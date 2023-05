I 10 migliori libri sulla cultura russa

La cultura russa ha per secoli intrecciato tradizioni, arte, letteratura, musica e storia, affascinando il mondo. Il suo impatto si estende oltre la stessa Russia ed ha avuto influenza, in particolare nel corso dell’800 e del 900, in tutta Europa.

Per navigare in modo efficace in questo complesso argomento abbiamo stilato una classifica dei migliori libri sulla cultura di questa nazione: la lista è poco qui sotto dopo un’introduzione per capire di cosa parlano.

Di cosa parlano i libri sulla cultura russa?

L’elenco dei libri offre una vasta gamma di prospettive su questo affascinante argomento. Analizziamo l’essenza di questi libri ed esploriamo i tesori che custodiscono.

Argomenti trattati

Nel regno della cultura russa spiccano diversi titoli. Mir Tesen: Fondamenti di cultura russa e Introduzione alla cultura russa forniscono introduzioni complete alla cultura russa. Si tratta di testi perlopiù rivolti a studenti italiani con diversi livelli di conoscenza della lingua russa. Questi libri vanno ad affrontare una vasta gamma di argomenti, tra cui storia, letteratura, arte, attualità, società ed economia oltre alla lingua vera e propria. Simile a questi due testi è Non solo matrioske offre un manuale completo per studiare la grammatica, la cultura e la letteratura russa. Questo libro si rivolge a coloro che sono curiosi della lingua russa e interessati ad esplorare i principali aspetti della cultura e della mentalità russa.

Nel mondo dell’arte e della letteratura, L’altra Mosca conduce i lettori in un viaggio attraverso l’arte e la letteratura della cultura russa dal XIX al XX secolo. Esplora l’ambiente culturale di Mosca durante questo periodo, facendo luce sui movimenti artistici e letterari che emersero e prosperarono.

Per un’esplorazione completa dell’arte russa consigliamo soprattutto L’arte russa . Questo libro ripercorre lo sviluppo dell’arte russa dall’era Rus’ di Kiev al grande impero. Approfondisce i principali punti di svolta storici, tra cui il controverso periodo del dominio tartaro e l’ascesa della Moscovia e dell’impero di Mosca.

Per avere un’idea fondamentale della cultura russa, I fondamenti della cultura russa fornisce una preziosa raccolta di trasmissioni radiofoniche di Schmemann dedicate alla cultura russa, insieme a una serie di articoli su Solzenicyn. Infine, per una panoramica completa della letteratura russa, Storia della letteratura russa funge da guida indispensabile.

Dettagli su lunghezza ed edizioni

In termini di lunghezza, i libri sulla cultura, l’arte e la letteratura russa variano. Alcuni sono di circa 250 pagine, mentre altri superano le 300 pagine. Ad esempio, Introduzione alla cultura russa è un libro di 250 pagine, mentre L’arte russa si estende su quasi 500 pagine. Anche le date di pubblicazione di queste edizioni variano, con alcuni libri pubblicati più di recente, come Non solo matrioske: Lingua, cultura e letteratura russa e uscito rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Esistono invece edizioni più vecchie come L’arte nella tempesta pubblicato nel 2018 e Il tesoretto russo pubblicato nel 2006.

Lista dei migliori libri sulla cultura russa su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sulla cultura russa che si trovano su Amazon in versione italiana:

Mir Tesen. Fondamenti di cultura russa

Titolo: Mir Tesen

Sottotitolo: Fondamenti di cultura russa

ISBN-13: 978-8820372002

Autore: Daniela Bonciani, Raffaella Romagnoli, Natalia Smykunova

Editore: Hoepli

Edizione: 26 febbraio 2016

Pagine: 336

Recensioni: vedi

None







Introduzione alla cultura russa

Titolo: Introduzione alla cultura russa

ISBN-13: 978-8820341541

Autore: Stefania Cochetti

Editore: Hoepli

Edizione: 1 marzo 2009

Pagine: 250

Recensioni: vedi

None







Non solo matrioske: Lingua, cultura e letteratura russa: Volume 1

Titolo: Non solo matrioske: Lingua, cultura e letteratura russa

Sottotitolo: Volume 1

ISBN-13: 978-1530228287

Autore: Valentina Moretti

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Pagine: 302

Recensioni: vedi

None







L’arte russa. Storia ed espressione artistica dalla Rus’ di Kiev al grande impero

Titolo: L’arte russa

Sottotitolo: Storia ed espressione artistica dalla Rus’ di Kiev al grande impero

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8816605596

Autore: Dimitrij S. Lichacev, G. K. Vagner, G. Vzdornov, Ruslan Grigorievich Skrynnikov, Aleksandar Stefanovic (a cura di)

Traduttore: Daria Rescaldani

Traduttore: Bianca Maria Balestra

Editore: Jaca Book

Edizione: seconda (5 aprile 2018)

Pagine: 488

Recensioni: vedi

None







I fondamenti della cultura russa

Titolo: I fondamenti della cultura russa

ISBN-13: 978-8831282109

Autore: Alexander Schmemann

Traduttore: Maria Campatelli

Editore: Lipa

Edizione: 1 gennaio 2023

Pagine: 296

Recensioni: vedi

None







Il tesoretto russo. Proverbi e modi di dire della Russia

Titolo: Il tesoretto russo

Sottotitolo: Proverbi e modi di dire della Russia

ISBN-13: 978-8878701526

Autore: Giorgio M. Nicolai

Editore: Bulzoni

Edizione: 1 novembre 2006

Pagine: 310

Recensioni: vedi

None







L’arte nella tempesta. L’avventura di poeti, scrittori e pittori nella rivoluzione russa

Titolo: L’arte nella tempesta

Sottotitolo: L’avventura di poeti, scrittori e pittori nella rivoluzione russa

ISBN-13: 978-8811149729

Autore: Tzvetan Todorov

Traduttore: Emanuele Lana

Editore: Garzanti

Edizione: 4 ottobre 2018

Pagine: 251

Recensioni: vedi

None







L’idea russa. Da Dostoevskij a Putin

Titolo: L’idea russa

Sottotitolo: Da Dostoevskij a Putin

ISBN-13: 978-8854526136

Autore: Bengt Jangfeldt

Traduttore: Lidia Salvati

Editore: Neri Pozza

Edizione: 21 giugno 2022

Pagine: 192

Recensioni: vedi

None











