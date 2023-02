I 10 migliori libri sulla conoscenza

Con il termine “conoscenza” ci si riferisce, di solito, al corpus delle informazioni, dei dati e di tutte le cose comprese tramite l’esperienza, l’istruzione o la ricerca. Si tratta di un termine che può includere tantissimi significati e può riferirsi ad una vastità di argomenti, dalla scienza alla cultura fino alle stesse relazioni umane. Quel che appare come denominatore comune risiede nel fatto che la conoscenza ci aiuta a capire il mondo e a prendere decisioni migliori.

Di cosa parlano i libri sulla conoscenza

Ci sono diversi libri sul concetto di conoscenza su Amazon, alcuni di essi hanno un’impostazione filosofica ed esplorano la natura stessa della conoscenza umana. Proprio questi libri, di solito, approfondiscono questioni su come la stessa conoscenza può essere acquisita e come può essere usata.

Ci sono altri libri che trattano il discorso della conoscenza in campi specifici (ad esempio la biologia, l’economia oppure il vasto settore dell’informatica e della scienza dei dati). Ci sono anche alcuni libri di auto-aiuto sulla conoscenza, guide che forniscono consigli su come utilizzare meglio le informazioni di cui disponiamo e fanno comprendere meglio il processo decisionale.

Libri da leggere sulla conoscenza

Tra i migliori libri sulla conoscenza segnaliamo La conoscenza e i suoi nemici di Tom Nichols, un accademico e politologo statunitense. L’autore tratta il concetto di conoscenza anche in relazione alla “apertura” che c’è stata con le nuove tecnologie e con Internet nonché i nuovi sviluppi nell’educazione universitaria.

Un libro con un approccio epistemologico è invece Che cos’è la conoscenza , un volume abbastanza compatto che affronta il concetto di conoscenza in chiave storica e contemporanea.

Un libro che si concentra maggiormente sulla storia della scienza e della tecnologia, e quindi, sostanzialmente, sulla conoscenza che l’umanità ha acquisito nel corso dei secoli tramite la ricerca, è L’evoluzione della conoscenza , un volume di oltre 780 pagine di Jürgen Renn, un professore di storia della scienza nonché membro dell’Istituto Max Planck in Germania.

Lista dei migliori libri sulla conoscenza su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sulla conoscenza che sono presenti su Amazon Italia:

La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia

Titolo: La conoscenza e i suoi nemici

Sottotitolo: L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia

ISBN-13: 978-8861053113

Autore: Tom Nichols

Traduttore: Chiara Veltri

Editore: Luiss University Press

Edizione: 15 febbraio 2018

Pagine: 246

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Che cos’è la conoscenza

Titolo: Che cos’è la conoscenza

ISBN-13: 978-8843088157

Autore: Tommaso Piazza

Editore: Carocci

Edizione: 25 maggio 2017

Pagine: 138

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’evoluzione della conoscenza. Dalle origini all’Antropocene

Titolo: L’evoluzione della conoscenza

Sottotitolo: Dalle origini all’Antropocene

ISBN-13: 978-8829013258

Autore: Jürgen Renn

Editore: Carocci

Edizione: 26 maggio 2022

Pagine: 788

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La privatizzazione della conoscenza

Titolo: La privatizzazione della conoscenza

ISBN-13: 978-8858145371

Autore: Massimo Florio

Editore: Laterza

Edizione: 7 ottobre 2021

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Archiviare tutto. Una mappatura del quotidiano

Titolo: Archiviare tutto

Sottotitolo: Una mappatura del quotidiano

ISBN-13: 978-8812009268

Autore: Gabriella Giannachi

Editore: Treccani

Edizione: 30 settembre 2021

Pagine: 376

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Linguaggio e problemi della conoscenza

Titolo: Linguaggio e problemi della conoscenza

ISBN-13: 978-8815266125

Autore: Noam Chomsky, A. Moro (a cura di)

Traduttore: C. Donati

Editore: Il Mulino

Edizione: 8 settembre 2016

Pagine: 194

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Errori da non ripetere. Come la conoscenza della propria storia aiuta a essere genitori

Titolo: Errori da non ripetere

Sottotitolo: Come la conoscenza della propria storia aiuta a essere genitori

ISBN-13: 978-8860308016

Autore: Daniel J. Siegel, Mary Hartzell

Traduttore: Maria Luisa Madeddu

Editore: Cortina Raffaello

Edizione: 18 febbraio 2016

Pagine: 248

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Data Science e Machine Learning: Dai dati alla conoscenza

Titolo: Data Science e Machine Learning

Sottotitolo: Dai dati alla conoscenza

ISBN-13: 9798463647184

Autore: Michele di Nuzzo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 488

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione alla ricerca scientifica e al pensiero critico. Guida per studenti e giovani professionisti

Titolo: Introduzione alla ricerca scientifica e al pensiero critico

Sottotitolo: Guida per studenti e giovani professionisti

ISBN-13: 9791281097001

Autore: Emanuele Chisari

Editore: MSRA

Edizione: 30 novembre 2022

Pagine: 121

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Saggio su una nuova teoria della visione. Trattato sui principi della conoscenza umana

Titolo: Saggio su una nuova teoria della visione

Sottotitolo: Trattato sui principi della conoscenza umana

ISBN-13: 978-8845211225

Autore: George Berkeley, Daniele Bertini (a cura di)

Editore: Bompiani

Edizione: 19 maggio 2004

Pagine: 512

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











