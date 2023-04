I 10 migliori libri sulla criminalità organizzata

La criminalità organizzata coinvolge attività illegali come il traffico di droga, la tratta di esseri umani, il riciclaggio di denaro e l’estorsione. La criminalità organizzata si contraddistingue dalle altre tipologie di criminalità perché questi gruppi lavorano in modo strutturato e gerarchico, spesso con uno o più leader che dettano le azioni del gruppo.

Di cosa parlano i libri sulla criminalità organizzata?

I libri presenti su Amazon sulla criminalità organizzata possono trattare questa forma di criminalità in Italia oppure nel mondo. Molti di questi libri forniscono un resoconto storico di queste organizzazioni, comprese le loro origini, evoluzione e impatto sulla società. Altri approfondiscono il funzionamento interno di questi gruppi, rivelando le loro tattiche, gerarchie e attori chiave. Alcuni autori mirano a spiegare perché la criminalità organizzata continua a prosperare nei tempi moderni, nonostante gli sforzi per combatterla.

Molti degli autori sono esperti nel campo, inclusi giornalisti, criminologi e funzionari delle forze dell’ordine, che forniscono analisi approfondite e resoconti di prima mano delle loro esperienze con queste organizzazioni. Alcuni libri trattano mafie ancora più locali come quella calabrese, quella siciliana, eccetera. Un esempio è Cosenza ‘ndrine sangue e coltelli che indaga sulla storia e le operazioni della criminalità organizzata in Calabria (la ‘ndrangheta).

Si tratta di libri che possono essere utile anche per funzionari delle forze dell’ordine, giornalisti e ricercatori, criminologi e sociologi, politologi ed economisti, responsabili politici e studenti universitari.

Lista dei migliori libri sulla criminalità organizzata su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sulla criminalità organizzata che sono disponibili su Amazon in versione italiana:

Cosenza ‘ndrine sangue e coltelli. La criminalità organizzata in Calabria

Titolo: Cosenza ‘ndrine sangue e coltelli

Sottotitolo: La criminalità organizzata in Calabria

ISBN-13: 978-8881015849

Autore: Antonio Nicaso, Nicola Gratteri, Valerio Giardina

Editore: Pellegrini

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Mafie del mio stivale. Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro Paese

Titolo: Mafie del mio stivale

Sottotitolo: Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro Paese

ISBN-13: 978-8862667678

Autore: Enzo Ciconte

Editore: Manni

Edizione: 20 aprile 2017

Pagine: 171

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell’impresa criminale

Titolo: Le organizzazioni mafiose

Sottotitolo: La mano visibile dell’impresa criminale

ISBN-13: 978-8815285959

Autore: Maurizio Catino

Editore: Il Mulino

Edizione: 27 febbraio 2020

Pagine: 474

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mafia globale. Le organizzazioni criminali nel mondo

Titolo: Mafia globale

Sottotitolo: Le organizzazioni criminali nel mondo

ISBN-13: 978-8898451845

Autore: Nando Dalla Chiesa (a cura di)

Editore: Laurana Editore

Edizione: 1 dicembre 2017

Pagine: 301

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mafia mondiale. Le grandi organizzazioni criminali all’epoca della globalizzazione

Titolo: Mafia mondiale

Sottotitolo: Le grandi organizzazioni criminali all’epoca della globalizzazione

ISBN-13: 978-8833312750

Autore: Aldo Giannuli

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: 14 novembre 2019

Pagine: 432

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le reti delle mafie. Le relazioni sociali e la complessità delle organizzazioni criminali

Titolo: Le reti delle mafie

Sottotitolo: Le relazioni sociali e la complessità delle organizzazioni criminali

ISBN-13: 978-8834335550

Autore: Francesco Calderoni

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: 7 giugno 2018

Pagine: 167

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cose di Cosa Nostra

Titolo: Cose di Cosa Nostra

ISBN-13: 978-8817096089

Autore: Giovanni Falcone, Marcelle Padovani

Editore: Rizzoli

Edizione: 11 maggio 2017

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: Forniture assortite







Padrini e padroni. Come la ‘ndrangheta è diventata classe dirigente

Titolo: Padrini e padroni

Sottotitolo: Come la ‘ndrangheta è diventata classe dirigente

ISBN-13: 978-8804682370

Autore: Nicola Gratteri, Antonio Nicaso

Editore: Mondadori

Edizione: 5 dicembre 2017

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’assedio. Storia della criminalità a Roma da Porta Pia a Mafia capitale

Titolo: L’assedio

Sottotitolo: Storia della criminalità a Roma da Porta Pia a Mafia capitale

ISBN-13: 978-8829004232

Autore: Enzo Ciconte

Editore: Carocci

Edizione: 25 febbraio 2021

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cosa nostra S.p.A. Il patto economico tra criminalità organizzata e colletti bianchi

Titolo: Cosa nostra S.p.A

Sottotitolo: Il patto economico tra criminalità organizzata e colletti bianchi

ISBN-13: 978-8899784898

Autore: Sebastiano Ardita

Editore: PaperFIRST

Edizione: 6 febbraio 2020

Pagine: 201

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











