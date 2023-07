I 10 migliori libri sul trekking

In questa selezione di libri su Amazon, abbiamo una serie di pubblicazioni relative al tema del trekking. Questi libri trattano vari aspetti dell’escursionismo, fornendo preziose informazioni e consigli pratici sia agli escursionisti esperti che ai principianti. Dalla comprensione dei meccanismi del camminare e del miglioramento delle prestazioni fisiche all’attrezzatura essenziale e agli strumenti di navigazione, questi libri offrono una guida su come intraprendere lunghe passeggiate su diversi terreni. Inoltre approfondiscono l’ambiente naturale, insegnando ai lettori come comportarsi ed evitare di perdersi durante le escursioni.

Di cosa parlano i libri sul trekking?

Con approfondimenti completi sull’orienteering, le tecniche di sopravvivenza e l’esplorazione di segni naturali e segnali celesti, questi libri si rivolgono a un vasto pubblico di camminatori appassionati, avventurieri solitari, gruppi e persino bambini.

Viaggiare a piedi è un manuale pratico che aiuta a riscoprire la gioia di camminare, puntando su un rapporto diretto con la natura e i nostri stessi corpi. Copre argomenti come la consapevolezza del corpo, l’attrezzatura necessaria e il comportamento durante la camminata, rendendolo una guida preziosa sia per escursionisti esperti che per principianti.

Anche Il grande libro del trekking è un manuale. Tra gli argomenti trattati ci sono la preparazione fisica, l’attrezzatura, l’alimentazione, le tecniche di camminata, la navigazione, la sopravvivenza abilità, pronto soccorso, corde e nodi.

Guida all’orientamento naturale per l’escursionista , scritta da Tristan Gooley, è una guida che esplora oltre 850 segni naturali e segnali che aiutano nella lettura dell’ambiente e dei corpi celesti. Fornisce preziose informazioni sulla navigazione naturale, rendendolo una risorsa essenziale per coloro che sono interessati a padroneggiare l’arte di esplorare la vita all’aria aperta.

Cammini Italia è un libro che è dedicato agli appassionati di trekking e passeggiate. Il libro propone oltre trenta itinerari di diverse durate e livelli di difficoltà in tutta Italia.

Corso di base di escursionismo è un libro che funge da guida per i principianti, guidando i lettori passo dopo passo nella costruzione le loro conoscenze e abilità nell’escursionismo. Il libro tratta argomenti come abbigliamento, attrezzature e misure di sicurezza.

Poi abbiamo Orienteering , una guida che esplora varie tecniche di navigazione e topografia, rivolta agli appassionati di outdoor. Copre i metodi classici così come l’uso del GPS e il rilevamento cartografico.

Il prossimo è 100 trekking imperdibili , una guida illustrata che mostra i trekking più mozzafiato e avventurosi in tutto il mondo. Arricchito con splendide fotografie del National Geographic, presenta 100 straordinari percorsi di trekking attraverso diversi continenti.

Per le famiglie con bambini piccoli c’è il Babytrekking in Dolomiti e dintorni . Questo libro, nato dal popolare blog babyTrekking, raccoglie itinerari a misura di passeggino o zaino in spalla nelle Dolomiti e dintorni.

Altro libro della selezione è Trekking a 6 zampe , pensato appositamente per le famiglie con cani. Dispone di 40 percorsi adatti ai bambini e ai loro amici a quattro zampe, offrendo l’opportunità di condividere avventure all’aria aperta.

Infine I 50 sentieri più belli delle Dolomiti offre una visione intima e completa delle Dolomiti. Questa guida seleziona 50 percorsi in base all’esperienza dell’autore. Va oltre l’approccio tipico abbracciando gli aspetti geologici, faunistici, storici, artistici e ambientali delle Dolomiti.

Lista dei migliori libri sul trekking su Amazon

E adesso la top list dei 10 migliori libri sul trekking che sono in vendita su Amazon versione Italia:

Viaggiare a piedi. Tutti i consigli per il trekking e l’escursionismo slow

Titolo: Viaggiare a piedi

Sottotitolo: Tutti i consigli per il trekking e l’escursionismo slow

ISBN-13: 978-8836559756

Autore: Giorgio Kuts

Illustratore: M. Lupica

Editore: Touring

Edizione: 16 maggio 2012

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il grande libro del trekking. Orientamento, pronto soccorso, sopravvivenza

Titolo: Il grande libro del trekking

Sottotitolo: Orientamento, pronto soccorso, sopravvivenza

ISBN-13: 978-8827210086

Autori: Walter Mancini, F. Pennisi (a cura di)

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 1 maggio 1994

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida all’orientamento naturale per l’escursionista

Titolo: Guida all’orientamento naturale per l’escursionista

ISBN-13: 978-8869853449

Autore: Tristan Gooley

Editore: Libreria Geografica

Edizione: 2 luglio 2019

Pagine: 446

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cammini Italia: I migliori itinerari. National Geographic

Titolo: Cammini Italia

Sottotitolo: I migliori itinerari. National Geographic

ISBN-13: 978-8854049819

Autore: Stefano Ardito

Editore: White Star

Edizione: 30 marzo 2022

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







100 trekking imperdibili. Le più spettacolari escursioni del mondo

Titolo: 100 trekking imperdibili

Sottotitolo: Le più spettacolari escursioni del mondo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8854045552

Autore: Kate Siber

Editore: White Star

Edizione: illustrata (23 giugno 2020)

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







I 50 sentieri più belli delle Dolomiti

Titolo: I 50 sentieri più belli delle Dolomiti

ISBN-13: 978-8881772780

Autore: Eugenio Cipriani

Editore: Iter Edizioni

Edizione: 5 giugno 2018

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











