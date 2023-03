I 10 migliori libri sulla Brianza

La Brianza è Un’area della Lombardiasituata tra Milano, Lecco e Como, famosa per i paesaggi, i monumenti storici e l’artigianato tradizionale. Questa regione, abitata fin dall’antichità, vanta un ricco patrimonio culturale e un’economia basata anche sulla produzione di frutta, verdura e vino locali. Famosa per i suoi artigiani, è anche una rinomata zona industriale Incentrata sulla produzione di mobili e ceramiche di alta qualità.

Di cosa parlano i libri sulla Brianza

I libri sulla Brianza possono offrire una visione più approfondita della storia, della cultura e delle tradizioni della regione, andando a coprire vari argomenti come l’architettura, l’arte, la cucina e le usanze locali.

Alcuni libri possono anche offrire consigli di viaggio o itinerari per i visitatori. Questi libri possono essere utili per chiunque sia interessato a saperne di più su questa bellissima e storica regione, soprattutto per i turisti che programmano un viaggio in Brianza in quanto possono fornire preziose informazioni sulle attrazioni e sui costumi locali.

Vecchia Brianza in cucina

ISBN-13: 978-8871644455

Autore: Ottorina Perna Bozzi

Editore: Ibis

Edizione: 4 dicembre 2013

Pagine: 361

Formato: copertina flessibile







Storia leggende e viaggiatori di Brianza. Con il «Journal du voyage» di Stendhal

Sottotitolo: Con il «Journal du voyage» di Stendhal

ISBN-13: 978-8893461689

Autore: Giovanni Santambrogio (a cura di)

Editore: La Vita Felice

Edizione: Prima (5 luglio 2018)

Pagine: 238

Formato: copertina flessibile







Sacro, magia e tradizioni in Brianza

ISBN-13: 978-8893463270

Autore: Franca Pirovano

Prefazione: Giovanni Santambrogio

Editore: La Vita Felice

Edizione: prima (30 maggio 2019)

Pagine: 214

Formato: copertina flessibile







Brianzoli per sempre. Viaggio emozionale nel cuore della Brianza

Sottotitolo: Viaggio emozionale nel cuore della Brianza

ISBN-13: 978-8832213225

Autore: Loretta Molinari (a cura di)

Editore: Edizioni della Sera

Edizione: 8 ottobre 2020

Pagine: 153

Formato: copertina flessibile







Brianza in mongolfiera

ISBN-13: 978-8879554350

Autore: Luigi Santucci

Editore: Meravigli

Edizione: 1 settembre 2020

Pagine: 184

Formato: copertina flessibile







Il cammino di sant’ Agostino. Un pellegrinaggio in Brianza

Sottotitolo: Un pellegrinaggio in Brianza

ISBN-13: 978-8875111182

Autore: Renato Ornaghi

Editore: Bellavite Editore

Edizione: 1 novembre 2009

Pagine: 280

Formato: copertina flessibile







Architettura, arte e natura in Brianza

ISBN-13: 978-8857236063

Autore: Monica Colombo (a cura di), Massimo Zanella (a cura di)

Prefazione: Philippe Daverio

Editore: Skira

Edizione: 23 ottobre 2017

Pagine: 159

Formato: copertina flessibile







Antiche ville in Alta Brianza

ISBN-13: 978-8899916152

Autore: Antonello Marieni

Editore: GWMAX

Edizione: 1 dicembre 2018

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







La Resistenza in Brianza. 1943-1945

Sottotitolo: 1943-1945

ISBN-13: 978-8875111991

Autore: Pietro Arienti

Editore: Bellavite Editore

Edizione: 20 (1 ottobre 2012)

Pagine: 308

Formato: copertina flessibile











