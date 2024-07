I 10 migliori libri sulla cartapesta

Questa selezione di libri fornisce ampie intuizioni sull’arte della cartapesta. Copre la storia, le tecniche e le applicazioni. Questi testi servono come guide pratiche e analisi storiche.

Di cosa parlano i libri sulla cartapesta

Fare cartapesta e scultura di stoffa di Ezio Flammia combina spiegazioni dettagliate sulla scultura in cartapesta e stoffa. Introduce tecniche antiche e le loro applicazioni nell’arte, nell’artigianato, nel teatro e nell’istruzione. Il libro include esempi illustrati ed esercizi pratici, migliorando la comprensione del lettore di materiali e strumenti. Nonostante il contenuto utile, alcuni utenti hanno notato che le immagini sono in bianco e nero, il che potrebbe non piacere a tutti i lettori.

Cartapesta di Loiselot Nicostrate e Claudine offre una guida concisa ma completa alla creazione di opere d’arte in cartapesta. Copre tecniche di base e avanzamenti verso modelli più complessi. Fornisce spunti utili per principianti e appassionati. Le recensioni ne evidenziano il valore didattico e l’accessibilità.

Guida alla cartapesta leccese di Caterina Ragusa e M. Cazzato approfondisce la storia, le figure chiave, le tecniche e il restauro della cartapesta a Lecce. Questa guida dettagliata non contiene recensioni, ma promette un’esplorazione approfondita del contributo unico di Lecce a questa forma d’arte.

Cartapesta di Mariarita Macchiavelli cerca di far rivivere l’antica arte della cartapesta, incoraggiando la creatività attraverso spiegazioni delle tecniche.

La scultura in cartapesta a cura di R. Casciaro accompagna una mostra al Museo Diocesano di Milano, che espone cinquanta capolavori di scultura in cartapesta. Ripercorre l’evoluzione dell’arte dal Rinascimento ai tempi moderni, presentando opere di artisti rinomati come Sansovino e Bernini. Il libro sottolinea la versatilità e il significato storico della cartapesta.

Cartapesta e scultura polimaterica a cura di R. Casciaro è una raccolta di saggi su casi di restauro, che offre storia critica, studi stratigrafici e metodi di intervento. Adatto a restauratori e conservatori, questo compendio accademico fornisce analisi approfondite di varie tecniche di restauro e contesti storici.

Storia dell’arte della cartapesta di Ezio Flammia esplora il significato artistico e culturale della cartapesta dalle sue origini nella Toscana del XV secolo all’arte moderna. Esamina le opere di artisti come Donatello e Bernini, evidenziando la trasformazione del materiale da umili origini a rispettata forma d’arte.

La cartapesta nell’arte ovvero le statue da l’arie pietose di Antonio Fogli presenta uno studio completo delle statue in cartapesta, analizzandone la rilevanza storica e artistica. Sebbene privo di recensioni, questo testo offre probabilmente approfondimenti dettagliati sulle tecniche e l’impatto culturale della cartapesta nell’arte.

Libri in inglese

Papier-Mâché: Paper, Papier Mache Binding, Papier- Mâché Tiara, Kiki Smith, John Connell curato da Lambert M. Surhone, Mariam T. Tennoe e Susan F. Henssonow è composto principalmente da articoli tratti da Wikipedia e altre risorse online gratuite. Spiega i principi di base e gli usi della cartapesta.

The Art and Craft of Papier Mâché di Juliet Bawden offre una guida conveniente alla cartapesta, che presenta una varietà di progetti, dai gioielli ai mobili. Descrive dettagliatamente metodi di base e finiture superficiali, ispirando la creatività con numerose idee. Le recensioni degli utenti elogiano la sua vasta gamma di progetti e i consigli pratici.

Lista dei migliori libri sulla cartapesta su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri sulla cartapesta che si possono comprare su Amazon:

Fare cartapesta e scultura di stoffa

Titolo: Fare cartapesta e scultura di stoffa

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8875272616

Autore: Ezio Flammia

Editore: Audino

Edizione: illustrata (27 marzo 2014)

Pagine: 103

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cartapesta

Titolo: Cartapesta

ISBN-13: 978-8885119857

Autore: Claudine Loiselot Nicostrate

Editore: Sovera Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2000

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cartapesta

Titolo: Cartapesta

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8845142284

Autore: Mariarita Macchiavelli

Editore: Fabbri

Edizione: illustrata (4 luglio 2007)

Pagine: 159

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cartapesta e scultura polimaterica

Titolo: Cartapesta e scultura polimaterica

ISBN-13: 978-8880869849

Autore: R. Casciaro (a cura di)

Editore: Congedo

Edizione: 1 luglio 2012

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia dell’arte della cartapesta

Titolo: Storia dell’arte della cartapesta

ISBN-13: 978-8875273552

Autore: Ezio Flammia

Editore: Audino

Edizione: 7 dicembre 2017

Pagine: 157

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cartapesta nell’arte ovvero le statue da l’arie pietose

Titolo: La cartapesta nell’arte ovvero le statue da l’arie pietose

ISBN-13: 978-8890784507

Autore: Antonio Fogli

Editore: Studio Effe

Edizione: 1 gennaio 2014

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The Art and Craft of Papier Mâché

Titolo: The Art and Craft of Papier Mâché

ISBN-13: 978-1857324617

Autore: Juliet Bawden

Editore: Mitchel Beazley

Edizione: prima (28 aprile 1994)

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla cartapesta