore.

Un altro gruppo di libri tratta gli aspetti finanziari e contabili del terzo settore. Questi testi forniscono strumenti e indicazioni per prendere decisioni informate sulla forma giuridica delle entità senza scopo di lucro e le relative implicazioni fiscali. Aiutano i lettori a navigare nelle complessità della gestione finanziaria all’interno del terzo settore e sottolineano l’importanza della trasparenza e della responsabilità.

Una terza serie di libri esamina la dimensione sociale del terzo settore. Questi lavori riconoscono la crescente importanza del settore nei sistemi di welfare e la sua collaborazione con gli enti pubblici per il raggiungimento degli obiettivi sociali. Sottolineano il ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro nell’innovazione e nell’ampliamento della portata degli interventi sociali e nel sostegno ai bisognosi.

Infine, ci sono libri che si concentrano sull’intersezione del terzo settore con specifiche entità religiose o ecclesiastiche. Questi testi esplorano come le organizzazioni religiose interagiscono con il più ampio terzo settore e come si adattano alle recenti riforme del quadro giuridico del settore.

Lista dei migliori libri sul terzo settore su Amazon

Di seguito l’elenco dei 10 migliori libri sul terzo settore che si trovano su Amazon in italiano:

Diritto del terzo settore

Titolo: Diritto del terzo settore

ISBN-13: 978-8815293770

Autori: Pierluigi Consorti, Luca Gori, Emanuele Rossi

Editore: Il Mulino

Edizione: New (26 agosto 2021)

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Terzo Settore- Aspetti Civilistici, Contabili E Fiscali

Titolo: Terzo Settore- Aspetti Civilistici, Contabili E Fiscali

ISBN-13: 978-8821769603

Autore: Colombo

Collaboratore: Colombo

Editore: Ipsoa

Edizione: 15 giugno 2020

Pagine: 939

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il servizio sociale nel terzo settore

Titolo: Il servizio sociale nel terzo settore

ISBN-13: 978-8891615510

Autore: Luca Fazzi

Editore: Maggioli Editore

Edizione: I (15 giugno 2016)

Pagine: 146

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Terzo Settore E Iscrizione Al Runts

Titolo: Terzo Settore E Iscrizione Al Runts

ISBN-13: 978-8860854834

Autore: Vari

Collaboratore: Vari

Editore: Leggi – Fisco

Edizione: 15 giugno 2021

Pagine: 138

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Registro unico del terzo settore (RUNTS)

Titolo: Registro unico del terzo settore (RUNTS)

ISBN-13: 978-8891663191

Autore: Cinzia De Stefanis

Editore: Maggioli Editore

Edizione: seconda (15 marzo 2023)

Pagine: 324

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore

Titolo: Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore

ISBN-13: 978-8892138865

Autore: Paolo Cavana (a cura di)

Editore: Giappichelli

Edizione: 25 giugno 2021

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di diritto del terzo settore

Titolo: Manuale di diritto del terzo settore

ISBN-13: 978-8813383367

Autore: Ghione (a cura di)

Editore: Cedam

Edizione: 11 aprile 2023

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Economia politica del terzo settore

Titolo: Economia politica del terzo settore

ISBN-13: 978-8892137363

Autori: Francesco Amati, Salvatore D’Acunto, Marco Musella

Editore: Giappichelli

Pagine: 213

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore

Titolo: Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore

ISBN-13: 978-8892115132

Autore: Mario Ferrante

Editore: Giappichelli

Edizione: 24 gennaio 2019

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sul terzo settore