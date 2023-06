I 10 migliori libri sulla Cornovaglia

In questo assortimento, presentiamo una selezione di cinque libri sulla Cornovaglia disponibili su Amazon. Sono quasi tutti romanzi tranne l’ultimo che è una guida inglese (non ci sono guide specifiche sulla Cornovaglia in italiano su Amazon).

Di cosa parlano i libri sulla Cornovaglia?

Le figlie della Cornovaglia offre una commovente storia di tre generazioni di donne che affrontano le sfide della maternità in epoche diverse. Scritto da Fern Britton e tradotto da Claudine Turla, questo romanzo romantico cattura l’essenza dei legami familiari sullo sfondo dello scenario mozzafiato della Cornovaglia.

Per chi cerca una fuga nel mondo del giallo, Delitto in Cornovaglia di John Bude è una scelta eccellente. Tradotto da Alessandra Maestrini, questo libro accompagna i lettori in un emozionante viaggio pieno di suspense e mistero. Ambientata in Cornovaglia, la storia si svolge con accattivanti descrizioni dei paesaggi della regione.

Se stai cercando un libro romantico e descrittivo che ti faccia immergere nella bellezza della Cornovaglia, Le bianche dune della Cornovaglia di Rosamunde Pilcher è raccomandato. Tradotto da Liliana Schwammenthal, questo romanzo dipinge un’immagine vivida dei luoghi in cui è ambientata la storia, rendendolo una lettura piacevole per coloro che apprezzano lo stile di scrittura della Pilcher.

Per gli appassionati di musica e i fan dei Queen, I Queen in Cornovaglia di Rupert White, tradotto da Diana Camaioni, offre uno sguardo intrigante sullo storico concerto dal vivo che la band ha tenuto a Truro, in Cornovaglia. Questo libro approfondisce gli eventi che hanno preceduto e seguito questa importante occasione, rendendolo una lettura obbligata per i fan dei Queen e per coloro che sono interessati alla stessa Cornovaglia.

Infine abbiamo la guida in lingua inglese. Lonely Planet Devon & Cornwall consente ai lettori di navigare lungo la costa, assaporare un pasticcio della Cornovaglia e ammirare la grandiosità della cattedrale di Exeter. Sebbene manchi di una versione italiana, questa guida completa fornisce una grande quantità di informazioni per i viaggiatori che intendono esplorare queste due regioni inglesi.

Lista dei migliori libri sulla Cornovaglia su Amazon

E adesso la “classifica” dei 10 migliori libri sulla Cornovaglia che sono presenti su Amazon (l’ultimo libro, una guida, è in inglese):

Le figlie della Cornovaglia

Titolo: Le figlie della Cornovaglia

ISBN-13: 978-8850266036

Autore: Fern Britton

Traduttore: Claudine Turla

Editore: TEA

Edizione: 17 marzo 2023

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Delitto in Cornovaglia

Titolo: Delitto in Cornovaglia

ISBN-13: 978-8855055116

Autore: John Bude

Traduttore: Alessandra Maestrini

Editore: Vallardi A.

Edizione: seconda (1 luglio 2021)

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le bianche dune della Cornovaglia

Titolo: Le bianche dune della Cornovaglia

ISBN-13: 978-8804392996

Autore: Rosamunde Pilcher

Traduttore: Liliana Schwammenthal

Editore: Mondadori

Edizione: seconda (26 settembre 1995)

Pagine: 210

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I Queen in Cornovaglia: Storia parziale della più grande rock band del mondo

Titolo: I Queen in Cornovaglia

Sottotitolo: Storia parziale della più grande rock band del mondo

ISBN-13: 9798846397194

Autore: Rupert White

Traduttore: Diana Camaioni

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 321

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lonely Planet Devon & Cornwall

Titolo: Lonely Planet Devon & Cornwall

ISBN-13: 978-1787018549

Autore: Oliver Berry, Belinda Dixon

Editore: Lonely Planet

Edizione: quinta (12 febbraio 2021)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sulla Cornovaglia





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla Cornovaglia





Cerca libri su argomenti correlati