I 10 migliori libri sulla caccia ai nazisti

I testi sulla caccia ai nazisti indagano l’incessante ricerca della giustizia nel secondo dopoguerra quando molti dei nazisti responsabili degli errori in Europa si diedero alla fuga restando irrintracciabili per molti anni.

Di cosa parlano i libri sulla caccia ai nazisti?

Il compendio inizia con Cacciatori di nazisti , che approfondisce le operazioni clandestine dello Special Air Service britannico (SAS) dopo la seconda guerra mondiale. L’unità d’élite, presumibilmente sciolta, continuò in segreto a rintracciare i fuggitivi nazisti.

Passando a Caccia alle SS , si svelano gli incessanti sforzi di un gruppo eterogeneo tra cui un pubblico ministero, un perseguitato Avvocato tedesco, agenti del Mossad e sopravvissuti all’Olocausto. La loro quarantennale odissea di rigore investigativo culmina nella cattura di personaggi famosi come il “Macellaio di Lione” e descrive nei dettagli l’enigmatica scomparsa di Josef Mengele.

La ricerca della giustizia è ulteriormente raccontata in Caccia ai nazisti di Marco De Paolis, particolarmente toccante per chi è interessato nella storia italiana. Questo titolo racconta la riapertura dei casi contro i criminali di guerra nazisti in Italia, sfidando l'”Armadio della vergogna” e combattendo l’amnesia burocratica che circonda le atrocità commesse dai nazifascisti in Italia.

Nello stesso filone della specificità geografica, La via dei topi segue le tracce dei nazisti che trovarono rifugio in Argentina. Narra la ricerca di un console italiano a Buenos Aires, coinvolto nell’intrigo di rintracciare una figura misteriosa conosciuta come “l’Ufficiale”, che è di notevole interesse per l’esercito e l’intelligence locale.

In L’uomo che dava la caccia ai nazisti , Marco De Paolis e Annalisa Strada scavano nelle storie nascoste delle stragi nazifasciste in Italia. È una narrazione profonda dell’instancabile ricerca della giustizia da parte di un giudice, che scopre storie nascoste e porta i colpevoli a rispondere delle proprie responsabilità.

In modo simile, Caccia ai nazisti di Giovanni Rossi si addentra nel mondo clandestino della caccia ai nazisti dopo la caduta del Terzo Reich. Descrive gli incessanti sforzi degli agenti israeliani per rintracciare i criminali di guerra, offrendo una narrazione su coloro che si sono rifiutati di lasciare che l’ingiustizia svanisse nell’oscurità.

Passando dall’Europa all’America, I nazisti della porta accanto svela una verità scioccante sugli Stati Uniti come rifugio per gli uomini di Hitler. Eric Lichtblau esamina come gli Stati Uniti, nel turbinio dello spionaggio della Guerra Fredda, divennero un rifugio per i nazisti, alcuni dei quali furono addirittura assorbiti nelle pieghe dell’FBI e della CIA.

Hunting Eichmann è un libro in inglese di Neal Bascomb. Si concentra sull’uomo dietro la logistica dell’Olocausto. Racconta l’emozionante caccia all’uomo e la cattura di Adolf Eichmann, un alto funzionario nazista durante la seconda guerra mondiale e uno dei principali organizzatori dell’Olocausto.

Lista dei migliori libri sulla caccia ai nazisti su Amazon

Qui sotto la classifica dei 10 migliori libri sulla caccia ai nazisti che sono disponibili per l’acquisto su Amazon (l’ultimo è in inglese):

Cacciatori di nazisti. La vera storia degli uomini che hanno inseguito e catturato i più crudeli criminali del Terzo Reich

Titolo: Cacciatori di nazisti

Sottotitolo: La vera storia degli uomini che hanno inseguito e catturato i più crudeli criminali del Terzo Reich

ISBN-13: 978-8854188730

Autore: Damien Lewis

Traduttore: M. Di Laura

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 31 marzo 2016

Pagine: 379



Formato: copertina rigida







Caccia alle SS. La guerra spietata ai criminali nazisti

Titolo: Caccia alle SS

Sottotitolo: La guerra spietata ai criminali nazisti

ISBN-13: 978-8820067298

Autori: Bill O’Reilly, Martin Dugard

Editore: Sperling & Kupfer

Edizione: 16 aprile 2019

Pagine: 310



Formato: copertina rigida







La via dei topi. Sulle tracce dei nazisti in Argentina

Titolo: La via dei topi

Sottotitolo: Sulle tracce dei nazisti in Argentina

ISBN-13: 978-8894890198

Autori: Emilio Barbarani, Benedetta Cascella (Collaboratore principale)

Editore: Ianieri

Edizione: 6 dicembre 2019

Pagine: 234



Formato: copertina flessibile







Operazione Odessa. La fuga dei gerarchi nazisti verso l’Argentina di Perón

Titolo: Operazione Odessa

Sottotitolo: La fuga dei gerarchi nazisti verso l’Argentina di Perón

ISBN-13: 978-8811679325

Autore: Uki Goñi

Traduttore: S. Minucci

Editore: Garzanti

Edizione: 10 maggio 2007

Pagine: 478



Formato: copertina flessibile







La strage di Caiazzo, 13 ottobre 1943: La caccia ai criminali nazisti nel racconto del pubblico ministero

Titolo: La strage di Caiazzo, 13 ottobre 1943

Sottotitolo: La caccia ai criminali nazisti nel racconto del pubblico ministero

ISBN-13: 978-8842551577

Autori: Paolo Albano, Antimo Della Valle

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 1 febbraio 2018

Pagine: 280



Formato: copertina flessibile







Caccia ai nazisti: La ricerca dei nazisti in fuga alla fine della guerra

Titolo: Caccia ai nazisti

Sottotitolo: La ricerca dei nazisti in fuga alla fine della guerra

ISBN-13: 9798854987332

Autore: Giovanni Rossi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 172



Formato: copertina flessibile







I nazisti della porta accanto. Come l’America divenne un porto sicuro per gli uomini di Hitler

Titolo: I nazisti della porta accanto

Sottotitolo: Come l’America divenne un porto sicuro per gli uomini di Hitler

ISBN-13: 978-8833928968

Autore: Eric Lichtblau

Traduttore: Susanna Bourlot

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: terza (15 giugno 2017)

Pagine: 315



Formato: copertina flessibile







Hunting Eichmann: Chasing Down the World’s Most Notorious Nazi

Titolo: Hunting Eichmann

Sottotitolo: Chasing Down the World’s Most Notorious Nazi

ISBN-13: 978-1849162340

Autore: Neal Bascomb

Editore: Quercus Publishing Plc

Edizione: 29 luglio 2010

Pagine: 320



Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











