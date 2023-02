I 10 migliori libri sulla competitività

La competitività nel mondo degli affari si riferisce alla capacità di un’azienda di offrire prodotti o servizi di qualità superiore, a prezzi inferiori o con caratteristiche uniche rispetto ai concorrenti. Un’azienda competitiva è in grado di attrarre e fidelizzare i clienti, aumentare la propria quota di mercato e generare maggiori profitti. Nel mercato frenetico e globalizzato di oggi, la concorrenza è intensa e le aziende che non riescono a rimanere competitive rischiano di perdere terreno rispetto alla concorrenza.

È quasi essenziale per le aziende essere competitive sul mercato perché i clienti, in molti settori, hanno una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. I vari libri sulla competitività descrivono soprattutto le strategie per le aziende per rimanere competitive sul mercato e creare un vantaggio sostenibile. Un ottimo esempio è Il vantaggio competitivo che spiega la natura del vantaggio In termini di “competizione sul mercato”, ossia la capacità da parte di un’azienda di mantenere i prezzi bassi oppure di offrire ai clienti dei benefici unici che le altre aziende non possono offrire.

Il vantaggio competitivo

Economia e management delle imprese. Strategie e strumenti per la competitività e la gestione aziendale

Le strategie competitive

Economia e gestione delle imprese. Capacità, processi, competitività

Fattori di competitività dell’impresa industriale. Un’analisi economica e manageriale

Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio integrato «strumenti» e «strategia»

Strategie competitive

Strategie aziendali e contesti competitivi

La fine del vantaggio competitivo. Ripensare la strategia per stare al passo con il mercato

Strategie e giochi competitivi. Gestire il presente, immaginare il futuro

