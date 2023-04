I 10 migliori libri sul tiramisù

Il tiramisù è uno dei dolci italiani più apprezzati in assoluto. Originario del Veneto, il tiramisù è diventato famoso in tutt’Italia e poi all’estero. È composto da vari strati di particolari biscotti denominati “savoiardi” inframezzati da crema di mascarpone ed altri ingredienti come tuorli d’uovo e zucchero. Gli stessi savoiardi vengono “imbevuti” con il caffè prima di essere ricoperti dalla suddetta crema (esistono alcune varianti in cui i biscotti vengono invece imbevuti con il liquore).

Si pensa che il tiramisù sia nato intorno agli anni 60 del XX secolo (sembra infatti che non esistano accenni alle ricette di questo dolce prima di questo periodo è un’altra cosa che rafforza questa ipotesi risiede nel fatto che la ricetta di questo dolce è poco presente nei più noti ricettari e libri di pasticceria fino agli anni 70 e ai primi anni 80).

Di cosa parlano i libri sul tiramisù?

Naturalmente i libri sul tiramisù sono perlopiù ricettari per preparare questo noto dolce italiano. In molti casi i libri comprendono più ricette a seconda della versione che si vuole preparare (alcuni di essi contengono addirittura ricette di decine di versioni). Uno dei migliori, in ogni caso, è Tiramisù , pubblicato da Giunti nel 2016. Questo manuale di circa 160 pagine è illustrato e descrive, tra le altre cose, anche l’origine e la storia del dolce oltre a diverse altre informazioni curiose e alle immancabili ricette.

Molto interessante è anche Tiramisù perfetti , pubblicato su Amazon nel febbraio del 2022. Si tratta di una guida passo-passo per realizzare questo dolce partendo da zero, dunque dalla preparazione dello stesso mascarpone, dalla pastorizzazione delle uova e dalla scelta del cacao fino alla realizzazione delle varie alternative, anche quelle salate. Su Amazon abbiamo anche un piccolo ricettario di poco più di 60 pagine, pubblicato nel 2014, Tiramisù, mascarpone & Co , un altro dei ricettari che mostra come realizzare varie versioni di questo dolce (sono, per esempio, presenti ricette di tiramisù al caramello, al mango, ai frutti di bosco, tiramisù salati, eccetera).

Infine segnaliamo pure Tiramisù e chantilly , un’altra guida di circa 220 pagine che presenta varie rivisitazioni del dolce (ad esempio una versione “light” o una versione “da viaggio”) ed altre ricette basate sulla crema Chantilly (come la torta Chantilly ai frutti di bosco o la coppa a base di mele e caramello).

