I 10 migliori libri sulla corsa allo spazio

Con l’espressione “corsa allo spazio” si intende un periodo della storia mondiale, quello che va dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 70 circa, in cui c’è stata una forte competizione tra Stati Uniti ed Unione Sovietica per quanto riguarda l’esplorazione dello spazio, soprattutto della Luna, e per quanto concerne tutti gli aspetti riguardanti i satelliti artificiali e le tecnologie spaziali in generale. Si può dire che la corsa allo spazio è iniziata con il lancio dello Sputnik sovietico nel 1957. La “corsa” ha avuto uno dei momenti più importanti nel 1969 quando il primo essere umano a toccare il suono della Luna grazie alla missione Apollo degli americani.

Sono vari i libri che su Amazon trattano il tema interessante della corsa allo spazio. Naturalmente quasi tutti trattano della forte competizione che c’è stata tra Stati Uniti e URSS concentrandosi sui progressi tecnologici e scientifici ma molti esaminano anche i fattori a livello culturale e politico che questa competizione internazionale ha messo in evidenza.

Tra i migliori libri che parlano della corsa allo spazio abbiamo, su Amazon, Gli anni della luna di Paolo Magionami, un libro che ha riscosso un ottimo successo sul sito. Il libro non tratta solo degli sforzi fatti dalle due nazioni per portare il primo uomo nello spazio, per conquistare la Luna e per mettere in orbita i satelliti ma anche dei tentativi fatti per l’esplorazione di Marte e della tecnologia dei razzi che, in pochi anni, ha avuto progressi enormi.

Altro libro molto interessante, ancora più dettagliato del precedente, è L’ultimo uomo sulla Luna . Il libro è stato scritto da Eugene Cernan, un astronauta americano, l’11º uomo a camminare sulla Luna. Un altro testo che esplora gli aspetti economici e politici della corsa allo spazio, non solo quella dei decenni passati ma anche quella attuale e quella futura, è I cancelli del cielo mentre Corsa allo spazio. 1, 2, 3… via! è un libro dalla natura breve che si concentra soprattutto sul lancio dello Sputnik, sul primo uomo nello spazio e sulla conquista della Luna.

L’ultimo uomo sulla Luna. L’astronauta Eugene Cernan e la corsa allo spazio degli Stati Uniti

Titolo: L’ultimo uomo sulla Luna

Sottotitolo: L’astronauta Eugene Cernan e la corsa allo spazio degli Stati Uniti

ISBN-13: 978-8888805238

Autore: Eugene Cernan, Don Davis

Traduttore: Diego Meozzi

Editore: Cartabianca Publishing

Edizione: 13 dicembre 2018

Pagine: 422

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Star Race: La corsa allo spazio

Titolo: Star Race

Sottotitolo: La corsa allo spazio

ISBN-13: 9798442799286

Autore: Eduardo Dimitri D’Amore, Alessio Costantini (a cura di)

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 118

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I cancelli del cielo. Economia e politica della grande corsa allo spazio 1950-2050

Titolo: I cancelli del cielo

Sottotitolo: Economia e politica della grande corsa allo spazio 1950-2050

ISBN-13: 978-8861056275

Autore: Alessandro Aresu, Raffaele Mauro

Editore: Luiss University Press

Edizione: 21 aprile 2022

Pagine: 161

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Corsa allo spazio. 1, 2, 3… via!

Titolo: Corsa allo spazio

Sottotitolo: 1, 2, 3… via!

ISBN-13: 978-8822016133

Autore: Amalia Ercoli Finzi

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 21 ottobre 2021

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Luna rossa. La conquista sovietica dello spazio

Titolo: Luna rossa

Sottotitolo: La conquista sovietica dello spazio

ISBN-13: 978-8843094974

Autore: Massimo Capaccioli

Editore: Carocci

Edizione: 30 maggio 2019

Pagine: 239

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







PROGRAMMA LUNA: La Risposta Russa alle Missioni Americane

Titolo: PROGRAMMA LUNA

Sottotitolo: La Risposta Russa alle Missioni Americane

ISBN-13: 978-1701735460

Autore: Fabio Ippoliti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 149

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dalla terra alla luna. Il progetto Apollo 40 anni dopo

Titolo: Dalla terra alla luna

Sottotitolo: Il progetto Apollo 40 anni dopo

ISBN-13: 978-8883232534

Autore: Umberto Guidoni

Editore: Di Renzo Editore

Edizione: prima (1 gennaio 2011)

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











