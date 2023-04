I 10 migliori libri sulla cucina di campagna

La cucina di campagna, nota anche come cucina rurale o contadina, prevede l’uso di ingredienti di provenienza locale e metodi di cottura semplici per ricreare ricette di solito molto vecchie, tramandate di generazione in generazione. La cucina di campagna italiana, in particolare, è nata per i suoi piatti sostanziosi e basati su elementi semplici, come stufati, zuppe, arrosti e prodotti da forno, che forniscono sostentamento a coloro che svolgono lavori fisici o trascorrono lunghe ore nei campi. Questa cucina enfatizza ingredienti stagionali e freschi e una lavorazione minima, rendendola una scelta sana e sostenibile.

Di cosa parlano i libri sulla cucina di campagna?

I libri sulla cucina di campagna presenti su Amazon sono ricettari o guide per preparare antiche ricette contadine, di solito locali (ad esempio ricette contadine toscane o della campagna romana). Erica, amore e fantasia , per esempio, di Erica Liverani è una raccolta di ricette organizzate, una sorta di manuale che, tra l’altro, riflette su cosa sia il buon cibo tradizionale italiano e come esso possa rappresentare una passione per la famiglia e un momento di ritrovo.

In giro per Firenze di Csaba Dalla Zorza raccoglie più di 100 ricette di famiglia dei piatti che hanno reso famosa la cucina italiana nel mondo, raccontandone storie e tradizioni. La cucina di campagna di Monica Sommacampagna non propone solo ricette, tradizionali e creative, ma anche curiosità e informazioni della vecchia cucina italiana povera.

Abbiamo poi Cucinare come una volta di Damiano Lucia e Marco Miscia, un testo che racchiude le ricette della tradizione contadina italiana per riscoprire i sapori e le tecniche di una volta. Interessante è anche Il cibo e il suo mondo nella campagna romana di Oretta Zanini De Vita, un libro che si concentra sulle ricette tradizionali della campagna romana. Per gli amanti della pasticceria “povera” abbiamo Dolci di campagna di Valentina Previdi, un ricettario interamente dedicato ai dolci e ai dolci tradizionali delle campagne italiane. Infine, Country chic. Cucinare e ricevere in campagna. La tavola, i menù e le ricette di Luxury Books è una guida alla cucina e all’intrattenimento culinario in campagna con ricette, menù e consigli non solo legati alla mera preparazione del cibo.

Lista dei migliori libri sulla cucina di campagna su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sulla cucina di campagna che si possono trovare su Amazon Italia:

Erica, amore e fantasia. Ricette della mia cucina e della mia campagna

Titolo: Erica, amore e fantasia

Sottotitolo: Ricette della mia cucina e della mia campagna

ISBN-13: 978-8830902350

Autore: Erica Liverani

Editore: Cairo

Edizione: 25 ottobre 2022

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Around Florence. Una storia d’amore per la campagna toscana con più di 100 ricette di famiglia

Titolo: Around Florence

Sottotitolo: Una storia d’amore per la campagna toscana con più di 100 ricette di famiglia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867531059

Autore: Csaba Dalla Zorza

Editore: Guido Tommasi Editore-Datanova

Edizione: illustrata (8 ottobre 2015)

Pagine: 216

Formato: copertina rigida







La cucina di campagna

Titolo: La cucina di campagna

ISBN-13: 978-8858024348

Autore: Monica Sommacampagna

Editore: Gribaudo

Edizione: 3 settembre 2020

Pagine: 292

Formato: copertina rigida







Cucinare come una volta. Riscoprire e preparare i buoni sapori della cucina contadina

Titolo: Cucinare come una volta

Sottotitolo: Riscoprire e preparare i buoni sapori della cucina contadina

ISBN-13: 978-8872203729

Autore: Damiano Lucia, Marco Miscia

Editore: L’Informatore Agrario

Edizione: 1 marzo 2018

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Il cibo e il suo mondo nella campagna romana

Titolo: Il cibo e il suo mondo nella campagna romana

ISBN-13: 978-8887732078

Autore: Oretta Zanini De Vita

Editore: Cucina & Vini

Edizione: 26 febbraio 2014

Pagine: 229

Formato: copertina flessibile







Dolci di campagna

Titolo: Dolci di campagna

ISBN-13: 978-8831294430

Autore: Valentina Previdi

Editore: New-Book

Edizione: New (24 febbraio 2022)

Pagine: 248

Formato: copertina flessibile







Country chic. Cucinare e ricevere in campagna. La tavola, i menù e le ricette

Titolo: Country chic

Sottotitolo: Cucinare e ricevere in campagna. La tavola, i menù e le ricette

ISBN-13: 978-8899802042

Autore: Csaba Dalla Zorza

Fotografo: Bart Van Leuven

Editore: Luxury Books

Edizione: 15 febbraio 2018

Pagine: 256

Formato: copertina rigida







La cucina degli antenati. Le stagioni degli alimenti e i piatti poveri della Toscana

Titolo: La cucina degli antenati

Sottotitolo: Le stagioni degli alimenti e i piatti poveri della Toscana

ISBN-13: 978-8856300987

Autore: Carlo Lapucci

Editore: Sarnus

Edizione: 27 febbraio 2014

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile







I buoni sapori di una volta. La cucina contadina

Titolo: I buoni sapori di una volta

Sottotitolo: La cucina contadina

ISBN-13: 978-8872203057

Autore: D. Lucia, M. Miscia

Editore: L’Informatore Agrario

Edizione: 17 marzo 2014

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile











