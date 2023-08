I 10 migliori libri sul turismo enogastronomico

Queste pubblicazioni approfondiscono il regno del turismo enogastronomico. Questo genere di letteratura mette in mostra l’integrazione tra cibo, viaggi e territori locali. Il turismo enogastronomico, forma di turismo culturale, tematico, integrato e sostenibile, offre un viaggio sensoriale dove l’essenza di un luogo non si vive solo attraverso la sua cucina ma si esplora anche visitando produttori e regioni locali.

Di cosa parlano i libri sul turismo enogastronomico?

Nel complesso si tratta di libri che forniscono una panoramica completa del turismo enogastronomico, del suo potenziale impatto economico e della sua capacità di valorizzare l’esplorazione sensoriale degli spazi geografici.

Questi testi forniscono spunti sia per gli appassionati che per i professionisti del settore, come le aziende agroalimentari, gli operatori dell’ospitalità, gli amministratori, i turisti e gli studenti. I libri mettono in luce vari aspetti del turismo culinario, dalla sua importanza economica alle strategie per promuovere le destinazioni attraverso la gastronomia locale. Discutono su come interagire con i turisti enogastronomici, comunicare l’unicità di territori e prodotti, strutturare servizi turistici per le aziende agroalimentari e creare esperienze su misura.

Tra la selezione, alcuni libri sottolineano l’aspetto del marketing, guidando i lettori su come promuovere il vino e la gastronomia utilizzando strumenti moderni come le piattaforme dei social media. Altri si concentrano sul turismo sostenibile e sulla sua connessione con la gastronomia, esplorando modi per attrarre e gestire i viaggiatori enogastronomici. L’assortimento include diverse prospettive, esperienze e casi del mondo reale per arricchire la comprensione dell’argomento da parte dei lettori.

Lista dei migliori libri sul turismo enogastronomico su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri sul turismo enogastronomico che sono acquistabili su Amazon Italia:

Il turismo enogastronomico. Promozione del territorio attraverso la valorizzazione nei prodotti tipici

Titolo: Il turismo enogastronomico

Sottotitolo: Promozione del territorio attraverso la valorizzazione nei prodotti tipici

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8854814066

Autore: Giuseppe Anelli

Editore: Aracne

Edizione: illustrata (1 novembre 2007)

Pagine: 244

Formato: copertina flessibile







Viaggi enogastronomici e sostenibilità

Titolo: Viaggi enogastronomici e sostenibilità

ISBN-13: 978-8891761408

Autori: Paolo Corvo (a cura di), Gianpaolo Fassino (a cura di)

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (13 marzo 2018)

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







Foodie con la valigia. Il turismo enogastronomico in Italia

Titolo: Foodie con la valigia

Sottotitolo: Il turismo enogastronomico in Italia

ISBN-13: 978-8825525175

Autore: Alessandra Guigoni (a cura di)

Editore: Aracne

Edizione: 8 ottobre 2019

Pagine: 312

Formato: copertina flessibile











