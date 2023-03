I 10 migliori libri sul Trentino

Il Trentino è una regione situata nel nord Italia, nota per i suoi splendidi paesaggi naturali, il ricco patrimonio culturale e l’eccezionale cucina. Immerso nel cuore delle Alpi italiane, il Trentino permette molte attività all’aria aperta, dallo sci allo snowboard, dall’escursionismo alla mountain bike. Le sue affascinanti città e villaggi sono ricchi di storia e cultura e la regione ospita una varietà di festival ed eventi locali durante tutto l’anno.

Di cosa parlano i libri sul Trentino

I libri sul Trentino sono un’ottima risorsa per chiunque voglia saperne di più su questa pittoresca regione. Possono offrire approfondimenti sulla storia, la cultura e le meraviglie naturali della zona, oltre a fornire suggerimenti pratici e consigli per pianificare un viaggio. Molti libri sul Trentino si concentrano su aspetti specifici della regione, come l’enogastronomia, le attività all’aria aperta o le attrazioni culturali. Possono offrire profili approfonditi di città e piccoli comuni locali o suggerire i percorsi da fare nelle Dolomiti per carpirne la bellezza.

Chi può trovare utili i libri sul Trentino

I libri sul Trentino possono essere utili innanzitutto per le persone che vogliono visitarlo (diversi libri presenti su Amazon italiano sono vere e proprie guide turistiche) ma anche per gli appassionati di storia, i buongustai e gli appassionati di escursioni che sono interessati a saperne di più sulla zona. Possono anche essere risorse preziose per i professionisti del settore turistico, come agenti di viaggio o tour operator, che stanno cercando di sviluppare nuove offerte per i propri clienti.

Lista dei migliori libri sul Trentino su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri sul Trentino che si possono trovare su Amazon versione Italia:

Trentino-Alto Adige

Titolo: Trentino-Alto Adige

ISBN-13: 978-8859281511

Autore: Denis Falconieri, Piero Pasini

Editore: Lonely Planet Italia

Edizione: 16 dicembre 2022

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Trentino Alto Adige. Carta stradale e guida turistica 1:200.000

Titolo: Trentino Alto Adige

Sottotitolo: Carta stradale e guida turistica 1:200.000

ISBN-13: 978-8869854965

Autore:

Editore: Libreria Geografica

Edizione: 31 maggio 2022

Pagine: 92

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I sentieri più belli del Trentino: tra laghi, panorami e rifugi

Titolo: I sentieri più belli del Trentino

Sottotitolo: tra laghi, panorami e rifugi

ISBN-13: 978-8877075772

Autore: Furio Chiaretta

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 15 luglio 2021

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Leggende del Trentino

Titolo: Leggende del Trentino

ISBN-13: 978-8879781558

Autore: Giovanna Borzaga

Editore: Reverdito

Edizione: Prima Edizione (1 settembre 2008)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Trentino Alto Adige

Titolo: Trentino Alto Adige

ISBN-13: 978-8836577361

Autore: Daniele Rielli

Editore: Touring

Edizione: 29 aprile 2021

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Meraviglioso Trentino. Ediz. italiana, tedesca e inglese

Titolo: Meraviglioso Trentino

Sottotitolo: Ediz. italiana, tedesca e inglese

ISBN-13: 978-8868762483

Autore: Alberto Folgheraiter

Collaboratore: Alberto Folgheraiter

Editore: Curcu & Genovese Ass.

Edizione: Multilingual – Illustrated (28 febbraio 2020)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







35 borghi imperdibili. Borghi del Trentino

Titolo: 35 borghi imperdibili

Sottotitolo: Borghi del Trentino

ISBN-13: 978-8877074829

Autore: Valentina Schenoni

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 29 aprile 2021

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Trentino

Titolo: Trentino

ISBN-13: 978-8862987653

Autore: Guido Laino

Editore: Morellini

Edizione: 17 giugno 2021

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le più belle escursioni panoramiche in Trentino

Titolo: Le più belle escursioni panoramiche in Trentino

ISBN-13: 978-8877074836

Autore: Furio Chiaretta

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 25 giugno 2020

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul Trentino





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul Trentino