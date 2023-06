I 10 migliori libri sul vudù

Approfondiamo l’affascinante mondo del Voodoo, un’antica e mistica religione con radici nelle tradizioni africane. Questi libri ci renderanno edotti riguardo ai rituali, le credenze e le pratiche associate al Voodoo, facendo luce sul suo significato storico e sul suo impatto culturale. Se sei curioso degli aspetti magici, delle implicazioni religiose o dell’esplorazione antropologica del Voodoo, questa raccolta offre una vasta gamma di prospettive per soddisfare il tuo interesse.

Di cosa parlano i libri sul vudù?

A partire da “Voodoo e candomblé. Riti magici, poteri, spiriti e misteri”, veniamo introdotti ai misteri del Voodoo e del Candomblé, esplorando argomenti come il simbolismo del serpente, le invocazioni di vari spiriti e le origini degli Orishas. Passando a “Il Vodu haitiano. Magia, stregoneria e possessione”, questo libro esamina il ruolo del Voodoo nella cultura haitiana, soffermandosi sulle sue origini storiche, sugli aspetti magici e sulle implicazioni sociali. “I cavalieri divini del vudù”, arricchito da una prefazione di Joseph Campbell, offre un resoconto completo del ritualismo haitiano, affrontandolo da una prospettiva che trascende l’antropologia tradizionale. Infine, “Magia vaudou” fornisce una spiegazione dettagliata dei rituali Voodoo, delle divinità coinvolte e dell’interazione tra Voodoo ed elementi religiosi occidentali.

Un libro, VOODOO: Storia, Credenze e Rituali , ci accompagna in un viaggio attraverso la storia del Voodoo, sottolineando le sue origini africane e afroamericane. Approfondisce la natura sincretica della religione ed esplora le caratteristiche uniche del Voodoo, compresi i suoi aspetti esoterici.

Poi abbiamo i tre libri in inglese della lista. Uno di essi, Voodoo Dolls In Magick And Ritual , si concentra specificamente sull’iconica bambola Voodoo. L’autrice, Denise Alvarado, ripercorre le radici storiche e mistiche di queste bambole, sfatando miti e stereotipi lungo il percorso. Il libro non solo esplora la storia delle bambole Voodoo, ma fornisce anche istruzioni su come realizzarle e usarle per vari scopi, tra cui amore, ricchezza, protezione e guarigione. Per coloro che cercano una guida pratica al Voodoo di New Orleans, The New Orleans Voodoo Handbook è una risorsa eccellente. Offre approfondimenti sulle pratiche, gli strumenti e i rituali di questa forma unica di Voodoo, mettendo in mostra le sue influenze multiculturali. Il libro include istruzioni per creare oli magici, eseguire lavori di candele e realizzare borse gris-gris e bambole Voodoo. Esplora anche le figure significative del Voodoo di New Orleans, come Marie Laveau e il Dr. John, facendo luce sui loro contributi alla tradizione.

In New Orleans Voodoo: A Cultural History , gli autori approfondiscono le profonde connessioni spirituali tra New Orleans e Voodoo. Esaminano come le radici cattoliche della città, insieme alla sua variegata popolazione di francesi, spagnoli, creoli e nativi americani, abbiano influenzato lo sviluppo del Voodoo in Louisiana. Questo libro esplora i rituali, l’arte e gli altari associati al Voodoo a New Orleans, mostrando la sua presenza duratura nel tessuto culturale della città.

Lista dei migliori libri sul vudù su Amazon

In basso la “classifica” dei 10 migliori libri sul vudù che sono in vendita su Amazon versione Italia (gli ultimi 3 sono in inglese):

Voodoo e candomblé. Riti magici, poteri, spiriti e misteri

Titolo: Voodoo e candomblé

Sottotitolo: Riti magici, poteri, spiriti e misteri

ISBN-13: 978-8896180044

Autore: Stella Noctis

Editore: Aradia

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Vodu haitiano. Magia, stregoneria e possessione

Titolo: Il Vodu haitiano

Sottotitolo: Magia, stregoneria e possessione

ISBN-13: 978-8868011024

Autore: Alfred Métraux

Editore: Ghibli

Edizione: 6 agosto 2015

Pagine: 384

Recensioni: vedi

I cavalieri divini del vudù







I cavalieri divini del vudù

Titolo: I cavalieri divini del vudù

ISBN-13: 978-8842825272

Autore: Maya Deren

Prefazione: Joseph Campbell

Traduttore: Cristina Brambilla

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 18 ottobre 2018

Pagine: 392

Recensioni: vedi

Magia vaudou







Magia vaudou

Titolo: Magia vaudou

ISBN-13: 978-8827208007

Autore: Rosamaria Nassetti

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 1 marzo 1988

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tra Mississippi e Louisiana. Storie di bluesman, voodoo e leggende del grande fiume

Titolo: Tra Mississippi e Louisiana

Sottotitolo: Storie di bluesman, voodoo e leggende del grande fiume

ISBN-13: 978-8831682237

Autore: Diego Baldini

Editore: Youcanprint

Edizione: 20 luglio 2020

Pagine: 230

Recensioni: vedi

VOODOO: Storia, Credenze e Rituali







VOODOO: Storia, Credenze e Rituali

Titolo: VOODOO

Sottotitolo: Storia, Credenze e Rituali

ISBN-13: 978-1471674099

Autore: Richard Reuss

Editore: Lulu.com

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Voodoo Dolls In Magick And Ritual







Voodoo Dolls In Magick And Ritual

Titolo: Voodoo Dolls In Magick And Ritual

ISBN-13: 978-1441485076

Autore: Denise Alvarado

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: 1 aprile 2009

Pagine: 210

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese





The New Orleans Voodoo Handbook [Lingua Inglese]

Titolo: The New Orleans Voodoo Handbook [Lingua Inglese]

ISBN-13: 978-1594774355

Autore: Kenaz Filan

Editore: Destiny Books

Edizione: 16 agosto 2011

Pagine: 294

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese





New Orleans Voodoo: A Cultural History

Titolo: New Orleans Voodoo

Sottotitolo: A Cultural History

ISBN-13: 978-1467137997

Autore: Schmitt, Ph.d. Rory O’neill, O’Neill, Ph.D. Rosary Hartel, Sallie Ann Glassman (Avanti)

Editore: History Pr

Edizione: 7 gennaio 2019

Pagine: 174

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese









