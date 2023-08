I 10 migliori libri sulla critica cinematografica

La critica cinematografica è l’analisi e la valutazione dei film, che comprende vari aspetti come la narrazione, la cinematografia, la recitazione, la regia, il montaggio e altro ancora. Svolge un ruolo significativo nell’aiutare il pubblico a interagire e ad apprezzare il cinema a un livello più profondo.

L’assortimento di pubblicazioni, perlopiù manuali o guide, in questa pagina è incentrato proprio su questo argomento.

Di cosa parlano i libri sulla critica cinematografica?

Queste opere approfondiscono l’arte e la scienza della critica dei film, offrendo spunti su come i critici ragionano e danno giudizi sui film. Alcuni si concentrano sull’evoluzione storica della critica cinematografica, tracciandone lo sviluppo dall’inizio del XX secolo ai giorni nostri. Questi testi forniscono una panoramica completa delle metodologie e degli stili che i critici impiegano per analizzare i film e offrire valutazioni. Discutono delle tecniche di lettura dominanti e fanno luce su come la professione si è trasformata nel tempo.

Alcuni libri sottolineano l’intersezione tra critica cinematografica e contesti sociali, esplorando il significato culturale della critica cinematografica durante varie epoche di produzione e consumo cinematografico. Sottolineano il ruolo della critica nel plasmare dibattiti culturali più ampi e forniscono una prospettiva geograficamente e ideologicamente diversa sulle recensioni cinematografiche.

Un aspetto notevole di questa collezione è l’attenzione data al processo critico stesso. Questi lavori approfondiscono i meccanismi di scrittura delle recensioni, i trucchi del mestiere e i metodi per un’analisi efficace. Esplorano anche la complessa relazione tra registi e critici, indagando su come le recensioni influenzino la percezione e la ricezione dei film.

L’avvento dell’era digitale ha portato a una rinascita della critica cinematografica, con numerosi siti Web e piattaforme che facilitano discussioni e recensioni. Alcuni titoli affrontano specificamente questo fenomeno contemporaneo, discutendo del rinvigorimento della critica cinematografica attraverso piattaforme online e della sua continua rilevanza nel discorso culturale.

All’interno di questa selezione, ci sono volumi che approfondiscono argomenti secondari specifici, come l’interpretazione dei film e le loro narrazioni sottostanti. Sezionano film iconici per rivelare gli strati di significato e le tecniche di narrazione utilizzate dai registi.

Per chi è interessato a studiare la critica cinematografica in un contesto accademico, ci sono libri che servono come letture introduttive. Questi testi forniscono una solida base nella teoria del cinema e nell’analisi critica, incorporando intuizioni di vari studiosi e teorici.

La critica cinematografica

Titolo: La critica cinematografica

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8843090891

Autore: Alberto Pezzotta

Editore: Carocci

Edizione: seconda (29 marzo 2018)

Pagine: 142

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Critica cinematografica – metodo, storia e scrittura

Titolo: Critica cinematografica – metodo, storia e scrittura

ISBN-13: 978-8889891049

Autore: Bisoni claudio

Collaboratore: Bisoni claudio

Editore: Clueb

Edizione: 15 giugno 2006

Pagine: 319

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi

Titolo: Manuale del film

Sottotitolo: Linguaggio, racconto, analisi

ISBN-13: 978-8860085092

Autori: Gianni Rondolino, Dario Tomasi

Editore: UTET Università

Edizione: terza (5 aprile 2018)

Pagine: 427

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Culture del film. La critica cinematografica e la società italiana

Titolo: Culture del film

Sottotitolo: La critica cinematografica e la società italiana

ISBN-13: 978-8815290748

Autori: Michele Guerra (a cura di), Sara Martin (a cura di)

Editore: Il Mulino

Edizione: 26 novembre 2020

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Critica cinematografica

Titolo: Critica cinematografica

ISBN-13: 978-8866331216

Autore: Bisoni claudio

Collaboratore: Bisoni claudio

Editore: Clueb

Edizione: 15 giugno 2013

Pagine: 118

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le nuove forme della cultura cinematografica. Critica e cinefilia nell’epoca del web

Titolo: Le nuove forme della cultura cinematografica

Sottotitolo: Critica e cinefilia nell’epoca del web

ISBN-13: 978-8857509006

Autore: R. Menarini (a cura di)

Editore: Mimesis

Edizione: 9 maggio 2012

Pagine: 185

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mestiere del critico

Titolo: Il mestiere del critico

ISBN-13: 978-8889782255

Autore: Guido Aristarco

Editore: Falsopiano

Edizione: 21 novembre 2007

Pagine: –

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’interpretazione dei film. Undici capolavori della storia del cinema

Titolo: L’interpretazione dei film

Sottotitolo: Undici capolavori della storia del cinema

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8831729765

Autore: Paolo Bertetto (a cura di)

Editore: Marsilio

Edizione: New – Enlarged (30 agosto 2018)

Pagine: 279

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Film Theory and Criticism: Introductory Readings

Titolo: Film Theory and Criticism

Sottotitolo: Introductory Readings

ISBN-13: 978-0199376896

Autori: Leo Braudy (a cura di), Marshall Cohen (a cura di)

Editore: Oxford Univ Pr

Edizione: ottava (15 febbraio 2016)

Pagine: 940

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











