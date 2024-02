I 10 migliori libri sul tonno

Questi libri offrono approfondimenti sul tonno, soprattutto per quanto riguarda le ricette e le possibili preparazioni, ma molti trattano anche la sua storia, biologia, e conservazione.

Di cosa parlano i libri sul tonno

Le ragioni del tonno si immerge nelle acque profonde della storia, biologia, e conservazione del tonno rosso mediterraneo. Curato da N. Repetto e S. Rossi, questo volume raccoglie studi e esperienze di scienziati, storici e ricercatori. Offre un’analisi esauriente su uno dei pesci più emblematici del Mediterraneo. Esplora le sue migrazioni cicliche, la riproduzione, e l’importanza culturale del tonno nelle comunità locali, arricchendo il lettore con un panorama completo.

Passando da una prospettiva storica e culturale a una culinaria, A tutto tonno di Carmelo Chiaramonte e fotografato da Janez Puksic, celebra il tonno oltre la sua comune presenza in scatola. Il libro si avventura nel regno della cucina siciliana, evidenziando il ruolo cruciale del tonno e i suoi parenti stretti.

A tutto Tonno , pensato per gli utenti del Bimby, è una raccolta di ricette originali create da Stefania Guidotti. Questo testo trasforma il tonno rosso in protagonista dalla tavola, dall’antipasto al secondo, con fotografie che illustrano ogni piatto. È una guida indispensabile per chi desidera esplorare nuove modalità di preparazione del tonno con il Bimby.

Nel La pesca del tonno in Sicilia , Vincenzo Consolo narra le tradizioni secolari e l’importanza socio-economica della pesca del tonno nel Mediterraneo. si arricchisce di saggi che approfondiscono aspetti economici, sociali, e antropologici, accompagnati da un ricco corredo iconografico. Quest’opera non solo documenta, ma celebra la ricca eredità culturale legata alla pesca del tonno in Sicilia.

Tonno e pescespada di Ottavio Cavalcanti esplora le storie e le tradizioni culinarie legate a questi due pregiati abitanti del mare Mediterraneo. Senza recensioni, ma non per questo meno significativo, il libro si immerge nelle tecniche di pesca e conservazione antiche, rivelando come tonno e pescespada siano stati sin dai tempi remoti al centro delle tradizioni gastronomiche mediterranee.

Federico Fazio e Paola Barbera ci portano attraverso la storia e l’architettura delle tonnare in I luoghi del tonno . Focalizzandosi sulla tonnara di Santa Panagia a Siracusa, il volume esplora l’evoluzione di queste strutture e il loro impatto sull’economia e sulla cultura locale. Offre uno sguardo approfondito sul patrimonio industriale e peschereccio della Sicilia.

La rivoluzione di latta di Rosario Lentini getta luce sulla storia della pesca e dell’industria del tonno a Favignana, evidenziando l’importanza dei Florio in questo contesto. Attraverso un’analisi dettagliata e priva di fronzoli, il libro si propone come una guida essenziale per comprendere la trasformazione sociale ed economica legata all’industria del tonno nelle Egadi.

Libri in inglese

Tuna 365 di Mila Mason è un invito a scoprire ogni giorno dell’anno una nuova ricetta a base di tonno, trasformando il modo in cui lo vediamo e lo consumiamo. Questo volume, si rivolge a chi cerca di integrare il tonno nella propria dieta in modo creativo e salutare con 365 ricette.

Tuna Fish Salad Recipes di Laura Sommers celebra la versatilità del tonno in insalata. Con 67 ricette che spaziano dal dolce al salato, questo volume è una risorsa preziosa per chi cerca ispirazione per piatti veloci, sani e gustosi basati su questo ingrediente versatile.

Lista dei migliori libri sul tonno su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri sul tonno che sono presenti su Amazon (gli ultimi 2 sono in inglese):

