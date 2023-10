I 10 migliori libri sulla Coppa America

I libri sull’America’s Cup offrono preziosi spunti su una prestigiosa competizione velica. Si rivolgono agli appassionati di vela e di storia dello sport. Approfondiscono la ricca storia, le gare emozionanti e le personalità associate a questa prestigiosa competizione velica.

Di cosa parlano i libri sulla Coppa America?

50 nodi è un’accattivante autobiografia di Jimmy Spithill, skipper leggendario nel mondo della vela. Questo libro offre una prospettiva unica sull’intenso mondo delle regate dell’America’s Cup, offrendo approfondimenti sul viaggio di Spithill da rossa vittima di bullismo a rockstar della vela. Mette in evidenza le sfide, le battaglie legali e i trionfi personali che definiscono la sua carriera.

Il Moro di Venezia e il sogno di Coppa America di Beppe Donazzan approfondisce la straordinaria storia della Coppa America del 1992 e l’imbarcazione italiana Il Moro di Venezia. Donazzan, giornalista sportivo, racconta l’epico viaggio di questa iconica nave, offrendo uno sguardo dietro le quinte degli sforzi del team per conquistare la Coppa.

Per coloro che cercano un’esplorazione visivamente accattivante della Coppa America, I colori della Coppa America 1851-2021 di Gabriele Musante racconta la storia dell’America’s Cup attraverso splendide immagini ad acquerello. Sottolinea l’evoluzione della concorrenza, l’influenza di personalità eccentriche e l’incessante ricerca dell’innovazione.

Capire la Coppa America di Adriana Paolini e Marco Pavesi è una guida pratica per chi è interessato a comprendere la Coppa America. Il libro copre vari aspetti, dalla storia della competizione alle tecniche di navigazione, ai materiali della barca, ai ruoli dell’equipaggio, agli ippodromi, alle strategie e alla meteorologia. Include anche un glossario.

La mia Coppa America di Giulio Guazzini offre un resoconto dettagliato delle edizioni 2003 e 2007 dell’America’s Cup. Guazzini, che ha vissuto gli eventi sia come reporter che come commentatore.

Alla scoperta del Graal dello Sport, la Coppa America di Lorenzo Ciferri presenta una prospettiva unica sulla Copa America, sottolineandone la storia, il fascino e i valori. Il libro esplora la metafora della regata, le dinamiche di squadra e le strategie, offrendo preziosi spunti per affrontare la competizione in modo più naturale.

In Coppa America, leggenda della vela di Massimo Caimmi, i lettori intraprendono un viaggio attraverso l’avvincente storia della Copa America. Questo libro approfondisce le strategie, le barche, le astuzie e le peculiarità che hanno reso la competizione una leggenda tra gli appassionati di vela.

I cantieri Barberis di Giancarlo Barberis offre uno sguardo intimo sul mondo della vela attraverso gli occhi di un rinomato costruttore di barche.

In C’era una volta la Coppa America di Gérard A. Jaeger, i lettori vengono condotti in un viaggio storico attraverso la Copa America, dalla sua nascita nel 1851 fino alle gare moderne di Valencia.

Lista dei migliori libri sulla Coppa America su Amazon

Di seguito la top list dei 10 migliori libri sulla Coppa America che sono disponibili su Amazon italiano:

50 nodi. Inseguendo la Coppa America

Titolo: 50 nodi

Sottotitolo: Inseguendo la Coppa America

ISBN-13: 978-8850249237

Autori: Jimmy Spithill, Rob Mundle (Collaboratore principale)

Traduttore: Francesco Zago

Editore: TEA

Edizione: seconda (4 aprile 2019)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il Moro di Venezia e il sogno di Coppa America

Titolo: Il Moro di Venezia e il sogno di Coppa America

ISBN-13: 978-8897173731

Autore: Beppe Donazzan

Editore: Edizioni Mare Verticale

Edizione: 7 dicembre 2016

Pagine: 246

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I colori della Coppa America 1851-2021. La storia illustrata

Titolo: I colori della Coppa America 1851-2021

Sottotitolo: La storia illustrata

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8894574715

Autore: Gabriele Musante

Editore: Casti Editore

Edizione: illustrata (29 aprile 2021)

Pagine: 82

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Capire la coppa America. L’ABC della regata più famosa del mondo

Titolo: Capire la coppa America

Sottotitolo: L’ABC della regata più famosa del mondo

ISBN-13: 978-8820336707

Autori: Adriana Paolini, Marco Pavesi

Editore: Hoepli

Edizione: 1 maggio 2007

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La mia Coppa America. Da Auckland a Valencia, l’avventura di Alinghi

Titolo: La mia Coppa America

Sottotitolo: Da Auckland a Valencia, l’avventura di Alinghi

ISBN-13: 978-8839710987

Autore: Giulio Guazzini

Editore: Rai Libri

Edizione: 6 luglio 2004

Pagine: 174

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I cantieri Barberis. Una storia italiana. Dallo Sciacchetrà alla Coppa America

Titolo: I cantieri Barberis

Sottotitolo: Una storia italiana. Dallo Sciacchetrà alla Coppa America

ISBN-13: 978-8842550716

Autore: Giancarlo Barberis

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 22 febbraio 2013

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







C’era una volta la Coppa America

Titolo: C’era una volta la Coppa America

ISBN-13: 978-8830424180

Autore: Gérard A. Jaeger

Traduttore: S. Mancini

Editore: Longanesi

Edizione: 29 marzo 2007

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La coppa America. Dalle prime regate alla sfida del «Moro»

Titolo: La coppa America

Sottotitolo: Dalle prime regate alla sfida del «Moro»

ISBN-13: 978-8842513490

Autore: John H. Illingworth

Traduttore: S. Minas

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: terza (1 agosto 1992)

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











