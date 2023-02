I 10 migliori libri sulla cittadinanza

La cittadinanza è lo status di un individuo in quanto membro di un particolare paese o nazione e di godere dei diritti e dei privilegi che ne derivano. È un concetto legale e sociale che definisce il rapporto di una persona con uno stato o un paese. La cittadinanza può essere acquisita per nascita, discendenza o naturalizzazione e comporta una serie di responsabilità, come l’obbedienza alla legge, il pagamento delle tasse e la partecipazione alla vita civile. La cittadinanza è un aspetto importante della società moderna perché fornisce agli individui un senso di identità, appartenenza e protezione. Consente inoltre loro di partecipare al processo politico e di influenzare le decisioni che riguardano le loro vite.

Di cosa parlano i libri sulla cittadinanza

I libri sulla cittadinanza in genere esplorano la storia, la teoria e la pratica del concetto di cittadinanza in diversi contesti. Quelli presenti su Amazon, naturalmente, fanno questo soprattutto per quanto riguarda la cittadinanza italiana. Possono esaminare gli aspetti giuridici e politici della cittadinanza, così come le dimensioni sociali e culturali. Alcuni libri possono concentrarsi sull’educazione alla cittadinanza e su come può essere utilizzata per promuovere l’impegno civico ei valori democratici. Altri possono esplorare le esperienze di gruppi emarginati, come immigrati o rifugiati, nel contesto della cittadinanza e dell’appartenenza.

Libri da leggere sulla cittadinanza

Tra i migliori libri sulla cittadinanza su Amazon troviamo un testo di Giovanni Moro , un libro che analizza l’intera fenomenologia della cittadinanza cercando di comprendere anche le difficoltà ad essa legate nelle odierne democrazie e le trasformazioni che stanno ineluttabilmente avvenendo in sistemi del genere. Consigliamo di prendere in considerazione anche Cittadinanza , un libro che si concentra sugli aspetti normativi e legali del riconoscimento della cittadinanza italiana, un testo indirizzato soprattutto agli ufficiali di Stato civile e anagrafe.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis si concentra sui diritti e sui doveri del cittadino e sul rapporto tra lo stesso individuo e lo Stato. Il libro è stato scritto da Pietro Costa, professore di storia del diritto all’Università di Firenze.

Lista dei migliori libri sulla cittadinanza su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri sulla cittadinanza che si possono trovare su Amazon (versione italiana):

Cittadinanza

ISBN-13: 978-8861847729

Autore: Giovanni Moro

Editore: Mondadori Università

Edizione: 14 aprile 2020

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis

ISBN-13: 978-8891645517

Autore: Renzo Calvigioni, Tiziana Piola

Editore: Maggioli Editore

Edizione: II (1 gennaio 2020)

Pagine: 274

Formato: copertina flessibile







Cittadinanza

ISBN-13: 978-8842075875

Autore: Pietro Costa

Editore: Laterza

Edizione: quarta (1 giugno 2005)

Pagine: 157

Formato: copertina flessibile







Estetica della cittadinanza. Per una nuova educazione civica

Sottotitolo: Per una nuova educazione civica

ISBN-13: 978-8800750936

Autore: Irene Baldriga

Editore: Le Monnier Università

Edizione: 29 giugno 2020

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Cittadini. Cronaca della rivoluzione francese

Sottotitolo: Cronaca della rivoluzione francese

ISBN-13: 978-8804678182

Autore: Simon Schama

Editore: Mondadori

Edizione: 22 agosto 2017

Pagine: 1181

Formato: copertina flessibile







Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale

Sottotitolo: Educazione interculturale e mondo globale

ISBN-13: 978-8861845763

Autore: Milena Santerini

Editore: Mondadori Università

Edizione: 1 maggio 2017

Pagine: 272

Formato: copertina flessibile







Dialoghi sul diritto di cittadinanza

ISBN-13: 9791280147141

Autore: Insaf Dimassi, Antonio Salvati

Editore: Le Lucerne

Edizione: 31 maggio 2022

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Immigrazione, asilo e cittadinanza

ISBN-13: 978-8891647290

Autore: Paolo Morozzo Della Rocca (a cura di)

Editore: Maggioli Editore

Edizione: quinta (13 maggio 2021)

Pagine: 522

Formato: copertina flessibile











