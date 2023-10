I 10 migliori libri sulla crisi greca

I libri sulla crisi greca offrono preziosi spunti sulle turbolenze economiche che la Grecia ha dovuto affrontare, facendo luce sulle sue cause e conseguenze. Questi libri si rivolgono a economisti, storici e politici, fornendo analisi approfondite e lezioni per comprendere e prevenire le crisi finanziarie.

Di cosa parlano i libri sulla crisi greca?

La Grecia in crisi di Matteo Borghi offre una prospettiva storica sulla crisi greca. Ciò dissipa l’idea sbagliata comune che la crisi sia il risultato esclusivo dell’euro e delle politiche europee. Borghi sostiene invece che l’eccessiva spesa pubblica, il debito, la corruzione e l’evasione fiscale della Grecia l’hanno resa particolarmente vulnerabile. Il libro approfondisce le azioni intraprese dalla Troika per affrontare questi problemi.

La dura prova della resistenza di Christos Laskos e Euclide Tsakalotos offre una prospettiva inglese sulla crisi, concentrandosi su le disastrose conseguenze sociali ed economiche in Grecia.

La tragedia greca di Angelos Ioannis, racconta la storia di Manos, un uomo d’affari di successo che perde il lavoro durante la crisi greca. Attraverso le interazioni di Manos con varie persone, il libro esplora le ragioni del collasso della Grecia.

La Troika sull’Acropoli esamina la crisi economica in Grecia e le politiche di austerità imposte dal Troika. Fa luce sul peggioramento del panorama sociale, compresi i licenziamenti, i tagli ai servizi e l’emigrazione giovanile. Il libro discute anche l’ascesa di movimenti politici radicali come Syriza e Alba Dorata.

Adulti nella stanza di Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco, racconta la sua battaglia contro i potenti del mondo economico e politico forze durante la crisi. Varoufakis ha cercato di rinegoziare il rapporto della Grecia con l’UE ed evitare misure di austerità punitive. Il libro fornisce una prospettiva privilegiata sui negoziati, sugli incontri con i leader mondiali e sulle sfide che ha dovuto affrontare.

Come la Grecia esplora gli inquietanti parallelismi tra Italia e Grecia mentre entrambe le nazioni sono alle prese con l’impennata del debito pubblico. Dimitri Deliolanes analizza la crisi greca, svelando le complessità di una governance inefficiente, di intrecci burocratici e della sconcertante risposta dell’Unione Europea.

La Grecia ferita racconta il dramma ad alto rischio che circonda la crisi greca. Vittorio Da Rold racconta come l’eurozona sia arrivata pericolosamente vicino alla rottura, con una scena memorabile con il presidente Obama e la cancelliera Merkel.

Libri in inglese

Game Over: The Inside Story of the Greek Crisis di George Papaconstantinou ci porta nei corridoi del potere. In qualità di Ministro delle Finanze greco, fornisce un avvincente resoconto di prima mano dei sei anni tumultuosi che hanno scosso l’Europa. Dalle scioccanti rivelazioni fiscali alle controverse negoziazioni di salvataggio,

In The 13th Labour of Hercules , Yannis Paleologo esamina la caduta della Grecia nel caos economico. Attraverso storie vivide di cittadini comuni, politici e sfide sempre presenti, scopre l’intricata rete di fattori che hanno precipitato la Grecia nella Grande Crisi.

Per una prospettiva diversa, Things Can Only Get Feta di Marjory McGinn adotta un approccio spensierato ma perspicace. Ambientato sullo sfondo delle difficoltà economiche della Grecia, segue le avventure di due giornalisti e del loro cane nello splendido Peloponneso. Attraverso l’umorismo e gli incontri con la gente del posto, il libro offre uno sguardo unico sulla resilienza di fronte alle avversità.

Lista dei migliori libri sulla crisi greca su Amazon

In basso la “classifica” dei 10 migliori libri sulla crisi greca che sono presenti su Amazon.it:

La Grecia in crisi. Una cronistoria: Una cronistoria

Titolo: La Grecia in crisi. Una cronistoria

Sottotitolo: Una cronistoria

ISBN-13: 978-8864402529

Autore: Matteo Borghi

Editore: Ibl Libri

Edizione: 23 luglio 2015

Pagine: 132

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La dura prova delle resistenza. Grecia, eurozona e crisi globale

Titolo: La dura prova delle resistenza

Sottotitolo: Grecia, eurozona e crisi globale

ISBN-13: 978-8893130110

Autori: Christos Laskos, Euclide Tsakalotos

Traduttore: Piero Budinich

Editore: Asterios

Edizione: 7 dicembre 2016

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La tragedia greca. La crisi finanziaria europea in parole semplici

Titolo: La tragedia greca

Sottotitolo: La crisi finanziaria europea in parole semplici

ISBN-13: 978-1507119389

Autore: Angelos Ioannis

Traduttore: Adelina Rossano

Editore: Babelcube Inc.

Edizione: 2 settembre 2015

Pagine: 134

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Troika sull’Acropoli. La Grecia ai tempi dell’austerity

Titolo: La Troika sull’Acropoli

Sottotitolo: La Grecia ai tempi dell’austerity

ISBN-13: 978-8897236481

Autore: Francesco Anghelone

Editore: Bordeaux

Edizione: prima (7 luglio 2014)

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Adulti nella stanza. La mia battaglia contro l’establishment dell’Europa

Titolo: Adulti nella stanza

Sottotitolo: La mia battaglia contro l’establishment dell’Europa

ISBN-13: 978-8893444194

Autore: Yanis Varoufakis

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 30 agosto 2018

Pagine: 887

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Come la Grecia. Quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema

Titolo: Come la Grecia

Sottotitolo: Quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema

ISBN-13: 978-8860442031

Autore: Dimitri Deliolanes

Editore: Fandango Libri

Edizione: 15 settembre 2011

Pagine: 301

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Grecia ferita. Cronaca di un waterboarding spietato

Titolo: La Grecia ferita

Sottotitolo: Cronaca di un waterboarding spietato

ISBN-13: 978-8895146218

Autore: Vittorio Da Rold

Editore: Asterios

Edizione: Prima edizione (29 aprile 2015)

Pagine: 100

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Game Over: The Inside Story of the Greek Crisis

Titolo: Game Over

Sottotitolo: The Inside Story of the Greek Crisis

ISBN-13: 978-1530703265

Autore: George Papaconstantinou

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: prima (26 maggio 2016)

Pagine: 334

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The 13th Labour of Hercules: Inside the Greek Crisis

Titolo: The 13th Labour of Hercules

Sottotitolo: Inside the Greek Crisis

ISBN-13: 978-1846276248

Autore: Yannis Palaiologos

Editore: Granta Books

Edizione: 7 luglio 2016

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Things Can Only Get Feta: Two journalists and their crazy dog living through the Greek crisis

Titolo: Things Can Only Get Feta

Sottotitolo: Two journalists and their crazy dog living through the Greek crisis

ISBN-13: 978-1508496069

Autore: Marjory McGinn

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: seconda (1 luglio 2013)

Pagine: 290

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla crisi greca





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla crisi greca