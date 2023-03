I 10 migliori libri sul tuning delle automobili

Il tuning delle automobili riguarda la messa a punto e le modifiche che si possono effettuare su un autoveicolo per migliorarne le prestazioni, l’estetica o tutte due le cose. L’argomento può riguardare, dunque, l’aggiornamento del motore, le modifiche alle sospensioni, quelle ai freni e la sostituzione o le modifiche di altri componenti del veicolo. Lo stesso tuning può anche riguardare, però, l’aggiunta di miglioramenti estetici come elementi della carrozzeria, spoiler o anche verniciature personalizzate.

Di cosa parlano i libri sul tuning delle automobili

I libri sul tuning possono parlare delle basi della messa a punto del motore e degli aggiornamenti delle prestazioni ad argomenti più avanzati come le sospensioni e l’aerodinamica. Possono anche fornire consigli sulla scelta delle varie parti e dei componenti giusti, nonché indicazioni sull’installazione e la messa a punto. Alcuni libri possono concentrarsi su marche e modelli specifici di auto, mentre altri offrono una panoramica più generale dei principi e delle tecniche di messa a punto dell’auto.

Per chi possono risultare interessanti i libri sul tuning delle automobili

Naturalmente si tratta di libri per appassionati di motori, in particolare per quelli che hanno già una base di preparazione riguardo al funzionamento della meccanica dell’automobile. In particolare questi libri sono molto utili per chi sta provando ad iniziare con questo tipo di modifiche, così come per coloro che stanno cercando di portare le proprie capacità di messa a punto al livello successivo. Alcuni di essi, inoltre, possono essere di interesse anche per meccanici, ingegneri e altri professionisti che lavorano quotidianamente con le auto, anche per capire gli ultimi avanzamenti nel campo delle modifiche ai veicoli.

Lista dei migliori libri sul tuning delle automobili su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri sul tuning delle automobili che sono acquistabili su Amazon (gli ultimi due libri sono in lingua inglese):

Il tuning. Trasformare l’auto

Titolo: Il tuning

Sottotitolo: Trasformare l’auto

ISBN-13: 978-8869281563

Autore: Massimo Cassano

Editore: Sandit Libri

Edizione: 19 maggio 2016

Pagine: 206

Formato: copertina flessibile







Manuale di meccanica per invasati di motori

Titolo: Manuale di meccanica per invasati di motori

ISBN-13: 978-8830901933

Autore: Emanuele Sabatino

Editore: Cairo

Edizione: 21 ottobre 2021

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Il manuale dell’hacker di automobili. Guida per il penetration tester

Titolo: Il manuale dell’hacker di automobili

Sottotitolo: Guida per il penetration tester

ISBN-13: 978-8868954130

Autore: Craig Smith

Editore: Edizioni LSWR

Edizione: Prima (27 ottobre 2016)

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile







L’assetto in pratica. Set up statico, pista e corsa

Titolo: L’assetto in pratica

Sottotitolo: Set up statico, pista e corsa

ISBN-13: 978-8869284670

Autore: Massimo Cassano

Editore: Sandit Libri

Edizione: 31 dicembre 2021

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile







Meccanica dell’automobile

Titolo: Meccanica dell’automobile

ISBN-13: 978-8895990682

Autore: Davide Scullino

Editore: Sandit Libri

Edizione: 27 maggio 2012

Pagine: 512

Formato: copertina flessibile







L’ARTE DEL CAR DETAILING: La Storia – Le Tecniche – Le Prospettive

Titolo: L’ARTE DEL CAR DETAILING

Sottotitolo: La Storia – Le Tecniche – Le Prospettive

ISBN-13: 9798843414306

Autore: Mauro Master Detailer, Riccardo Sasso (a cura di)

Illustratore: Madan Kumar

Collaboratore: Marco Bassini

Fotografo: Sara Garimberti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 146

Formato: copertina flessibile







Tecnica pratica per l’elettrauto. Meccatronica applicata all’autoveicolo

Titolo: Tecnica pratica per l’elettrauto

Sottotitolo: Meccatronica applicata all’autoveicolo

ISBN-13: 978-8869281334

Autore: Massimo Cassano

Editore: Sandit Libri

Edizione: 11 febbraio 2016

Pagine: 410

Formato: copertina flessibile







Engine Management: Advanced Tuning (in lingua inglese)

Titolo: Engine Management

Sottotitolo: Advanced Tuning

ISBN-13: 978-1932494426

Autore: Greg Banish

Editore: Cartech Inc

Edizione: 1 agosto 2007

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile

Note: (in lingua inglese)











